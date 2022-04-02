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Новости Война
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В Киеве уничтожили российский дрон-камикадзе в боевой готовности, - Нацполиция

вибухотехніки

В Киеве и области специалисты Национальной полиции Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) изъяли и уничтожили около 10 тысяч боеприпасов.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, взрывотехники продолжают ежедневно обезвреживать неразорванные боеприпасы. Только на территории Киева и Киевской области профильные специалисты Нацполиции совместно с коллегами из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли и уничтожили около 10 тысяч боеприпасов разного вида.

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"Среди них – недетонированные тактические ракеты, авиационные бомбы, большое количество артиллерийских боеприпасов и ручных гранат. А в одном из районов столицы обнаружили и обезвредили дрон-камикадзе оккупантов, который был в боевой готовности. Взрывотехники полиции искусно вывели опасный аппарат из строя, изъяв боевые части", - отметил Клименко.

Неразорванные боеприпасы специалисты контролируемо уничтожают в специально отведенных местах.

"Если вы заметили подозрительный предмет, не приближайтесь к нему и не пытайтесь самостоятельно перенести или разобрать! Это смертельно опасно! Сообщайте о находке через чат-бот Киберполиции в Телеграм @ukraine_avanger_bot или звоните в территориальные подразделения полиции", - подчеркнули в Нацполиции.

Киев (25481) Киевская область (4117) Нацполиция (16427) ГСЧС (4949) Клименко Игорь (393)


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Все норм. Але звідкіля ручні гранати? Усі бойові гранати в ТрО та ЗСУ.

Навіщо знищувати вилучене у кримінальних додиків та аватарів?
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02.04.2022 08:58 Ответить
Написано ж НЕРОЗІРВАНІ. Тобто вони приведені до бойової готовності, але не спрацювали. І що Ви з ними робити пропонуєте?
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02.04.2022 11:51 Ответить
А рассказывали что дроны- комикадзе есть только у Америки, оказывается и рашисты ими промышляют.
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02.04.2022 09:19 Ответить
Є у москалів на озброєні, Куб називається.
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02.04.2022 09:37 Ответить
 
 