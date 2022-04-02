У Києві знищили російський дрон-камікадзе у бойовій готовності, - Нацполіція

У Києві та області фахівці Національної поліції України і Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) вилучили та знищили майже 10 тисяч боєприпасів.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає Цензор.НЕТ.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, вибухотехніки продовжують щодня знешкоджувати нерозірвані боєприпаси. Лише на території Києва та Київської області профільні фахівці Нацполіції спільно з колегами із Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили та знищили близько 10 тисяч боєприпасів різного виду.

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"Серед них – нездетоновані тактичні ракети, авіаційні бомби, велика кількість артилерійських боєприпасів та ручних гранат. А в одному із районів столиці виявили та знешкодили дрон-камікадзе окупантів, який був у бойовій готовності. Вибухотехніки поліції майстерно вивели небезпечний апарат із ладу, вилучивши бойові частини", - зазначив Клименко.

Нерозірвані боєприпаси фахівці контрольовано знищують у спеціально відведених місцях.

"Якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього і не намагайтеся самостійно перенести чи розібрати! Це смертельно небезпечно! Повідомляйте про знахідку через чат-бот Кіберполіція у Телеграм @ukraine_avanger_bot або телефонуйте до територіальних підрозділів поліції", - наголосили в Нацполіції.