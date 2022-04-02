Украинские войска продолжают наступление в окрестностях Киева, - разведка Британии
Украинские войска продолжают наступление во время отвода российских сил в окрестностях Киева.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Министерство обороны Британии.
На северо-западном направлении продолжаются попытки украинских войск продвинуться из Ирпеня в Бучу и Гостомель.
"На востоке Украины украинские войска после упорных боев укрепили ключевой маршрут на востоке Харькова. Это произошло после освобождения Тростянца, что неподалеку от Сум, в начале этой недели", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что российские войска отступили из аэропорта Гостомель, где ведутся боевые действия с первого дня конфликта. На восточном направлении Украина вернула контроль над несколькими селами.
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Горить у пеклі , москалі !!!
Щоб ви падли кацапські усі прожарились до скоринки живцем!