Украинские войска продолжают наступление в окрестностях Киева, - разведка Британии

Украинские войска продолжают наступление во время отвода российских сил в окрестностях Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Министерство обороны Британии.

На северо-западном направлении продолжаются попытки украинских войск продвинуться из Ирпеня в Бучу и Гостомель.

"На востоке Украины украинские войска после упорных боев укрепили ключевой маршрут на востоке Харькова. Это произошло после освобождения Тростянца, что неподалеку от Сум, в начале этой недели", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что российские войска отступили из аэропорта Гостомель, где ведутся боевые действия с первого дня конфликта. На восточном направлении Украина вернула контроль над несколькими селами.

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