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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинские войска продолжают наступление в окрестностях Киева, - разведка Британии

зсу

Украинские войска продолжают наступление во время отвода российских сил в окрестностях Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Министерство обороны Британии.

На северо-западном направлении продолжаются попытки украинских войск продвинуться из Ирпеня в Бучу и Гостомель.

"На востоке Украины украинские войска после упорных боев укрепили ключевой маршрут на востоке Харькова. Это произошло после освобождения Тростянца, что неподалеку от Сум, в начале этой недели", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что российские войска отступили из аэропорта Гостомель, где ведутся боевые действия с первого дня конфликта. На восточном направлении Украина вернула контроль над несколькими селами.

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Великобритания (4927) разведка (4170)


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Топ комментарии
+18
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02.04.2022 09:09
+17
БЬЯДІ, жили собі українці спокійно, дома будували, а ці нелюді прийшли і почали все рушити і вбивати українців .

Горить у пеклі , москалі !!!
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02.04.2022 09:17
+11
Це вже не актуально, Буча і Гостомель від учора звільнено. Чи знову щось сталася
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02.04.2022 09:04
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Це вже не актуально, Буча і Гостомель від учора звільнено. Чи знову щось сталася
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02.04.2022 09:04 Ответить
розвідка британії на добу відстає
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02.04.2022 09:07 Ответить
щось нічого не чути про розвідку Естонії перед вторгненням вона давала якісь прогнози
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02.04.2022 09:21 Ответить
еще надо подождать немного
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02.04.2022 11:14 Ответить
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02.04.2022 09:09 Ответить
БЬЯДІ, жили собі українці спокійно, дома будували, а ці нелюді прийшли і почали все рушити і вбивати українців .

Горить у пеклі , москалі !!!
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02.04.2022 09:17 Ответить
На жаль це було завжди. Та схоже на разі все починає змінюватись
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02.04.2022 09:49 Ответить
Душевно та креативненько.
Щоб ви падли кацапські усі прожарились до скоринки живцем!
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02.04.2022 09:22 Ответить
в цьому напрямку можна сказати йде зачистка..от Харків --ордло...там орки напирають..Ізюм
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02.04.2022 09:12 Ответить
небудет у свинотматко ру стиралко и самих мужей свино матко тоже
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02.04.2022 09:13 Ответить
Куди воно то стиралко у ****** та Кислодристовках підключати будуть? До своїх пердаків?
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02.04.2022 09:24 Ответить
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02.04.2022 09:54 Ответить
Вони відходили, а ми їх гнали. Результати на фото
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02.04.2022 09:51 Ответить
На х.й тебе послати гидко - х.й до надто цінний орган як для такої гидоти. За кацапським кораблем - то інша справа... пи.дуй і не озирайся.
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02.04.2022 10:03 Ответить
З Богом, рідненькі!
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02.04.2022 10:32 Ответить
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02.04.2022 11:33 Ответить
 
 