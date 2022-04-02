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Українські війська продовжують наступ на околицях Києва, - розвідка Британії

зсу

Українські війська продовжують наступ під час відведення російських сил на околицях Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на Міністерство оборони Британії.

На північно-західному напрямку тривають спроби українських військ просунутися з Ірпеня на Бучу та Гостомель.

"На сході України українські війська після запеклих боїв укріпили ключовий маршрут на сході Харкова. Це сталося після звільнення Тростянця, що неподалік Сум, на початку цього тижня", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що російські війська відступили з аеропорту Гостомель, де ведуться бойові дії з першого дня конфлікту. На східному напрямку Україна повернула контроль над кількома селами.

Також читайте: Україна продовжує проводити успішні контратаки довкола Києва, - Міноборони Британії

Автор: 

Велика Британія (5553) розвідка (3856)


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Топ коментарі
+18
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02.04.2022 09:09
+17
БЬЯДІ, жили собі українці спокійно, дома будували, а ці нелюді прийшли і почали все рушити і вбивати українців .

Горить у пеклі , москалі !!!
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02.04.2022 09:17
+11
Це вже не актуально, Буча і Гостомель від учора звільнено. Чи знову щось сталася
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02.04.2022 09:04
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Це вже не актуально, Буча і Гостомель від учора звільнено. Чи знову щось сталася
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02.04.2022 09:04 Відповісти
розвідка британії на добу відстає
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02.04.2022 09:07 Відповісти
щось нічого не чути про розвідку Естонії перед вторгненням вона давала якісь прогнози
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02.04.2022 09:21 Відповісти
еще надо подождать немного
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02.04.2022 11:14 Відповісти
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02.04.2022 09:09 Відповісти
БЬЯДІ, жили собі українці спокійно, дома будували, а ці нелюді прийшли і почали все рушити і вбивати українців .

Горить у пеклі , москалі !!!
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02.04.2022 09:17 Відповісти
На жаль це було завжди. Та схоже на разі все починає змінюватись
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02.04.2022 09:49 Відповісти
Душевно та креативненько.
Щоб ви падли кацапські усі прожарились до скоринки живцем!
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02.04.2022 09:22 Відповісти
в цьому напрямку можна сказати йде зачистка..от Харків --ордло...там орки напирають..Ізюм
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02.04.2022 09:12 Відповісти
небудет у свинотматко ру стиралко и самих мужей свино матко тоже
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02.04.2022 09:13 Відповісти
Куди воно то стиралко у ****** та Кислодристовках підключати будуть? До своїх пердаків?
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02.04.2022 09:24 Відповісти
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02.04.2022 09:54 Відповісти
Вони відходили, а ми їх гнали. Результати на фото
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02.04.2022 09:51 Відповісти
На х.й тебе послати гидко - х.й до надто цінний орган як для такої гидоти. За кацапським кораблем - то інша справа... пи.дуй і не озирайся.
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02.04.2022 10:03 Відповісти
З Богом, рідненькі!
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02.04.2022 10:32 Відповісти
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02.04.2022 11:33 Відповісти
 
 