ПВО сбила над Днепропетровщиной 4 вражеских ракеты и беспилотник, - Резниченко
Минувшей ночью украинская ПВО сбила над Днепропетровщиной 4 вражеских ракеты и 1 беспилотник.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью наши ПВО сбили над Днепропетровщиной 4 вражеских ракеты и 1 беспилотник. Спасибо нашим военным", - говорится в сообщении.
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