ПВО сбила над Днепропетровщиной 4 вражеских ракеты и беспилотник, - Резниченко

Минувшей ночью украинская ПВО сбила над Днепропетровщиной 4 вражеских ракеты и 1 беспилотник.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью наши ПВО сбили над Днепропетровщиной 4 вражеских ракеты и 1 беспилотник. Спасибо нашим военным", - говорится в сообщении.

Читайте: Вражеские ракеты попали в инфраструктурный объект в Днепре, серьезные разрушения, двое раненых. В Кривом Роге "прилет" на АЗС, - Резниченко