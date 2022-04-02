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Новости Война
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ПВО сбила над Днепропетровщиной 4 вражеских ракеты и беспилотник, - Резниченко

Минувшей ночью украинская ПВО сбила над Днепропетровщиной 4 вражеских ракеты и 1 беспилотник.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью наши ПВО сбили над Днепропетровщиной 4 вражеских ракеты и 1 беспилотник. Спасибо нашим военным", - говорится в сообщении.

Читайте: Вражеские ракеты попали в инфраструктурный объект в Днепре, серьезные разрушения, двое раненых. В Кривом Роге "прилет" на АЗС, - Резниченко

армия РФ (19067) ракеты (3555) Резниченко Валентин (475)


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Топ комментарии
+6
А на кацапії впевнені, що української ППО нема.
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02.04.2022 09:06
+6
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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02.04.2022 09:23
+5
мер Днепра Филатов сказал, что Беня в защите замечен не был от слова совсем
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02.04.2022 09:31
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А на кацапії впевнені, що української ППО нема.
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02.04.2022 09:06 Ответить
Если правда то, что Кременчуг бомбил самолет (!!), то им трудно возразить.
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02.04.2022 09:08 Ответить
угу....самолет тільки дуже здалеку.....ближче ссуться суки підлітати
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02.04.2022 09:41 Ответить
Самальот не бомбив, а обстрілював ракетами типу Х, які летять на відстань до 3000 кілометрів. І робив це з безпечної території - або з Криму, або з кацапії, або з бульбостану. Такої зброї, щоб його дістати, у нас і до війни було небагато. І ракет запас не надто великий. Тому до того ППО, яке ми маємо, ваші шпильки не відносяться.
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02.04.2022 09:50 Ответить
Мені якось начхати в чому впевнені глисти.
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02.04.2022 11:22 Ответить
Не ображайте глистів. 😊 Це не глисти, а відходи. Глисти до речі навіть у харчовому ланцюжку стоять значно вище від відходів.
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02.04.2022 11:33 Ответить
Лукашенко і бульбони - зрадники і мудаки!
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02.04.2022 09:09 Ответить
Коломойський в Дніпрі?
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02.04.2022 09:14 Ответить
Та нібито бачили у сінагогі. За словами Філатова...
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02.04.2022 09:16 Ответить
мер Днепра Филатов сказал, что Беня в защите замечен не был от слова совсем
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02.04.2022 09:31 Ответить
автомат ему выдали...? твоему каломайскому...?
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02.04.2022 09:33 Ответить
Він своїм обрубком буде лякати.
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02.04.2022 10:14 Ответить
і папашка його теж
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02.04.2022 09:42 Ответить
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02.04.2022 11:15 Ответить
Зигует ,верующий только в хуцпу?
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02.04.2022 12:13 Ответить
Мовчки?!
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02.04.2022 09:35 Ответить
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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02.04.2022 09:23 Ответить
спасибо ПВО за каждую сбитую уйню, смерть несущую !!!!
ДЯКУЮ !!!
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02.04.2022 10:25 Ответить
 
 