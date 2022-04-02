ППО збила над Дніпропетровщиною 4 ворожі ракети та безпілотник, - Резніченко

Минулої ночі українська ППО збила над Дніпропетровщиною 4 ворожі ракети та 1 безпілотник.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі наші ППО збили над Дніпропетровщиною 4 ворожі ракети та 1 безпілотник. Дякуюємо нашим військовим", - йдеться у повідомленні.

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