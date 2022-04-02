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Новини Війна
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ППО збила над Дніпропетровщиною 4 ворожі ракети та безпілотник, - Резніченко

Минулої ночі українська ППО збила над Дніпропетровщиною 4 ворожі ракети та 1 безпілотник.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі наші ППО збили над Дніпропетровщиною 4 ворожі ракети та 1 безпілотник. Дякуюємо нашим військовим", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт у Дніпрі, серйозні руйнування, двоє поранених. У Кривому Розі "приліт" на АЗС, - Резніченко

Автор: 

армія рф (17228) ракети (4008) Резніченко Валентин (517)


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Топ коментарі
+6
А на кацапії впевнені, що української ППО нема.
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02.04.2022 09:06
+6
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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02.04.2022 09:23
+5
мер Днепра Филатов сказал, что Беня в защите замечен не был от слова совсем
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02.04.2022 09:31
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А на кацапії впевнені, що української ППО нема.
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02.04.2022 09:06 Відповісти
Если правда то, что Кременчуг бомбил самолет (!!), то им трудно возразить.
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02.04.2022 09:08 Відповісти
угу....самолет тільки дуже здалеку.....ближче ссуться суки підлітати
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02.04.2022 09:41 Відповісти
Самальот не бомбив, а обстрілював ракетами типу Х, які летять на відстань до 3000 кілометрів. І робив це з безпечної території - або з Криму, або з кацапії, або з бульбостану. Такої зброї, щоб його дістати, у нас і до війни було небагато. І ракет запас не надто великий. Тому до того ППО, яке ми маємо, ваші шпильки не відносяться.
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02.04.2022 09:50 Відповісти
Мені якось начхати в чому впевнені глисти.
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02.04.2022 11:22 Відповісти
Не ображайте глистів. 😊 Це не глисти, а відходи. Глисти до речі навіть у харчовому ланцюжку стоять значно вище від відходів.
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02.04.2022 11:33 Відповісти
Лукашенко і бульбони - зрадники і мудаки!
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02.04.2022 09:09 Відповісти
Коломойський в Дніпрі?
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02.04.2022 09:14 Відповісти
Та нібито бачили у сінагогі. За словами Філатова...
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02.04.2022 09:16 Відповісти
мер Днепра Филатов сказал, что Беня в защите замечен не был от слова совсем
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02.04.2022 09:31 Відповісти
автомат ему выдали...? твоему каломайскому...?
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02.04.2022 09:33 Відповісти
Він своїм обрубком буде лякати.
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02.04.2022 10:14 Відповісти
і папашка його теж
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02.04.2022 09:42 Відповісти
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02.04.2022 11:15 Відповісти
Зигует ,верующий только в хуцпу?
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02.04.2022 12:13 Відповісти
Мовчки?!
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02.04.2022 09:35 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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02.04.2022 09:23 Відповісти
спасибо ПВО за каждую сбитую уйню, смерть несущую !!!!
ДЯКУЮ !!!
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02.04.2022 10:25 Відповісти
 
 