ППО збила над Дніпропетровщиною 4 ворожі ракети та безпілотник, - Резніченко
Минулої ночі українська ППО збила над Дніпропетровщиною 4 ворожі ракети та 1 безпілотник.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі наші ППО збили над Дніпропетровщиною 4 ворожі ракети та 1 безпілотник. Дякуюємо нашим військовим", - йдеться у повідомленні.
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