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В результате вражеских обстрелов в Харькове вспыхнули масштабные пожары, - ГСЧС

пожежа

В Харькове в результате атак российских оккупантов и обстрелов произошли крупные пожары в Киевском и Московском районах города. Пожарные потушили пламя после продолжительной борьбы с огнем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в фейсбуке.

Всего за сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 75 оперативных выезда, из которых 67 – для ликвидации.

"Наибольший пожар, вызванный обстрелами, произошел утром в Киевском районе города Харькова. Горели складские и административные здания на площади около 800 кв.м", - говорится в сообщении.

Чтобы погасить пламя, пожарным понадобилось шесть часов.

"Также масштабный пожар произошел ночью в Московском районе города Харькова. Горели складские и ангарные помещения, а также 15 гаражей гаражного кооператива. Общая площадь пожара составила около 2000 кв.м. Спасатели ликвидировали пожар в течение 7 часов", - рассказали в ГСЧС.

Кроме того, пиротехнические подразделения обезвредили 150 артиллерийских боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

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обстрел (26928) пожар (5931) Харьков (7450) ГСЧС (4950)


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Два транспортно-боевых вертолета Ми-8 ВС российской фе********* сбили вчера военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Вертолеты были уничтожены на Харьковщине расчетом отечественного переносного противотанкового ракетного комплекса «Корсар»». Это первый случай, когда с ПТРК успешно уничтожена воздушная цель!

После поражения ракетой неуправляемый воздушный противник столкнулся еще с одним российским вертолетом, летевшим сзади.
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02.04.2022 09:46 Ответить
Слава ЗСУ! Слава громадянам України! Смерть рашистським окупантам! 💛💙💛💙💛💙💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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02.04.2022 09:50 Ответить
СЛАВА НАЦІЇ СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!
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02.04.2022 09:54 Ответить
Харьковчане точно поменяют названия в городе на ПРОУКРАИНСКИЕ - не будет там ни жуковых ни московских
ПРОСПЕКТЫ БАНДЕРЫ И ШУХЕВИЧА В ХАРЬКОВ !!!
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02.04.2022 09:52 Ответить
У Мукачеві перейменують усі вулиці, названі на честь росіян, - міськрадаДжерело:
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02.04.2022 09:56 Ответить
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Не хотели признавать историю Украины и украинских героев. Теперь большинство жителей на западе под охраной ТЕХ САМЫХ БАНДЕРОВЦЕВ
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02.04.2022 10:18 Ответить
и продолжают гадить как и раньше. Единицы что то поняли.
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02.04.2022 12:03 Ответить
Невже обізяни з мордору не розуміють,що за кожний знищений цивільний обєкт на Україні з рашки буде знята плата, і платити будуть саме вони якістю свого життя?
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02.04.2022 12:52 Ответить
 
 