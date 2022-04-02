В результате вражеских обстрелов в Харькове вспыхнули масштабные пожары, - ГСЧС

В Харькове в результате атак российских оккупантов и обстрелов произошли крупные пожары в Киевском и Московском районах города. Пожарные потушили пламя после продолжительной борьбы с огнем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в фейсбуке.

Всего за сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 75 оперативных выезда, из которых 67 – для ликвидации.

"Наибольший пожар, вызванный обстрелами, произошел утром в Киевском районе города Харькова. Горели складские и административные здания на площади около 800 кв.м", - говорится в сообщении.

Чтобы погасить пламя, пожарным понадобилось шесть часов.

"Также масштабный пожар произошел ночью в Московском районе города Харькова. Горели складские и ангарные помещения, а также 15 гаражей гаражного кооператива. Общая площадь пожара составила около 2000 кв.м. Спасатели ликвидировали пожар в течение 7 часов", - рассказали в ГСЧС.

Кроме того, пиротехнические подразделения обезвредили 150 артиллерийских боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

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