В результате вражеских обстрелов в Харькове вспыхнули масштабные пожары, - ГСЧС
В Харькове в результате атак российских оккупантов и обстрелов произошли крупные пожары в Киевском и Московском районах города. Пожарные потушили пламя после продолжительной борьбы с огнем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в фейсбуке.
Всего за сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 75 оперативных выезда, из которых 67 – для ликвидации.
"Наибольший пожар, вызванный обстрелами, произошел утром в Киевском районе города Харькова. Горели складские и административные здания на площади около 800 кв.м", - говорится в сообщении.
Чтобы погасить пламя, пожарным понадобилось шесть часов.
"Также масштабный пожар произошел ночью в Московском районе города Харькова. Горели складские и ангарные помещения, а также 15 гаражей гаражного кооператива. Общая площадь пожара составила около 2000 кв.м. Спасатели ликвидировали пожар в течение 7 часов", - рассказали в ГСЧС.
Кроме того, пиротехнические подразделения обезвредили 150 артиллерийских боеприпасов и других взрывоопасных предметов.
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