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Унаслідок ворожих обстрілів у Харкові спалахнули масштабні пожежі, - ДСНС

пожежа

У Харкові в результаті атак російських окупантів і обстрілів сталися великі пожежі в Київському і Московському районах міста. Пожежники загасили полум'я після тривалої боротьби з вогнем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС у фейсбуку.

Всього за добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 75 оперативних виїзди, з яких 67 - для ліквідації.

"Найбільша пожежа спричинена обстрілами сталася вранці у Київському районі міста Харкова. Горіли складські та адміністративні будівлі на площі близько 800 кв.м", - йдеться в повідомленні.

Щоб загасити полум'я, пожежникам знадобилося шість годин.

"Також масштабна пожежа сталася вночі у Московському районі міста Харкова. Горіли складські та ангарні приміщення, а також 15 гаражів гаражного кооперативу. Загальна площа пожежі склала близько 2000 кв.м. Рятувальники ліквідовували пожежу протягом 7 годин", - розповіли в ДСНС.

Крім того, піротехнічні підрозділи знешкодили 150 артилерійських боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Також читайте: У Харкові за добу 170 обстрілів з "Градів" та один ракетний удар по центру міста, - Синєгубов

Автор: 

обстріл (28263) пожежа (4312) Харків (5565) ДСНС (5089)


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Два транспортно-боевых вертолета Ми-8 ВС российской фе********* сбили вчера военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Вертолеты были уничтожены на Харьковщине расчетом отечественного переносного противотанкового ракетного комплекса «Корсар»». Это первый случай, когда с ПТРК успешно уничтожена воздушная цель!

После поражения ракетой неуправляемый воздушный противник столкнулся еще с одним российским вертолетом, летевшим сзади.
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02.04.2022 09:46 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава громадянам України! Смерть рашистським окупантам! 💛💙💛💙💛💙💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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02.04.2022 09:50 Відповісти
СЛАВА НАЦІЇ СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!
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02.04.2022 09:54 Відповісти
Харьковчане точно поменяют названия в городе на ПРОУКРАИНСКИЕ - не будет там ни жуковых ни московских
ПРОСПЕКТЫ БАНДЕРЫ И ШУХЕВИЧА В ХАРЬКОВ !!!
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02.04.2022 09:52 Відповісти
У Мукачеві перейменують усі вулиці, названі на честь росіян, - міськрадаДжерело:
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02.04.2022 09:56 Відповісти
За вісім літ війни не змогли засвоїти істину. Як? Який мацковскій праспєкт? Який жуков у біса? Парк Горького?
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02.04.2022 10:08 Відповісти
Не хотели признавать историю Украины и украинских героев. Теперь большинство жителей на западе под охраной ТЕХ САМЫХ БАНДЕРОВЦЕВ
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02.04.2022 10:18 Відповісти
и продолжают гадить как и раньше. Единицы что то поняли.
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02.04.2022 12:03 Відповісти
Невже обізяни з мордору не розуміють,що за кожний знищений цивільний обєкт на Україні з рашки буде знята плата, і платити будуть саме вони якістю свого життя?
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02.04.2022 12:52 Відповісти
 
 