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С помощью Starlink восстановлена мобильная связь в Ирпене

starlink

В освобожденном после нескольких недель боев Ирпене (Киевская область) возобновили мобильную связь. Это удалось сделать с помощью спутникового интернета Starlink.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook представительницы Vodafone Виктории Рубан.

"Благодаря оборудованию Starlink мы смогли поднять связь в Романовке и Ирпене. Лукавить не буду – это не первый в мире кейс конвергенции различных технологий связи (первыми стали японцы месяц назад). Мы – вторые в мире. А по экстриму и скорости реализации – точно первые", - отметила она.

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Автор: 

Ирпень (370) мобильная связь (434) Starlink (116)


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Топ комментарии
+3
Та не проблема ) якщо ти згоден сплатити за комплект 500$ та щомісячно сплачувати 110$ за надання послуг, то ти вже можеш відмовитися від шкуродерів с тріолану, волі та інших )))
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02.04.2022 10:04
+2
Або запусти на орбіту кілька сотень супутників, створи мережу, та наземне обладнання і тоді за Інтернет не треба платити. Бажано мати свої власні космічні ракети, тоді взагалі все буде безкоштовно.
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02.04.2022 11:16
+1
А чем этот "старлинк" отличается от вышки связи? И что бы раздавать полученный сигнал-вышка все равно нужна.
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02.04.2022 09:49
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А чем этот "старлинк" отличается от вышки связи? И что бы раздавать полученный сигнал-вышка все равно нужна.
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02.04.2022 09:49 Ответить
Весь зв'язок (голосові дзвінки) працює через інтернет, і щоб люди могли телефонувати \ відправляти смс, користуватись 3ж, до вишки має бути підведено інтернет. Це ж вам не укртелеком що голосовий сигнал по дротах йде))
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02.04.2022 10:07 Ответить
От ВЫШКИ идет оптоволокно до магистрального шлюза оператора.Вот его то орки и перебили.
Толку с той вышки если Вышка НИКУДА не подключена
А вот теперь от вышки через Старлинк идет связь на оператора
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02.04.2022 10:55 Ответить
Тая я об этом же. Нужны вышки, неповрежденные. И проложить оптоволокно на поврежденных участках не Бог весть какая техническая сложность.
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02.04.2022 11:29 Ответить
Старлінк це супутниковий зв"язок. Це основна перевага. Він працює будь де. І вимкнути його неможливо.
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02.04.2022 11:12 Ответить
Ну да. Прям так и нельзя. И потом, ты организовал связь между спутниковой и наземной станцией. Что дальше? Станции раздашь по одной на хату? От наземной станции еще раздачу сигнала организовать надо.
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02.04.2022 11:27 Ответить
Тобто якщо Маск дасть достатню кількість терміналів,то за шкуродерів з тріолана,волі і тп можно буде забути?
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02.04.2022 09:50 Ответить
Та не проблема ) якщо ти згоден сплатити за комплект 500$ та щомісячно сплачувати 110$ за надання послуг, то ти вже можеш відмовитися від шкуродерів с тріолану, волі та інших )))
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02.04.2022 10:04 Ответить
Огого я все важко)))
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02.04.2022 10:25 Ответить
Або запусти на орбіту кілька сотень супутників, створи мережу, та наземне обладнання і тоді за Інтернет не треба платити. Бажано мати свої власні космічні ракети, тоді взагалі все буде безкоштовно.
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02.04.2022 11:16 Ответить
📳 Телефон гарячої лінії Волонтерського центру Гостомеля
0973061934
Приймаємо запити про:
🔎Пошук людей
🍲Потребу у продуктах
🚙Евакуацію
⚕️Медичну допомогу
☦️Поховання
Та ін...
Якщо відчувате в собі силу і бажання допомагати людям, теж дзвоніть на гарячу лінію та пропонуйте. Роботи вистачить на всіх!
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02.04.2022 11:04 Ответить
 
 