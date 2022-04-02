С помощью Starlink восстановлена мобильная связь в Ирпене
В освобожденном после нескольких недель боев Ирпене (Киевская область) возобновили мобильную связь. Это удалось сделать с помощью спутникового интернета Starlink.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook представительницы Vodafone Виктории Рубан.
"Благодаря оборудованию Starlink мы смогли поднять связь в Романовке и Ирпене. Лукавить не буду – это не первый в мире кейс конвергенции различных технологий связи (первыми стали японцы месяц назад). Мы – вторые в мире. А по экстриму и скорости реализации – точно первые", - отметила она.
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Толку с той вышки если Вышка НИКУДА не подключена
А вот теперь от вышки через Старлинк идет связь на оператора
0973061934
Приймаємо запити про:
🔎Пошук людей
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🚙Евакуацію
⚕️Медичну допомогу
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