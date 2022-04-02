За допомогою Starlink відновлено мобільний зв'язок в Ірпені
У звільненому після декількох тижнів боїв Ірпені (Київська область) відновили мобільний зв'язок. Це вдалося зробити за допомогою обладнання супутникового інтернету Starlink.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook представниці Vodafone Вікторії Рубан.
"Завдяки обладнанню Starlink ми змогли підняти зв'язок у Романівці та Ірпені. Лукавити не буду - це не перший у світі кейс конвергенції різних технологій зв'язку (першими стали японці місяць тому). Ми - другі у світі. А по екстриму і швидкості реалізації - точно перші", - зазначила вона.
Топ коментарі
+3 Апалько Сергей
показати весь коментар02.04.2022 10:04
+2 Микола Папізже
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+1 vismavista
показати весь коментар02.04.2022 09:49
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Толку с той вышки если Вышка НИКУДА не подключена
А вот теперь от вышки через Старлинк идет связь на оператора
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