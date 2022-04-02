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За допомогою Starlink відновлено мобільний зв'язок в Ірпені

starlink

У звільненому після декількох тижнів боїв Ірпені (Київська область) відновили мобільний зв'язок. Це вдалося зробити за допомогою обладнання супутникового інтернету Starlink.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook представниці Vodafone Вікторії Рубан.

"Завдяки обладнанню Starlink ми змогли підняти зв'язок у Романівці та Ірпені. Лукавити не буду - це не перший у світі кейс конвергенції різних технологій зв'язку (першими стали японці місяць тому). Ми - другі у світі. А по екстриму і швидкості реалізації - точно перші", - зазначила вона.

Також дивіться: Спеціальна поліцейська операція проводиться в Ірпені. ФОТОрепортаж

Автор: 

Ірпінь (358) мобільний зв’язок (1019) Starlink (264)


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Топ коментарі
+3
Та не проблема ) якщо ти згоден сплатити за комплект 500$ та щомісячно сплачувати 110$ за надання послуг, то ти вже можеш відмовитися від шкуродерів с тріолану, волі та інших )))
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02.04.2022 10:04
+2
Або запусти на орбіту кілька сотень супутників, створи мережу, та наземне обладнання і тоді за Інтернет не треба платити. Бажано мати свої власні космічні ракети, тоді взагалі все буде безкоштовно.
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02.04.2022 11:16
+1
А чем этот "старлинк" отличается от вышки связи? И что бы раздавать полученный сигнал-вышка все равно нужна.
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02.04.2022 09:49
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А чем этот "старлинк" отличается от вышки связи? И что бы раздавать полученный сигнал-вышка все равно нужна.
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02.04.2022 09:49 Відповісти
Весь зв'язок (голосові дзвінки) працює через інтернет, і щоб люди могли телефонувати \ відправляти смс, користуватись 3ж, до вишки має бути підведено інтернет. Це ж вам не укртелеком що голосовий сигнал по дротах йде))
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02.04.2022 10:07 Відповісти
От ВЫШКИ идет оптоволокно до магистрального шлюза оператора.Вот его то орки и перебили.
Толку с той вышки если Вышка НИКУДА не подключена
А вот теперь от вышки через Старлинк идет связь на оператора
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02.04.2022 10:55 Відповісти
Тая я об этом же. Нужны вышки, неповрежденные. И проложить оптоволокно на поврежденных участках не Бог весть какая техническая сложность.
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02.04.2022 11:29 Відповісти
Старлінк це супутниковий зв"язок. Це основна перевага. Він працює будь де. І вимкнути його неможливо.
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02.04.2022 11:12 Відповісти
Ну да. Прям так и нельзя. И потом, ты организовал связь между спутниковой и наземной станцией. Что дальше? Станции раздашь по одной на хату? От наземной станции еще раздачу сигнала организовать надо.
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02.04.2022 11:27 Відповісти
Тобто якщо Маск дасть достатню кількість терміналів,то за шкуродерів з тріолана,волі і тп можно буде забути?
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02.04.2022 09:50 Відповісти
Та не проблема ) якщо ти згоден сплатити за комплект 500$ та щомісячно сплачувати 110$ за надання послуг, то ти вже можеш відмовитися від шкуродерів с тріолану, волі та інших )))
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02.04.2022 10:04 Відповісти
Огого я все важко)))
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02.04.2022 10:25 Відповісти
Або запусти на орбіту кілька сотень супутників, створи мережу, та наземне обладнання і тоді за Інтернет не треба платити. Бажано мати свої власні космічні ракети, тоді взагалі все буде безкоштовно.
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02.04.2022 11:16 Відповісти
📳 Телефон гарячої лінії Волонтерського центру Гостомеля
0973061934
Приймаємо запити про:
🔎Пошук людей
🍲Потребу у продуктах
🚙Евакуацію
⚕️Медичну допомогу
☦️Поховання
Та ін...
Якщо відчувате в собі силу і бажання допомагати людям, теж дзвоніть на гарячу лінію та пропонуйте. Роботи вистачить на всіх!
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02.04.2022 11:04 Відповісти
 
 