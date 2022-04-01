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Спеціальна поліцейська операція проводиться в Ірпені. ФОТОрепортаж

Місто звільнене від російських військ. На місці працюють співробітники Національної поліції України у координації з підрозділами територіальної оборони, рятувальниками та представниками місцевих органів влади.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Дуже важливо пройти фактично кожен будинок, потрапити в кожну домівку, адже ми розуміємо, що під завалами можуть залишатися люди, в квартирах можуть перебувати одинокі люди похилого віку, які, на жаль, самостійно не могли пересуватися. Оглядаємо тіла громадян, які, на жаль, загинули, вивозимо їх до моргів для проведення судово-медичних експертиз і подальшого поховання. Наша головна задача - врятувати людей, які залишилися в місті", - сказав Нєбитов.

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Очільник обласної поліції наголосив, що наразі правоохоронці та рятувальники зачищають місто від вибухівки.

"Працюють вибухотехніки з метою виявлення небезпечних предметів. Розуміємо, що в місті дуже велика кількість нерозірваних снарядів, бо тривалість між артилерійськими пострілами не перевищувала 20 секунд. Це говорить про те, що підрозділам вибухотехніків необхідно ще попрацювати та ліквідувати всі закладки, предмети і речі, які можуть бути замінованими", - зазначив він.

Також дивіться: Із звільненого Ірпеня вивозять тіла загиблих від рук російських окупантів мешканців, - ДСНС. ВIДЕО

Також Нєбитов поінформував, що першочергово необхідно відновити зв`язок у місті для того, щоб правоохоронці змогли отримати максимально інформації від місцевих жителів, зрозуміти, за якими адресами залишаються люди.

"Спецназ Нацполіції відпрацював всі адреси, які ми отримували від громадян. Знаходили людей і вивезли на безпечну територію", - повідомив він.

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Ірпінь (358) МВС (3501) Нацполіція (15164)


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Мені цей чувак починає набридати. Звичайно, краще нехай піариться на хороших справах, ніж на пам'ятниках самому собі. Але щоб часом не виявилось після війни, що саме йому Київщина завдячує звільненням
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01.04.2022 13:40 Відповісти
А нахера ліпити свій ситий писок на світлинах, ніби це він звільнив Ірпінь? Чи мент вже до виборів готується?
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01.04.2022 13:48 Відповісти
Сейчас главное - всю вату сжечь сразу и навсегда...
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01.04.2022 13:49 Відповісти
У В А Г А!

Орки замінували фабрику «Деліція» в Бучі

Територія кондитерської фабрики замінована, а їжа отруєна і непридатна до вжитку

https://t.me/irpininteresting/4637
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01.04.2022 13:52 Відповісти
Нічого, діду, головне живі/здорові більш менш, а за рік відновите свою "трійку", буде як новенька та й на дачу врожаї онукам розвозити
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01.04.2022 16:36 Відповісти
 
 