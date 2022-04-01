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Специальная полицейская операция проводится в Ирпене. ФОТОрепортаж

Город освобожден от российских войск. На месте работают сотрудники Национальной полиции Украины по координации с подразделениями территориальной обороны, спасателями и представителями местных органов власти.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Очень важно пройти фактически каждый дом, попасть в каждый дом, ведь мы понимаем, что под завалами могут оставаться люди, в квартирах могут находиться одинокие старики, которые, к сожалению, самостоятельно не могли передвигаться. Осматриваем тела граждан, которые, к сожалению, погибли, вывозим их в морги для проведения судебно-медицинских экспертиз и последующего захоронения. Наша главная задача - спасти оставшихся в городе людей", - сказал Небитов.

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Глава областной полиции подчеркнул, что в настоящее время правоохранители и спасатели зачищают город от взрывчатки.

"Работают взрывотехники с целью обнаружения опасных предметов. Понимаем, что в городе очень большое количество неразорванных снарядов, потому что продолжительность между артиллерийскими выстрелами не превышала 20 секунд. Это говорит о том, что подразделениям взрывотехников необходимо еще поработать и ликвидировать все закладки, предметы и вещи, которые могут быть заминированы", - отметил он.

Также Небытов проинформировал, что в первую очередь необходимо восстановить связь в городе для того, чтобы правоохранители смогли получить максимально информацию от местных жителей, понять, по каким адресам остаются люди.

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"Спецназ Нацполиции отработал все адреса, которые мы получали от граждан. Находили людей и вывезли на безопасную территорию", – сообщил он.

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Автор: 

Ирпень (370) МВД (9318) Нацполиция (16458)


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Мені цей чувак починає набридати. Звичайно, краще нехай піариться на хороших справах, ніж на пам'ятниках самому собі. Але щоб часом не виявилось після війни, що саме йому Київщина завдячує звільненням
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01.04.2022 13:40 Ответить
А нахера ліпити свій ситий писок на світлинах, ніби це він звільнив Ірпінь? Чи мент вже до виборів готується?
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01.04.2022 13:48 Ответить
Сейчас главное - всю вату сжечь сразу и навсегда...
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01.04.2022 13:49 Ответить
У В А Г А!

Орки замінували фабрику «Деліція» в Бучі

Територія кондитерської фабрики замінована, а їжа отруєна і непридатна до вжитку

https://t.me/irpininteresting/4637
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01.04.2022 13:52 Ответить
Нічого, діду, головне живі/здорові більш менш, а за рік відновите свою "трійку", буде як новенька та й на дачу врожаї онукам розвозити
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01.04.2022 16:36 Ответить
 
 