Бородянка после деоккупации: масштабы разрушений поражают. ВИДЕО
Накануне ВСУ освободили от российских оккупантов Бородянку в Киевской области.
Об этом сообщает телеграм-канал Цензор.НЕТ.
Масштабы разрушений поражают. Россия – это зло и смерть.
Топ комментарии
+43 Ivan Ivanov #437477
показать весь комментарий02.04.2022 09:56
+26 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий02.04.2022 09:58
+24 Сергей Галузин
показать весь комментарий02.04.2022 09:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оце і є предмет переговорів з ордою, а не якийсь міфічний нейтральний статус України.
Щоб ті ляді вдавились.
ці кацапські мікроорганізми здатні воювати тільки з беззбройними цивільними, бо проти ЗСУ орки Мордора - це залякані барани..
влада має зробити висновки і не сцятися власного народу..(