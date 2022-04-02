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Бородянка після деокупації: масштаби руйнувань вражають. ВIДЕО

Напередодні ЗСУ звільнили від російських окупантів Бородянку на Київщині.

Про це повідомляє телеграм-канал Цензор.НЕТ.

Масштаби руйнувань вражають. Росія - це зло та смерті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водії проїздять через заміновану окупантами ділянку дороги поблизу Бородянки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) Київська область (4022) Бородянка (82)


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Топ коментарі
+43
орки,щоб ви виздихали!
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02.04.2022 09:56
+26
# каZZапи не люди

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02.04.2022 09:58
+24
Звісно шкода. Але ми відбудуємо. Справедливо щоб ці потвори все відбували за свій рахунок. Щоб розуміли - щось зламав, будеш **** відшкодовувати в потрійному розмірі
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02.04.2022 09:59
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орки,щоб ви виздихали!
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02.04.2022 09:56 Відповісти
# каZZапи не люди

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02.04.2022 09:58 Відповісти
Звісно шкода. Але ми відбудуємо. Справедливо щоб ці потвори все відбували за свій рахунок. Щоб розуміли - щось зламав, будеш **** відшкодовувати в потрійному розмірі
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02.04.2022 09:59 Відповісти
в потрійному розмірі вся рашка разом з рабами скільки не коштує.
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02.04.2022 10:18 Відповісти
Это био-гавно жить не должно...
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02.04.2022 10:02 Відповісти
Швидко порахували збитки, й на наступні перемовини із ордою - вимога відшкодувати. Якщо ні - зразу в суд наш та міжнародний. І так по кожному звільненому містечку.
Оце і є предмет переговорів з ордою, а не якийсь міфічний нейтральний статус України.
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02.04.2022 10:05 Відповісти
рашка не признает решение суда и платить не будет.
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02.04.2022 10:08 Відповісти
Є заморожені рашинські активи. По рішенню суда звідти можуть вирахувати.
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02.04.2022 10:12 Відповісти
Такое количество , к сожалению,есть ещё на решающих должностях российских пособников и будет как с регионалами : судьи и прокуроры саботировать процесс
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02.04.2022 10:38 Відповісти
Суди будуть іти роками…
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02.04.2022 10:26 Відповісти
Та руйнування це пів біди. Людей повбивали дуже багато. Он сьогодні бачив, що в Бучі, багато зі зв'язаними руками розстріляних і москалі навіть не приховували трупи. За більші окуповані міста і казати нічого.
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02.04.2022 10:09 Відповісти
Бачило фото з Бучі. На асфальті під сміттям лежать тіла розстріляних людей. В чоловіків руки зв'язані скотчем.
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02.04.2022 10:19 Відповісти
Кримський радіють продуктам, які везуть з окупованого Херсона та Запорожчини.
Щоб ті ляді вдавились.
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02.04.2022 10:20 Відповісти
непокаране зло - повертається..
ці кацапські мікроорганізми здатні воювати тільки з беззбройними цивільними, бо проти ЗСУ орки Мордора - це залякані барани..
влада має зробити висновки і не сцятися власного народу..(
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02.04.2022 10:24 Відповісти
Русские сделали защиту от джавелинов
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02.04.2022 10:52 Відповісти
Це новина??? До чого це тут?? Актуально зараз???
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02.04.2022 11:11 Відповісти
Ми ще з січня 2022 року розуміли, що наближається повномасштабне вторгнення. Про що неодноразово тоді і говорили. Оскільки наша організація "Невідомий Патріот" складається переважно з учасників бойових дій, то у нас було бачення, як захистити столицю та передмістя. Тому 27.01 представники нашої організації намагались потрапити на засідання бородянської ради. Хотіли винести наступні питання на порядок денний та обговорити це з депутатами: - Пришвидшити запис бажаючих до лав тероборони. Провести навчання місцевих добровольців кваліфікованими ветеранами; - Спланувати швидку евакуацію жінок, дітей та літніх людей; - Провести зведення оборонних інженерних укріплень в районі. Такі дії могли би захистити не тільки Бородянку але й Ірпінь та Бучу від швидкої окупації. А також, врятувати життя місцевим мешканцям. На жаль, у відео ви можете побачити, що нас не стали слухати. На початку засідання просили почекати пів години (хоча, ми розуміли, що потім нас точно не вислухають). Коли ж за потрібні для себе рішення депутати проголосували - вони оголосили технічну перерву і вийшли з зали. Те саме, стосується і депутатів Гостомеля та Бучі до яких ми звертались особисто. Ніхто не хотів нас слухати. Результат ви вже побачили. Поза сумнівом, ми скоро звільнимо Гостомель та Бучу, як і Ірпінь. Але прикро, що через безпечність влади на різних рівнях, ми не змогли врятувати більше життів цивільних людей. Перемога за нами! https://www.youtube.com/watch?v=fWleybxO2JY
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02.04.2022 11:18 Відповісти
кацапи це не люди,це скот скажений.
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02.04.2022 11:23 Відповісти
Не требе невинних звірів з ними рівняти. Вони люди, вірніше покидьки людства...
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02.04.2022 11:35 Відповісти
Дуже правильно і влучно : всі без виключення московити - покидьки людства, вони повинні бути утилізованими як фізично, так і економічно. Їх рабська здатність бути зомбованими - невиліковна !
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02.04.2022 11:40 Відповісти
Знову справжня орда зі сходу на нас
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02.04.2022 13:09 Відповісти
биомусор на свалку!
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02.04.2022 13:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=quBCiKsN2l4
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05.04.2022 16:53 Відповісти
 
 