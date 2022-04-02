Бородянка після деокупації: масштаби руйнувань вражають. ВIДЕО
Напередодні ЗСУ звільнили від російських окупантів Бородянку на Київщині.
Про це повідомляє телеграм-канал Цензор.НЕТ.
Масштаби руйнувань вражають. Росія - це зло та смерті.
Топ коментарі
+43 Ivan Ivanov #437477
показати весь коментар02.04.2022 09:56
+26 Алла Новосад #194524
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+24 Сергей Галузин
показати весь коментар02.04.2022 09:59
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Оце і є предмет переговорів з ордою, а не якийсь міфічний нейтральний статус України.
Щоб ті ляді вдавились.
ці кацапські мікроорганізми здатні воювати тільки з беззбройними цивільними, бо проти ЗСУ орки Мордора - це залякані барани..
влада має зробити висновки і не сцятися власного народу..(