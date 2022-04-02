На 2 апреля запланировано 7 гуманитарных коридоров, - Верещук

Сегодня, 2 апреля, в Украине снова будет производиться эвакуация мирного населения. Согласованы семь гуманитарных коридоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук в Telegram.

По ее словам, на 2 апреля запланировано 7 гуманитарных коридоров по следующим маршрутам:

Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте

Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

Из Бердянска в Запорожье

Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.

Рубежное - Бахмут

Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.

с. Нижнее – Бахмут

Нижнее – Горское – Лисичанск – Бахмут.

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Северодонецк – Бахмут

Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.

Попасная – Бахмут

Лисичанск - Бахмут

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