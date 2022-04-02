На 2 апреля запланировано 7 гуманитарных коридоров, - Верещук
Сегодня, 2 апреля, в Украине снова будет производиться эвакуация мирного населения. Согласованы семь гуманитарных коридоров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук в Telegram.
По ее словам, на 2 апреля запланировано 7 гуманитарных коридоров по следующим маршрутам:
Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте
Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.
Из Бердянска в Запорожье
Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.
По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.
Рубежное - Бахмут
Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.
с. Нижнее – Бахмут
Нижнее – Горское – Лисичанск – Бахмут.
Северодонецк – Бахмут
Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.
Попасная – Бахмут
Лисичанск - Бахмут
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