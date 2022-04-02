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Вследствие обстрелов оккупантов в Ирпене разрушены 50% зданий, - мэр Маркушин

ірпінь

Вследствие вооруженной агрессии оккупантов в городе Ирпене на Киевщине разрушены 50% зданий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом во время телемарафона сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

"Основная задача сейчас: мы собираем наших погибших жителей. Их примерно до 200 человек. Будем их хоронить. Будем родственников информировать о них", - сказал он.

Также, добавил Маркушин, нужно убрать завалы и расчистить улицы. "Конечно, мы будем сейчас просить многих, чтобы нам помогли техникой, помогли человеческим ресурсом... 50% города, к сожалению, разрушено. Требуется еще много времени и работы, чтобы это восстановить. Со всеми коммунальными службами мы на контакте, все начинают уже понемногу собираться и будут ремонтировать критическую инфраструктуру", - отметил он.

Мэр также сообщил, что в городе работают патрули, чтобы обнаруживать мародеров. "Все мародеры будут убирать завалы, расчищать улицы и отвечать перед законом", - добавил он.

По данным Маркушина, в настоящее время в Ирпене осталось до 4 тыс. жителей.

"Я призываю, чтобы пока не возвращались, потому что нет коммуникаций, воды, электричества, газа, не работает канализация и нужно убрать завалы с улиц. Надо проверить взрывотехникам ту территорию, где были россияне, чтобы никто не пострадал. Много мин разбросано, много снарядов разбросано, которые не разорвались", - сказал он.

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Автор: 

Ирпень (370) обстрел (26928) Маркушин Александр (38)


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Там де пройшлися орки - там смерть та руіни ☹️
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02.04.2022 11:37 Ответить
Можливо, замінити нехарактерний для української мови канцеляризм у результаті (чого), якщо мовиться про причину дії, на стилістично кращий варіант: унаслідок (чого).

І поменше повторів типу НАРАЗІ, ЧИМАЛО і т.п. невизначеностей.

Можливо, замість перемовин - переговори...

Очільник - це хто, чи що ?
Сивочолий як символ мудрості ?
В кого чоло покрито волосям щоб від житейської мудрості стати сивим?

Посолка, послиня і т.п.
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02.04.2022 11:52 Ответить
Хто знає який зараз стан в Ірпені будівлі компанії "Екософт" вул. Покровська, 1Ї ?
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02.04.2022 11:53 Ответить
 
 