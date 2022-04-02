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Унаслідок обстрілів окупантів в Ірпені зруйновано 50% будівель, - мер Маркушин

ірпінь

У результаті збройної агресії окупантів у місті Ірпені, що на Київщині, зруйновано 50% будівель.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це під час телемарафону повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин

"Основне завдання зараз – ми збираємо наших мешканців, які загинули. Їх приблизно до 200 людей. Будемо їх хоронити. Будемо родичів інформувати про них", - сказав він.

Також, додав Маркушин, потрібно прибрати завали і вулиці. "Звичайно, ми будемо зараз просити багатьох, щоб нам допомогли по техніці, допомогли людським ресурсом… 50% міста, на жаль, зруйновано. Потрібно ще багато часу і роботи, щоб це відновити. З усіма комунальними службами ми на контакті, всі починають вже потроху збиратися і будуть ремонтувати критичну інфраструктуру", - зауважив він.

Мер також повідомив, що у місті працюють патрулі, аби виявляти мародерів. "Всі мародери будуть прибирати завали, розчищати вулиці і відповідати перед законом", - додав він.

За даними Маркушина, наразі в Ірпені залишилося до 4 тис. жителів.

"Я закликаю, щоб поки не поверталися, бо нема комунікацій, води, електрики, газу, не працює каналізація і треба прибрати завали з вулиць. Треба перевірити вибухотехнікам ту територію, де були росіяни, щоб ніхто не постраждав. Багато мін розкидано, багато снарядів розкидано, які не розірвалися", - сказав він.

Також дивіться: Спеціальна поліцейська операція проводиться в Ірпені. ФОТОрепортаж

Автор: 

Ірпінь (358) обстріл (28263) Маркушин Олександр (48)


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Там де пройшлися орки - там смерть та руіни ☹️
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02.04.2022 11:37 Відповісти
Можливо, замінити нехарактерний для української мови канцеляризм у результаті (чого), якщо мовиться про причину дії, на стилістично кращий варіант: унаслідок (чого).

І поменше повторів типу НАРАЗІ, ЧИМАЛО і т.п. невизначеностей.

Можливо, замість перемовин - переговори...

Очільник - це хто, чи що ?
Сивочолий як символ мудрості ?
В кого чоло покрито волосям щоб від житейської мудрості стати сивим?

Посолка, послиня і т.п.
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02.04.2022 11:52 Відповісти
Хто знає який зараз стан в Ірпені будівлі компанії "Екософт" вул. Покровська, 1Ї ?
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02.04.2022 11:53 Відповісти
 
 