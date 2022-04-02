Число жертв обстрела Николаевской ОГА увеличилось до 32 человек, - Ким
Число жертв обстрела Николаевской областной государственной администрации (ОГА) увеличилось до 32 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава области Виталий Ким в телеграм-канале в субботу.
"Жертв 32 от ракеты по ОГА", – написал он.
В то же время ГСЧС сообщила о 31 жертве и 34 пострадавших.
"Спасатели продолжают разбирать конструкции и изымать из-под завалов тела погибших в здании ОГА. Сейчас известно о 31 погибшем лице и 34 пострадавших", - сообщается в телеграм-канале ГСЧС.
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то мені цей папірець потрібен і знаю він там лежав під лівою рукою,
то цей....
це не завтра поїхав на роботу на іншу адрессу.
всю муйню тре перевезти також, за мирного часу це займе тижднів з 2.
ховайтесь сукі лаптеголові - війна обов'язково прийде і до вас.