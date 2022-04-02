Число жертв обстрела Николаевской ОГА увеличилось до 32 человек, - Ким

Число жертв обстрела Николаевской областной государственной администрации (ОГА) увеличилось до 32 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава области Виталий Ким в телеграм-канале в субботу.

"Жертв 32 от ракеты по ОГА", – написал он.

В то же время ГСЧС сообщила о 31 жертве и 34 пострадавших.

"Спасатели продолжают разбирать конструкции и изымать из-под завалов тела погибших в здании ОГА. Сейчас известно о 31 погибшем лице и 34 пострадавших", - сообщается в телеграм-канале ГСЧС.

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