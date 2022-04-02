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Число жертв обстрела Николаевской ОГА увеличилось до 32 человек, - Ким

миколаїв

Число жертв обстрела Николаевской областной государственной администрации (ОГА) увеличилось до 32 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава области Виталий Ким в телеграм-канале в субботу.

"Жертв 32 от ракеты по ОГА", – написал он.

В то же время ГСЧС сообщила о 31 жертве и 34 пострадавших.

"Спасатели продолжают разбирать конструкции и изымать из-под завалов тела погибших в здании ОГА. Сейчас известно о 31 погибшем лице и 34 пострадавших", - сообщается в телеграм-канале ГСЧС.

Читайте: Число погибших в результате обстрела здания Николаевской ОГА возросло до 30 человек, - ГСЧС

Николаев (2140) обстрел (26928) ОГА (2388) Ким Виталий (243)


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Что самое интересное по всей стране госслужащих перевели на удаленку, а в областях где ведутся боевые действия, даже разрешили работать, если человек переселится в другую область. Но только у Кима сотрудники вышли в ОДА работать. Это я напоминаю, обычные госслужащие, категории В в основном, то есть по факту раися совершила очередное преступление, убив их своей ракетой.
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02.04.2022 12:01 Ответить
два роки на "удаленке" і до сіх їзжу в офіс іноді,
то мені цей папірець потрібен і знаю він там лежав під лівою рукою,
то цей....
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02.04.2022 12:14 Ответить
ви собі розумієте, шо означає "перевів ОДА в інше місце"?
це не завтра поїхав на роботу на іншу адрессу.
всю муйню тре перевезти також, за мирного часу це займе тижднів з 2.
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02.04.2022 12:07 Ответить
Вот если бы нормально диджитализировались Дубилетом, а не завыли и выгнали его пару лет назад, то сегодня могли бы работать хоть из Гондураса. А так любители перекладывать папирци из папок в папку погибли по абсолютно дурацким причинам. Ранее мокшане **нули в харьковскую ОГА. Неужели не стало ясно, что сидеть в ОГА сейчас это самоубийство? Зеленского это тоже касается. Он вообще из окон видосики записывает как "он на месте". *facepalm*
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02.04.2022 12:35 Ответить
кацтварі немиті, ті 2 вінтокрили в белгороді бачили?
ховайтесь сукі лаптеголові - війна обов'язково прийде і до вас.
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02.04.2022 12:03 Ответить
Подається відосіками так, що наче це кіми, арестовичі та арахамії Маріуполь захищають... Виглядає недолуго!
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02.04.2022 12:06 Ответить
натепер в Україні треба розосередити все, що можна: адміністрації, підприємства, бази-склади (вплоть до того, що продати зі скидкою з певними зобов"язаннями (все ж краще ніж втратити зовсім, безплатно)), перевести на удалЬонку все, що не дуже пострадає від цього...
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02.04.2022 12:20 Ответить
 
 