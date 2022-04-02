УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11202 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 312 9

Кількість жертв обстрілу Миколаївської ОДА збільшилася до 32 осіб, - Кім

миколаїв

Кількість жертв обстрілу Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА) збільшилася до 32 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова області Віталій Кім у телеграм-каналі у суботу.

"Жертв 32 від ракети по ОДА", - написав він.

Водночас ДСНС повідомила про 31 жертву та 34 постраждалих.

"Рятувальники продовжують розбирати конструкції та вилучати з-під завалів тіла загиблих у будівлі ОДА. Наразі відомо про 31 загиблу особу та 34 постраждалих", - повідомляється в телеграм-каналі ДСНС.

Також читайте: Кількість загиблих внаслідок обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 30 осіб, - ДСНС

Автор: 

Миколаїв (1794) обстріл (28263) ОДА (1625) Кім Віталій (471)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что самое интересное по всей стране госслужащих перевели на удаленку, а в областях где ведутся боевые действия, даже разрешили работать, если человек переселится в другую область. Но только у Кима сотрудники вышли в ОДА работать. Это я напоминаю, обычные госслужащие, категории В в основном, то есть по факту раися совершила очередное преступление, убив их своей ракетой.
показати весь коментар
02.04.2022 12:01 Відповісти
два роки на "удаленке" і до сіх їзжу в офіс іноді,
то мені цей папірець потрібен і знаю він там лежав під лівою рукою,
то цей....
показати весь коментар
02.04.2022 12:14 Відповісти
ви собі розумієте, шо означає "перевів ОДА в інше місце"?
це не завтра поїхав на роботу на іншу адрессу.
всю муйню тре перевезти також, за мирного часу це займе тижднів з 2.
показати весь коментар
02.04.2022 12:07 Відповісти
Вот если бы нормально диджитализировались Дубилетом, а не завыли и выгнали его пару лет назад, то сегодня могли бы работать хоть из Гондураса. А так любители перекладывать папирци из папок в папку погибли по абсолютно дурацким причинам. Ранее мокшане **нули в харьковскую ОГА. Неужели не стало ясно, что сидеть в ОГА сейчас это самоубийство? Зеленского это тоже касается. Он вообще из окон видосики записывает как "он на месте". *facepalm*
показати весь коментар
02.04.2022 12:35 Відповісти
кацтварі немиті, ті 2 вінтокрили в белгороді бачили?
ховайтесь сукі лаптеголові - війна обов'язково прийде і до вас.
показати весь коментар
02.04.2022 12:03 Відповісти
Подається відосіками так, що наче це кіми, арестовичі та арахамії Маріуполь захищають... Виглядає недолуго!
показати весь коментар
02.04.2022 12:06 Відповісти
натепер в Україні треба розосередити все, що можна: адміністрації, підприємства, бази-склади (вплоть до того, що продати зі скидкою з певними зобов"язаннями (все ж краще ніж втратити зовсім, безплатно)), перевести на удалЬонку все, що не дуже пострадає від цього...
показати весь коментар
02.04.2022 12:20 Відповісти
 
 