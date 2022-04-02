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Новости Агрессия России против Украины Война
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ВСУ сбили вертолет врага с помощью Starstreak в Луганской области

ВСУ впервые в войне с РФ успешно применили Starstreak, поражающий цель тремя кинетическими дротиками.

С помощью Starstreak был сбит российский вертолет Ми-28Н в Луганской области, сообщает издание The Times, передает Цензор.НЕТ.

Эти зенитно-ракетные комплексы прибыли в Украину из Великобритании почти неделю назад и уже показывают свою эффективность.

Starstreak могут уничтожать вертолеты и самолеты на скорости 3 маха, то есть втрое больше скорости звука. До сих пор у них не было реального боевого применения.

ВСУ сбили вертолет врага с помощью Starstreak в Луганской области 01

Смотрите также: Украинские защитники сбили вражеский вертолет на Харьковщине. ФОТО

Автор: 

ВСУ (6547) вертолёт (1102)


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Топ комментарии
+76
Бог, храни Королеву.
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02.04.2022 12:10
+55
Прикольно. Учитывая что вертолет летал в тылу по территории оккупированной уже 8 лет. Хорошее ЗРК, далеко бьет.
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02.04.2022 12:11
+53
У всех мировых производителей оружие есть уникальный момент на самую лучшую в мире рекламу поставив оружие Украине. Нам должны еще за рекламу деньги платить поставляя нам оружие.
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02.04.2022 12:15
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Бог, храни Королеву.
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02.04.2022 12:10 Ответить
Боже, храни Королеву - ото так буде правильно. Вчіть, *****, українську, а то хтось тут писав "це всього лиш засіб спілкування" (російською, звичайно) - хєр там: паляниця дуже добре спрацювала у виявленні ворогів
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02.04.2022 13:26 Ответить
Боже, бережи королеву
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02.04.2022 14:28 Ответить
Согласен.
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02.04.2022 14:58 Ответить
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02.04.2022 13:26 Ответить
Ну, и зачем было сразу так афишировать это новое оружие, понасбивали бы за недельку этак пару сотен самолетов и вертолетов, а потом невзначай сказали бы что использовали Starstreak, а теперь они будут с полетами гораздо осторожнее..

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02.04.2022 15:39 Ответить
так мы этого и добиваемся, чтобы они ссались сюда летать, ссались бомбить.
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02.04.2022 20:44 Ответить
Прикольно. Учитывая что вертолет летал в тылу по территории оккупированной уже 8 лет. Хорошее ЗРК, далеко бьет.
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02.04.2022 12:11 Ответить
Голубовка- Оріхове це не глибокий тил. Це майже нуль. Біля Новотошківського
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02.04.2022 13:43 Ответить
Удрать от этого ПЗРК нереально,скорость три тысячи..
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02.04.2022 12:12 Ответить
Це типова швидкість для будь-якого ПЗРК.
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02.04.2022 12:25 Ответить
1500 м/с есть только у стара,у стингера минимум в 2,5 раза меньше
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02.04.2022 12:42 Ответить
3 маха это 330х3=990м/с или 990х3,6~3500км/ч. Нет никаких 1500м/с.
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02.04.2022 14:06 Ответить
Боевая часть ракеты весит 0,9 кг и способна развивать скорость до 3,5 Махов (4200 км/ч). Она состоит из трех кинетических вольфрамовых субэлементов. https://twitter.com/Charles_Lister/status/1501550874937679874 Стоимость одного ПЗРК составляет 130 тысяч долларов.
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06.04.2022 11:56 Ответить
Чувак написав про 3 тисячі, я йому відповів, що це типові швидкість для ПЗРК (2,8к Стінгер, 2,9к Ігла).
Мені прекрасно відомі ТТХ усіх ПЗРК, у т.ч. ті, про які не написали у вікіпєдії.
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06.04.2022 09:24 Ответить
Гарна річ, а саме приємне у касапських літунів нема ні найменшого шансу вижити
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02.04.2022 16:07 Ответить
Это покруче стингера штука
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02.04.2022 12:13 Ответить
Тобто "кручє", збере більше відосіків на тіктокє?
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02.04.2022 12:26 Ответить
попий бояри, попустить
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02.04.2022 12:59 Ответить
наведення по лазерному променю:
вірогідність попадання 90 %, не спрацювують ніякі ловушки
дальність 7 км

Коростильов ще у 2019 розробив модернізовану Стрілу-10 з таким же наведенням, але дальністю 10 км

гроші пішли на асвальт
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02.04.2022 14:59 Ответить
Ну, тоді можна стверджувати, що Стугна теж круче Стінгера, бо по лазерному променю, а на ядро з піратського корабля - теж не спрацьовують ловушки

Впевнений, що зараз співвідношення цілей збитих Стінгерами та Старстреками навіть не 10 до 1, а значно більше, і так буде до кінця війни.
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06.04.2022 09:19 Ответить
Досі вони не мали реального бойового застосування…
С почином !!!
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02.04.2022 12:14 Ответить
Не мали, бо не було. Тепер є
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02.04.2022 13:28 Ответить
Це ввійде в історію. Перша знищена ціль
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02.04.2022 12:15 Ответить
ага..повезло тим кацапам у вертольоті
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02.04.2022 12:34 Ответить
Отримали квитки на концерт Кобздоха із швидкістю яка перевищує швидкість звуку!
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02.04.2022 17:14 Ответить
У всех мировых производителей оружие есть уникальный момент на самую лучшую в мире рекламу поставив оружие Украине. Нам должны еще за рекламу деньги платить поставляя нам оружие.
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02.04.2022 12:15 Ответить
Ну, виробник байрактарів вже точно має постачати їх безкоштовно
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02.04.2022 12:27 Ответить
Байрактари мають бойовий досвід
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02.04.2022 13:00 Ответить
Особливо порадувало "досі не мали реального бойового застосування"... ти гля, значить ми перші! Так, що там у вас ще є не "опробуване"? Давайте сюди на обкатку-резолюцію потім пришлемо... Все, що літає-стріляє-вбиває мокшанців - все згодиться.
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02.04.2022 12:17 Ответить
Ти шо головою десь вдарився ?
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02.04.2022 12:23 Ответить
Отже, від моменту заяв про постачання до застосування - близько двох тижнів. Нормально.
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02.04.2022 12:24 Ответить
10-12 дней обучение оператора на тренажере
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02.04.2022 12:43 Ответить
робить машинка, начувайтесь кацтварі ))
боря порожняк не гонить.
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02.04.2022 12:24 Ответить
БОГ ХРАНИ КОРОЛЕВУ ЕЛИЗАВЕТУ2!
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02.04.2022 12:28 Ответить
во второй мировой помогала британской армии против нацистов, а сейчас нашей против рашистов
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02.04.2022 13:28 Ответить
Кінетична енергія становить 0,5*m*v^2, тому якщо снаряд рухається в 4 рази швидше, він завдає в 16 разів більше шкоди. у 8 разів швидше, у 64 рази більше пошкоджень.
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02.04.2022 12:29 Ответить
не сміши, кінетичну енергію воно рахує.... це що, болванка, чи кулак? а вибухівка і елементи ураження там для чого....
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02.04.2022 13:02 Ответить
бін, не сміши, кінетичну енергію воно рахує🤣🤣🤣🤣
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02.04.2022 13:04 Ответить
"Each submarine dart moving at 1,250 meters per second (2,800 mph) has comparable kinetic energy to a projectile from a 40-mm Bofors cannon and probably has enough energy to pierce the front armor of an infantry fighting vehicle. However, it lacks the armor-piercing capabilities of a specially designed anti-tank guided missile or dual-use missile, such as an anti-tank air defense system.
Thus, it damages both kinetic energy and explosive.
My comment is for people with an engineering mind.
Why is a rail cannon, light gas cannon or asteroid deadly? Speed ​​has two advantages: 1. reduces the chance of evasion 2. increases the damage quadratically with speed. On the other hand, increasing the explosive load only linearly increases the damage.
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02.04.2022 14:45 Ответить
і як хто думає, шо це постачання було без відома US? - передумайте...
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02.04.2022 12:30 Ответить
Тобто ця приблуда не вибухає, а просто збиває чортопхайку за рахунок кінетичної енергії?
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02.04.2022 12:35 Ответить
при достаньої скорості - "песчінка обритає силу кулі"
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02.04.2022 12:38 Ответить
Nu da , balshoje , reaktivne kapjo
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02.04.2022 12:58 Ответить
Вибухає теж. Кожна "стріла" важить близько кілограма і містить в собі понад 400гр. вибухівки. При цьому початкова швидкість стріл перевищує 4 махи. Щоб уявити собі, це більш ніж в 1.5 рази перевершує дульну швидкість кулі калаша. Тому там і кінетична і вибухова дія доволі сильна.
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02.04.2022 12:59 Ответить
Там по 300 грам вибухівкі в кожній "Стрілі", всього виходить 900 грам.

Тобто спочатку кожня з цих стріл (виробник зазначає, що щонайменьше 2 стріли точно вцілять у об'єкт) пробиває обшивку літака за рахунок кінетичної енергії, і вже потім, у замкнутому просторі літака вони вибухають.
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02.04.2022 13:00 Ответить
Нет. Всё выглядит несколько иначе, чем у традиционных ракет ПЗРК. Ракеты иглы и стингера, во первых имеют скорость в три таза меньшую, чем ракета старстрек, что иногда даёт возможность при уходе на высоту успеть избежать поражения. К примерк, вертолет ракета обычных ПЗРК достает до высоты 3.5 км, а самолет только до 2.5, у него скорость больше и если выше, то уже не догнать. когда ракета достигает цели, то подворачивает чуть в сторону от сопла двигателя, что бы нанести максимальный ущерб при подрыве (взрыв ракеты у сопла двигателя часто не приводит к критическим повреждениям). Ракета старстриу как бы двухступенчатая. Двигатель первой ступени разгоняет ракету до 1000-1300 м\с, что значительно уменьшает шансы цели даже при попытках скоростного манёвра. После отключения основного двигателя по сигналу датчика скоростного напора автоматически отстреливаются три стреловидных копья. Стреловидные копья наводятся по лазерному лучу, формируемому прицельным узлом с помощью двух лазерных диодов, один из которых сканирует в горизонтальной, а другой - в вертикальной плоскостях. Каждое копье ( длина копья - 0.45м, диаметр - 0.02м) имеет свой контур управления и наведения по лазерному лучу, термобатарею, бронебойный сердечник из дохера недешевого вольфрамового сплава, и заряд взрывчатого вещества. После разведения копья выстраиваются в треугольный боевой порядок вокруг лазерного луча. За счет высокой скорости полета копье пробивает корпус цели, а затем взрывается внутри ее с нанесением максимального ущерба. На всей дальности полета копья обладают достаточной маневренностью для уничтожения целей, летящих с перегрузкой до 9g. Копьё-ракета выглядит вот так:

Скорее всего, нам дали установки LML, которые состоят из трех стандартных комплексов "Starstreak", расположенных «светофорно» (вертикально). Переносной прицельный узел монтируется на поворотном устройстве, которое может быстро разворачиваться на 360 градусов.

Пусковая установка может получать целеуказание от внешней РЛС обнаружения, оснащается системой опознавания "свой-чужой" и инфракрасным прицелом "Starlite", обеспечивающим возможность круглосуточного применения комплекса. Пуск ракет может быть осуществлен за время менее 9с от момента обнаружения цели, все три ракеты могут быть выпущены за время менее 2 минут.

Дальность поражения, км
0.3 - 6

Высота поражения , км
5

Максимальная скорость ракеты,М
3-4

Время полета на дальность 3км, с
3.5
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02.04.2022 13:39 Ответить
целая наука....когда наши научились...
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03.04.2022 03:11 Ответить
как ни странно, здесь попроще, чем с иглой или стингером.
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03.04.2022 03:25 Ответить
после того как на тренажере выпустят 700-800 "ракет" по разным целям -оператор становится почти что богом
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06.04.2022 12:01 Ответить
Вибухає. Протикає всередину і вибухає. Кожен стержень несе біля 450 гр. вибухівки.
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02.04.2022 14:10 Ответить
проникає
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02.04.2022 14:11 Ответить
///
Майстер-клас від українських десантників: одним пострілом із протитанкової зброї знищено два гелікоптери окупантів (відео)

http://www.facebook.com/watch/?v=1102299433965006

Військовослужбовці 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ збільшили кількість збитих вертольотів супротивника - відліталися два транспортно-бойові гелікоптери Мі-8 ВС.

«Вертольоти були знищені у Харківській області розрахунком вітчизняного переносного протитанкового ракетного комплексу "Корсар". Це, за суттю, перший випадок, коли з ПТРК успішно знищено повітряну ціль! Після поразки ракетою некерований гелікоптер противника впав набік і при падінні зіткнувся зі своїм же вертольотом» , - повідомили у командуванні Десантно-штурмовими військами ЗСУ та показали відео, на якому показано, як горять гвинтокрили противника після «успішного» приземлення.



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02.04.2022 12:56 Ответить
У більярдистів таке влучання назвали б дуплет свояком можливо?
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02.04.2022 13:50 Ответить
Насправді ці комплекси розроблялись досить давно, але якось вони не зайшли. Були продажі невеликих обсягів в інші країни для ознайомлення, але якось не пійшло -американські Стінгери набагато ліпше продавались. Тож, якщо в Україні ними будуть збивати літаки, в умовах реальних боїв високої інтенсивності, то це дійсно буде найліпшою рекламою цих комплексів!
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02.04.2022 12:57 Ответить
Не зашли, потому что особенно и продавать некому было. Богатым полотенцеголовым продавать опасно, цивилизованным странам как бы такое добро и не нужно. Был один контракт в конце 90-х на установку этого ЗРК на вертолёты АН-64 "Apache", а потом еще в начале лвухтысячных в ЮАР для их наземного ПВО. Если кому интересно, то можно поколупаться в SIPRI - там всё есть, но потребует много времени.
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02.04.2022 13:57 Ответить
Так, про ПАР я теж чув.

Просто Стінгери більш мобільні, і легші, і через те, що в них теплова головка самонаведення, боєць вистрілює, і одразу ховається в укриття, а з цих комплексів він веде ракету до моменту зіткнення.

Та й система запуску тут суттево тяжча, тому їх частіше ставлять на машини, по три ракети.

Коротше - є плюси у Стінгерів, і є вони і в цій системі. Можливо наші хлопці знайдуть для нього якусь нішу. де вони будут ліпшими за американські комплекси.

В любому випадку - дякуємо за все, що наші друзі нам дають! Там вже розберемось, чим ліпше жарити москалів!
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02.04.2022 14:23 Ответить
"светофор" - это носимо-возимая модификация LML, есть просто носимая модификация SL , как "стингер". Выглядит вот так:

А самоходный вариант комплекса имеет индекс SP, и там вовсе не три ракеты, стоит модуль на 8 ракет, и такой модуль может размещения на британском шасси "Stormer", американском Carrier M113, или на швейцарскую разработку американской Дженерал дайнемикс "Пиранью", Модуль в компоновке два пакетами по четыре оснащается инфракрасной пассивной системой обнаружения и сопровождения целей ADAD ("Air Defence Alerting Device") фирмы "Thales Optronics" Дальность обнаружения цели типа "самолет" составляет около 18км, типа "вертолет" - 8км. Время от момента обнаружения цели до пуска ракет менее 5с. Возимый боекомплект - 12 ракет.
Вот "Stormer" на покатушках на цивильной ярмарке для населения
https://www.youtube.com/watch?v=Ddombcsfew4
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02.04.2022 19:07 Ответить
- До сих пор у них не было реального боевого применения.

Тут автор словами попутал. Должно было бить: До сих пор них не применили в настоящем бою.

А тот вертолёт классно сложился пополам. Ещё надо найти луганского ватника, оплакивающего "ястребка" от второй половины видео и вместе украинской пенсии дать ему билет на Воронеж в одном направлении.
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02.04.2022 13:13 Ответить
Так вот то вчера и был видосик, я не могу понять чего практически без взрыва, а это так дротики рубают.
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02.04.2022 13:25 Ответить
Видишь суслика?.. - Нет... - И я не вижу... А он есть!

на самом деле каждый дротик размером 450 мм и диаметром 20 мм, кроме бронебойного сердечника из вольфрамового сплава имеет свой заряд ВВ, который инициируется внутри цели, и даже такого небольшого заряда из нескольких десятков грамм достаточно для критического повреждения нежных внутренних трахомудий летательного аппарата.
В этом собственно и есть одно из отличий этой ракеты от ракет других ПЗРК, подрыв которых происходит вне корпуса цели.
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02.04.2022 14:13 Ответить
було вчора відео, де сепар зойкав ой, ястрєбок упал
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02.04.2022 14:58 Ответить
за словом задишка - горніяк у формі....
москалі, мобілізуйте цю тварь...
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02.04.2022 17:19 Ответить
Я ще вчора подумав чим це вони збили, явно не стінгером, що тупо навпіл фюзеляж рознесло. А воно он що.
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02.04.2022 16:36 Ответить
заводской брак. Усталость металла. Хлопок, потом возгорание и задымление
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03.04.2022 07:36 Ответить
А я ще думав - чого б це якійсь місцевий так довго знімав літаючі вертольоти?

А виявляється - це наші знімали перше використання англійських комплексів у бою!

Респект нашим Сонечкам!
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02.04.2022 17:28 Ответить
менше слів - більше діла.
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02.04.2022 17:54 Ответить
файно.
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03.04.2022 05:29 Ответить
 
 