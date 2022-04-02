ВСУ сбили вертолет врага с помощью Starstreak в Луганской области
ВСУ впервые в войне с РФ успешно применили Starstreak, поражающий цель тремя кинетическими дротиками.
С помощью Starstreak был сбит российский вертолет Ми-28Н в Луганской области, сообщает издание The Times, передает Цензор.НЕТ.
Эти зенитно-ракетные комплексы прибыли в Украину из Великобритании почти неделю назад и уже показывают свою эффективность.
Starstreak могут уничтожать вертолеты и самолеты на скорости 3 маха, то есть втрое больше скорости звука. До сих пор у них не было реального боевого применения.
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+76 Петрович123456
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+55 MAKAROV #508144
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+53 Valter Valter
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Мені прекрасно відомі ТТХ усіх ПЗРК, у т.ч. ті, про які не написали у вікіпєдії.
вірогідність попадання 90 %, не спрацювують ніякі ловушки
дальність 7 км
Коростильов ще у 2019 розробив модернізовану Стрілу-10 з таким же наведенням, але дальністю 10 км
гроші пішли на асвальт
Впевнений, що зараз співвідношення цілей збитих Стінгерами та Старстреками навіть не 10 до 1, а значно більше, і так буде до кінця війни.
С почином !!!
боря порожняк не гонить.
Thus, it damages both kinetic energy and explosive.
My comment is for people with an engineering mind.
Why is a rail cannon, light gas cannon or asteroid deadly? Speed has two advantages: 1. reduces the chance of evasion 2. increases the damage quadratically with speed. On the other hand, increasing the explosive load only linearly increases the damage.
Тобто спочатку кожня з цих стріл (виробник зазначає, що щонайменьше 2 стріли точно вцілять у об'єкт) пробиває обшивку літака за рахунок кінетичної енергії, і вже потім, у замкнутому просторі літака вони вибухають.
Скорее всего, нам дали установки LML, которые состоят из трех стандартных комплексов "Starstreak", расположенных «светофорно» (вертикально). Переносной прицельный узел монтируется на поворотном устройстве, которое может быстро разворачиваться на 360 градусов.
Пусковая установка может получать целеуказание от внешней РЛС обнаружения, оснащается системой опознавания "свой-чужой" и инфракрасным прицелом "Starlite", обеспечивающим возможность круглосуточного применения комплекса. Пуск ракет может быть осуществлен за время менее 9с от момента обнаружения цели, все три ракеты могут быть выпущены за время менее 2 минут.
Дальность поражения, км
0.3 - 6
Высота поражения , км
5
Максимальная скорость ракеты,М
3-4
Время полета на дальность 3км, с
3.5
Майстер-клас від українських десантників: одним пострілом із протитанкової зброї знищено два гелікоптери окупантів (відео)
http://www.facebook.com/watch/?v=1102299433965006
Військовослужбовці 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ збільшили кількість збитих вертольотів супротивника - відліталися два транспортно-бойові гелікоптери Мі-8 ВС.
«Вертольоти були знищені у Харківській області розрахунком вітчизняного переносного протитанкового ракетного комплексу "Корсар". Це, за суттю, перший випадок, коли з ПТРК успішно знищено повітряну ціль! Після поразки ракетою некерований гелікоптер противника впав набік і при падінні зіткнувся зі своїм же вертольотом» , - повідомили у командуванні Десантно-штурмовими військами ЗСУ та показали відео, на якому показано, як горять гвинтокрили противника після «успішного» приземлення.
Просто Стінгери більш мобільні, і легші, і через те, що в них теплова головка самонаведення, боєць вистрілює, і одразу ховається в укриття, а з цих комплексів він веде ракету до моменту зіткнення.
Та й система запуску тут суттево тяжча, тому їх частіше ставлять на машини, по три ракети.
Коротше - є плюси у Стінгерів, і є вони і в цій системі. Можливо наші хлопці знайдуть для нього якусь нішу. де вони будут ліпшими за американські комплекси.
В любому випадку - дякуємо за все, що наші друзі нам дають! Там вже розберемось, чим ліпше жарити москалів!
А самоходный вариант комплекса имеет индекс SP, и там вовсе не три ракеты, стоит модуль на 8 ракет, и такой модуль может размещения на британском шасси "Stormer", американском Carrier M113, или на швейцарскую разработку американской Дженерал дайнемикс "Пиранью", Модуль в компоновке два пакетами по четыре оснащается инфракрасной пассивной системой обнаружения и сопровождения целей ADAD ("Air Defence Alerting Device") фирмы "Thales Optronics" Дальность обнаружения цели типа "самолет" составляет около 18км, типа "вертолет" - 8км. Время от момента обнаружения цели до пуска ракет менее 5с. Возимый боекомплект - 12 ракет.
Вот "Stormer" на покатушках на цивильной ярмарке для населения
https://www.youtube.com/watch?v=Ddombcsfew4
Тут автор словами попутал. Должно было бить: До сих пор них не применили в настоящем бою.
А тот вертолёт классно сложился пополам. Ещё надо найти луганского ватника, оплакивающего "ястребка" от второй половины видео и вместе украинской пенсии дать ему билет на Воронеж в одном направлении.
на самом деле каждый дротик размером 450 мм и диаметром 20 мм, кроме бронебойного сердечника из вольфрамового сплава имеет свой заряд ВВ, который инициируется внутри цели, и даже такого небольшого заряда из нескольких десятков грамм достаточно для критического повреждения нежных внутренних трахомудий летательного аппарата.
В этом собственно и есть одно из отличий этой ракеты от ракет других ПЗРК, подрыв которых происходит вне корпуса цели.
москалі, мобілізуйте цю тварь...
А виявляється - це наші знімали перше використання англійських комплексів у бою!
Респект нашим Сонечкам!