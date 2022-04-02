ВСУ сбили вертолет врага с помощью Starstreak в Луганской области

ВСУ впервые в войне с РФ успешно применили Starstreak, поражающий цель тремя кинетическими дротиками.

С помощью Starstreak был сбит российский вертолет Ми-28Н в Луганской области, сообщает издание The Times, передает Цензор.НЕТ.

Эти зенитно-ракетные комплексы прибыли в Украину из Великобритании почти неделю назад и уже показывают свою эффективность.

Starstreak могут уничтожать вертолеты и самолеты на скорости 3 маха, то есть втрое больше скорости звука. До сих пор у них не было реального боевого применения.

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