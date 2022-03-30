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Украинские защитники сбили вражеский вертолет на Харьковщине. ФОТО

30 марта украинские защитники сбили вражеский вертолет в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал защитник Харькова, командир развед-диверсионного батальона "АЗОВ" Харьков в составе подразделения "KRAKEN" Сергей Величко с позывным Чили.

Он подчеркнул: "Весна пришла, птички прилетели. Однако, не всем птицам рады харьковчане"

Украинские защитники сбили вражеский вертолет на Харьковщине 01

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Харьковщина (5577) Азов (793) вертолёт (1105)


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Топ комментарии
+53
Надеюсь что пилота было два.
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30.03.2022 21:56
+47
Надеюсь пилот падла здох?!!!
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30.03.2022 21:55
+45
Росіяни потроху стають ізгоями по всьому світу. І хоч до них і так відношення не було мега-позитивним, а тепер через війну в Україні й поготів.


«Їжте каміння замість супу!», − так звертаються до рашистів у португальских кафе та ресторанах.
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30.03.2022 21:55
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Надеюсь пилот падла здох?!!!
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30.03.2022 21:55 Ответить
Надеюсь что пилота было два.
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30.03.2022 21:56 Ответить
три человека, - экипаж Ми-35
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30.03.2022 22:08 Ответить
Один педалями крутит нессущий винт, второй ручкой от мясорубки - рулевой винт, а третий - с помощью палки рулит.
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31.03.2022 13:55 Ответить
"рулевой винт", - это что-то новое в вертолетостроении =)
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31.03.2022 19:37 Ответить
Для тебя - да. Для тех кто разбирается в авиации - нет. Изучай мат. часть.
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01.04.2022 12:26 Ответить
И стюардесса...
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30.03.2022 23:27 Ответить
И стюардсосесса...
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31.03.2022 08:41 Ответить
стюардессой була шмара іля кива
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31.03.2022 12:45 Ответить
Да не, ща вьілезет из-под обломков, махнет рукой, а потом - сдохнет.
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30.03.2022 21:57 Ответить
****, наче тапком таргана!
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30.03.2022 22:00 Ответить
Випарувався. ...як роса на сонці... (с)
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30.03.2022 22:28 Ответить
Росіяни потроху стають ізгоями по всьому світу. І хоч до них і так відношення не було мега-позитивним, а тепер через війну в Україні й поготів.


«Їжте каміння замість супу!», − так звертаються до рашистів у португальских кафе та ресторанах.
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30.03.2022 21:55 Ответить
ВЫПУСКАЙТЕ КРАКЕНА!!!!! Слава ЗСУ, Слава Азову Айдару Правому Сектору Фрайкору - просто титаны, самые доблестные и безстрашные Воители!
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30.03.2022 21:57 Ответить
Шо за звір?
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30.03.2022 21:57 Ответить
Колишній звір...
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30.03.2022 21:59 Ответить
ми-35
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30.03.2022 22:09 Ответить
Це старе фото, коли під Вільхівкою підбили артилерією вертоліт, який стояв на землі.
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30.03.2022 21:57 Ответить
Саме так - ілюстративне фото...
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30.03.2022 22:01 Ответить
Ніби муха розчавлена
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30.03.2022 21:58 Ответить
По перше це просто красиво, особливо на ніч.
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30.03.2022 21:58 Ответить
Наче як змовились, що не вечір - то рашенсобакен"птічкопад" : такі новини - ЯК ЗАСПОКІЙЛИВЕ на ніч!
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30.03.2022 21:59 Ответить
Красівое
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30.03.2022 21:59 Ответить
ми 35 вроде бы
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30.03.2022 21:59 Ответить
ми вже як мінімум 132...
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30.03.2022 22:02 Ответить
зара вже не так важливо збити літак чи гелікоптер, як знищити пілота.
треба щоб паскуди читали наказ летіти в Україну і розуміли що додому не повернуться.
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30.03.2022 21:59 Ответить
Блакитний відтінок дуже пасує до цієї фотографії
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30.03.2022 21:59 Ответить
ще й надпис Z...
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30.03.2022 22:04 Ответить
Естетика крутіша за Сальвадора Далі ))
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31.03.2022 21:51 Ответить
устал наверно, прилег отдохнуть
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30.03.2022 22:03 Ответить
От блин, я думал зацепили верёвкой и аккуратно посадили. А оно вона што
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30.03.2022 22:06 Ответить
Згорів на роботі
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30.03.2022 22:17 Ответить
У кацапів ще й без війни штук по 30 літаків на рік самі падають. Скоро почнуть У-2 по музеях шукати.
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30.03.2022 22:31 Ответить
Не сбили, а уничтожили на земле (см. на винты) Хотя тоже не плохо, но... пилотов, к сожалению, в гелике могло не быть.
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30.03.2022 23:13 Ответить
 
 