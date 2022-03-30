Украинские защитники сбили вражеский вертолет на Харьковщине. ФОТО
30 марта украинские защитники сбили вражеский вертолет в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал защитник Харькова, командир развед-диверсионного батальона "АЗОВ" Харьков в составе подразделения "KRAKEN" Сергей Величко с позывным Чили.
Он подчеркнул: "Весна пришла, птички прилетели. Однако, не всем птицам рады харьковчане"
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«Їжте каміння замість супу!», − так звертаються до рашистів у португальских кафе та ресторанах.
треба щоб паскуди читали наказ летіти в Україну і розуміли що додому не повернуться.