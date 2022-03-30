Войска РФ продолжают обстреливать Харьковщину, самой критической точкой остается Изюм, - Синегубов

Российские оккупанты продолжают обстреливать районы Харьковщины из артиллерии, минометов и реактивной системы залпового огня.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Враг хаотически продолжает обстреливать районы. Выпускает снаряды из артиллерии, минометов, реактивной системы залпового огня, чтобы дестабилизировать ситуацию, не позволяя вернуться к нормальной жизни.

ВСУ постепенно выгоняют врага, в том числе по Дергачевскому, Роганскому направлениям. Сегодня утром около 11 часов в Харьковском районе наши силы воздушной обороны сбили российский истребитель. После этого активность авиации над областью резко снизилась", - говорится в сообщении.

По словам Синегубова, самой критической точкой остается Изюм, там продолжаются бои.

"Как только у нас будет возможность эвакуировать людей или доставить гуманитарную помощь – мы обязательно это сделаем", – подытожил глава ОВА.

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