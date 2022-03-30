Війська РФ продовжують обстрілювати Харківщину, найкритичнішою точкою залишається Ізюм, - Синєгубов

Російські окупанти продовжують обстрілювати райони Харківщини із артилерії, мінометів та реактивної системи залпового вогню.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог хатично продовжує обстрілювати райони. Випускає снаряди із артилерії, мінометів, реактивної системи залпового вогню, аби дестабілізувати ситуацію, не дозволяючи повернутися до нормального життя.



ЗСУ поступово виганяють ворога, зокрема по Дергачівському, Роганському напрямках. Сьогодні зранку, близько 11 години, у Харківському районі наші сили повітряної оборони збили російський винищувач. Після цього активність авіації над областю різко зменшилася", - йдеться в повідомленні.

За словами Синєгубова, найкритичнішою точкою залишається Ізюм, там тривають бої.

"Як тільки у нас буде можливість евакуювати людей чи доставити гуманітарну допомогу - ми обов'язково це зробимо", - підсумував очільник ОВА.

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