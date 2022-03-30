Українські захисники збили ворожий гелікоптер на Харківщині. ФОТО
30 березня українські захисники збили ворожий гелікоптер на Харківщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав захисник Харкова, командир розвід-диверсійного батальйону "АЗОВ" Харків в складі підрозділу "KRAKEN" Сергій Величко з позивним Чілі.
Він підкреслив: "Весна прийшла, пташки прилетіли. Однак, не всім пташкам раді харків'яни"
Топ коментарі
+53 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар30.03.2022 21:56
+47 Антон Чигур
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+45 віктор федорович #394174
показати весь коментар30.03.2022 21:55
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«Їжте каміння замість супу!», − так звертаються до рашистів у португальских кафе та ресторанах.
треба щоб паскуди читали наказ летіти в Україну і розуміли що додому не повернуться.