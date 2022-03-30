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Українські захисники збили ворожий гелікоптер на Харківщині. ФОТО

30 березня українські захисники збили ворожий гелікоптер на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав захисник Харкова, командир розвід-диверсійного батальйону "АЗОВ" Харків в складі підрозділу "KRAKEN"  Сергій Величко з позивним Чілі. 

Він підкреслив: "Весна прийшла, пташки прилетіли. Однак, не всім пташкам раді харків'яни"

Українські захисники збили ворожий гелікоптер на Харківщині 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ продовжують обстрілювати Харківщину, найкритичнішою точкою залишається Ізюм, - Синєгубов

Автор: 

Харківщина (6054) Азов (777) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+53
Надеюсь что пилота было два.
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30.03.2022 21:56
+47
Надеюсь пилот падла здох?!!!
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30.03.2022 21:55
+45
Росіяни потроху стають ізгоями по всьому світу. І хоч до них і так відношення не було мега-позитивним, а тепер через війну в Україні й поготів.


«Їжте каміння замість супу!», − так звертаються до рашистів у португальских кафе та ресторанах.
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30.03.2022 21:55
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Надеюсь пилот падла здох?!!!
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30.03.2022 21:55 Відповісти
Надеюсь что пилота было два.
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30.03.2022 21:56 Відповісти
три человека, - экипаж Ми-35
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30.03.2022 22:08 Відповісти
Один педалями крутит нессущий винт, второй ручкой от мясорубки - рулевой винт, а третий - с помощью палки рулит.
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31.03.2022 13:55 Відповісти
"рулевой винт", - это что-то новое в вертолетостроении =)
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31.03.2022 19:37 Відповісти
Для тебя - да. Для тех кто разбирается в авиации - нет. Изучай мат. часть.
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01.04.2022 12:26 Відповісти
И стюардесса...
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30.03.2022 23:27 Відповісти
И стюардсосесса...
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31.03.2022 08:41 Відповісти
стюардессой була шмара іля кива
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31.03.2022 12:45 Відповісти
Да не, ща вьілезет из-под обломков, махнет рукой, а потом - сдохнет.
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30.03.2022 21:57 Відповісти
****, наче тапком таргана!
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30.03.2022 22:00 Відповісти
Випарувався. ...як роса на сонці... (с)
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30.03.2022 22:28 Відповісти
Росіяни потроху стають ізгоями по всьому світу. І хоч до них і так відношення не було мега-позитивним, а тепер через війну в Україні й поготів.


«Їжте каміння замість супу!», − так звертаються до рашистів у португальских кафе та ресторанах.
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30.03.2022 21:55 Відповісти
ВЫПУСКАЙТЕ КРАКЕНА!!!!! Слава ЗСУ, Слава Азову Айдару Правому Сектору Фрайкору - просто титаны, самые доблестные и безстрашные Воители!
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30.03.2022 21:57 Відповісти
Шо за звір?
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30.03.2022 21:57 Відповісти
Колишній звір...
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30.03.2022 21:59 Відповісти
ми-35
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30.03.2022 22:09 Відповісти
Це старе фото, коли під Вільхівкою підбили артилерією вертоліт, який стояв на землі.
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30.03.2022 21:57 Відповісти
Саме так - ілюстративне фото...
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30.03.2022 22:01 Відповісти
Ніби муха розчавлена
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30.03.2022 21:58 Відповісти
По перше це просто красиво, особливо на ніч.
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30.03.2022 21:58 Відповісти
Наче як змовились, що не вечір - то рашенсобакен"птічкопад" : такі новини - ЯК ЗАСПОКІЙЛИВЕ на ніч!
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30.03.2022 21:59 Відповісти
Красівое
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30.03.2022 21:59 Відповісти
ми 35 вроде бы
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30.03.2022 21:59 Відповісти
ми вже як мінімум 132...
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30.03.2022 22:02 Відповісти
зара вже не так важливо збити літак чи гелікоптер, як знищити пілота.
треба щоб паскуди читали наказ летіти в Україну і розуміли що додому не повернуться.
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30.03.2022 21:59 Відповісти
Блакитний відтінок дуже пасує до цієї фотографії
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30.03.2022 21:59 Відповісти
ще й надпис Z...
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30.03.2022 22:04 Відповісти
Естетика крутіша за Сальвадора Далі ))
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31.03.2022 21:51 Відповісти
устал наверно, прилег отдохнуть
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30.03.2022 22:03 Відповісти
От блин, я думал зацепили верёвкой и аккуратно посадили. А оно вона што
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30.03.2022 22:06 Відповісти
Згорів на роботі
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30.03.2022 22:17 Відповісти
У кацапів ще й без війни штук по 30 літаків на рік самі падають. Скоро почнуть У-2 по музеях шукати.
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30.03.2022 22:31 Відповісти
Не сбили, а уничтожили на земле (см. на винты) Хотя тоже не плохо, но... пилотов, к сожалению, в гелике могло не быть.
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30.03.2022 23:13 Відповісти
 
 