Українські захисники збили ворожий гелікоптер на Харківщині. ФОТО

30 березня українські захисники збили ворожий гелікоптер на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав захисник Харкова, командир розвід-диверсійного батальйону "АЗОВ" Харків в складі підрозділу "KRAKEN" Сергій Величко з позивним Чілі.

Він підкреслив: "Весна прийшла, пташки прилетіли. Однак, не всім пташкам раді харків'яни"

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