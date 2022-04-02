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Россия грозится прекратить сотрудничество с МКС и требует отменить санкции

мкс

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия может прекратить сотрудничество с партнерами по Международной космической станции (МКС). Он подчеркнул, что восстановление нормальных связей будет возможно только после того, как Запад упразднит санкции против Москвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Он заявляет, что цель санкций – "убить российскую экономику и ввергнуть наш народ в отчаяние и голод, поставить нашу страну на колени. Им это не удастся, но намерения понятны".

"Именно поэтому я считаю, что возобновление нормальных отношений между партнерами по МКС и другим проектам возможно только при полном и безоговорочном снятии незаконных санкций", - заявил Рогозин.

Глава космического ведомства РФ добавил, что предложения "Роскосмоса" о том, когда прекратить сотрудничество по МКС с космическими агентствами США, Канады, Евросоюза и Японии, в ближайшее время будут уведомлены российские власти.

Также читайте: Санкции превращают Россию в закрытую экономику и подталкивают ее к рецессии, - Минфин США

Автор: 

Международная космическая станция (18) россия (95372) санкции (11257)


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Топ комментарии
+78
Это освободительная операция по спасению росии . Никаких санкций не снимем ,мы вне политики . Пускай тот МКС развалиться на части
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02.04.2022 12:48
+59
Жалюгідне посміховисько той рогозін, як івсі кацапи і їхні технології.
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02.04.2022 12:49
+53
А можно від'єднати касабську частину у "вільний" дрейф?
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02.04.2022 12:50
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Страница 2 из 2
Кацап - ганьба людського виду! Геть з космосу!.
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02.04.2022 13:32 Ответить
Что этим лапатникам в космосе делать. Галактика для них закрыта на неопределенный срок.
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02.04.2022 13:37 Ответить
Пшло нах@й!
Убогое фуфло3/14дрило...
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02.04.2022 13:38 Ответить
Оно ещё и неблагодарное! Ему живительные санкции, от которых Россия встаёт с колен, а он вместо спасибо лает. Даже Кабаиха не такая тупая - она говорила, что чем хуже, тем ей лучше. А этот, оплывший от жира?
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02.04.2022 15:52 Ответить
якщо не відмінять санкцій то рагозін запустить на МКС дон-дона і ті кацапи в жовтому всі на пляшках будуть сидіти.
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02.04.2022 13:39 Ответить
Це як їжака лякати голою сракою!
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02.04.2022 13:44 Ответить
мля, отправьте кацапских космонавтов с МКС домой пешком. Вместе с рашкованским модулем. И закройте єтот вопрос навсегда.
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02.04.2022 13:46 Ответить
Лучше обьяви голодовку ХОМЯК
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02.04.2022 13:50 Ответить
тогда он в танк начнет влезить. а, оно ему надо?
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02.04.2022 14:49 Ответить
димон рагозин - папанька егойный вооружениями занимался в минобороны ссср... говорят был мужик с головой... но породил сынка димона, отправил его в кегебе... тот окончил краснознаменный институт, потом егойный папанька и связи допристраивали так, что в порыве карьеры им пофиг на какую должность было его назначать... сделали главным чуть ли не кацманаутам... а учитывая то, что он сам журналист да еще с гэбэшным уклоном и желания самообразования нет - положил он весь роскосмос в гроб...
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02.04.2022 13:51 Ответить
И пусть идёт в тот же гроб, в который положил космическую отрасль.
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02.04.2022 14:03 Ответить
там кацапської площі на МКС 20% найбільше Японія туди вкинула
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02.04.2022 14:07 Ответить
Ну якщо не вдасться "ввергнути кацапів в голод і відчай" за допомогою санкцій,то чому нацист рогозін переживає і вимагає їх зняти? Санкції тільки на користь.
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02.04.2022 14:11 Ответить
Ще пару десятків санкцій накиньте.
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02.04.2022 14:12 Ответить
Этот долбень уже когда-то рассказывал о батуте...
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02.04.2022 14:13 Ответить
Ну, раз прекращают - отстыковать русский модуль, пускай сам себе летает...
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02.04.2022 14:15 Ответить
Викиньте їх нафуй заборт
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02.04.2022 14:26 Ответить
этот убогий угрожает закрыть свой модуль, который есть причиной разгерметизации всей станции и убрать русскофашистский экипаж, который подкармливали астронавты. совсем плох "дебил, млять". дафай, тебе, только спасибо скажут.
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02.04.2022 14:47 Ответить
Шантажисти в конвульсіях... Не знають чим ще погрожувати і страшити світ... Усі відносини з ними у всіх сферах і організаціях мають бути розірвані. З дикуна и не треба мати справи...
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02.04.2022 15:08 Ответить
рус корабель лети знаеш куди
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02.04.2022 15:34 Ответить
Дмитро Рогозін намекает чтобы еще подбросили санкций
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02.04.2022 15:41 Ответить
Так а шо? Єто спецоперація по денацифікації русні? А што вам можна а ім нельзя? Насправді це закриття навічно проекту "російська імперія-рузге мир". Рузге імперія це реактор біосміття з якого весь час вилазе якась потвора :ленін, сталін ,путін та інше .
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02.04.2022 15:48 Ответить
Это тот говнюк который зиговал на срусских маршах?Пусть пуйлу пойдет расскажет про нацистов.
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02.04.2022 16:10 Ответить
Баба з воза налякала їжака.
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02.04.2022 16:25 Ответить
О до бл@дей только дошло ))))Нет с@ки вы достали весь мир.Теперь вас будут давить до тех пор пока вы не просто на колени не станете но и раком в верх и будите просить за еду что угодно вплоть до основы сдачи ядерного арсенала.Санкции отменять никто не будет.
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02.04.2022 16:28 Ответить
Російський сегмент станції побудований за американські гроші !
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02.04.2022 16:40 Ответить
Це не санкції - це спеціальна економічна операція по денацифікації і демілітаризації
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02.04.2022 16:51 Ответить
Подлая российская чума - пошел вон из космоса ,тебе не место вообще в этом мире ...
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02.04.2022 17:53 Ответить
та во Вселенній
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03.04.2022 10:11 Ответить
От цікаво. Де мітя рагозін бере таку чотку "дурь"? Ну не буває так, щоб весь час без "дурі" так штирило!
...Чи буває?..
О_о...
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02.04.2022 18:38 Ответить
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03.04.2022 01:24 Ответить
Потрібно скасувати рашистів разом з МКС! Слава ЗСУ! Слава Героям! Смерть рашистським окупантам!!!💛💙💛💙💪✌️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🍀🍀🍀💛💙💛💙💛💙
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03.04.2022 10:10 Ответить
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