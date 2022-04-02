Россия грозится прекратить сотрудничество с МКС и требует отменить санкции

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия может прекратить сотрудничество с партнерами по Международной космической станции (МКС). Он подчеркнул, что восстановление нормальных связей будет возможно только после того, как Запад упразднит санкции против Москвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Он заявляет, что цель санкций – "убить российскую экономику и ввергнуть наш народ в отчаяние и голод, поставить нашу страну на колени. Им это не удастся, но намерения понятны".

"Именно поэтому я считаю, что возобновление нормальных отношений между партнерами по МКС и другим проектам возможно только при полном и безоговорочном снятии незаконных санкций", - заявил Рогозин.

Глава космического ведомства РФ добавил, что предложения "Роскосмоса" о том, когда прекратить сотрудничество по МКС с космическими агентствами США, Канады, Евросоюза и Японии, в ближайшее время будут уведомлены российские власти.

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