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Росія погрожує припинити співпрацю з МКС і вимагає скасувати санкції

мкс

Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що Росія може припинити співпрацю з партнерами по Міжнародній космічній станції (МКС). Він підкреслив, що відновлення нормальних зв'язків буде можливо тільки після того, як Захід скасує санкції проти Москви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Він заявляє, що мета санкцій - "вбити російську економіку і ввергнути наш народ у відчай і голод, поставити нашу країну на коліна. Їм це не вдасться, але наміри зрозумілі".

"Саме тому я вважаю, що відновлення нормальних відносин між партнерами по МКС та іншим проєктам можливо тільки за повного і беззастережного зняття незаконних санкцій", - заявив Рогозін.

Глава космічного відомства РФ додав, що пропозиції "Роскосмосу" про те, коли припинити співпрацю по МКС з космічними агентствами США, Канади, Євросоюзу і Японії, найближчим часом будуть повідомлені російській владі.

Також читайте: Росія створила загрозу МКС, випробовуючи свою зброю, - Держдеп

Автор: 

росія (64946) санкції (11771)


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Топ коментарі
+78
Это освободительная операция по спасению росии . Никаких санкций не снимем ,мы вне политики . Пускай тот МКС развалиться на части
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02.04.2022 12:48
+59
Жалюгідне посміховисько той рогозін, як івсі кацапи і їхні технології.
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02.04.2022 12:49
+53
А можно від'єднати касабську частину у "вільний" дрейф?
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02.04.2022 12:50
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Кацап - ганьба людського виду! Геть з космосу!.
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02.04.2022 13:32 Відповісти
Что этим лапатникам в космосе делать. Галактика для них закрыта на неопределенный срок.
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02.04.2022 13:37 Відповісти
Пшло нах@й!
Убогое фуфло3/14дрило...
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02.04.2022 13:38 Відповісти
Оно ещё и неблагодарное! Ему живительные санкции, от которых Россия встаёт с колен, а он вместо спасибо лает. Даже Кабаиха не такая тупая - она говорила, что чем хуже, тем ей лучше. А этот, оплывший от жира?
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02.04.2022 15:52 Відповісти
якщо не відмінять санкцій то рагозін запустить на МКС дон-дона і ті кацапи в жовтому всі на пляшках будуть сидіти.
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02.04.2022 13:39 Відповісти
Це як їжака лякати голою сракою!
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02.04.2022 13:44 Відповісти
мля, отправьте кацапских космонавтов с МКС домой пешком. Вместе с рашкованским модулем. И закройте єтот вопрос навсегда.
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02.04.2022 13:46 Відповісти
Лучше обьяви голодовку ХОМЯК
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02.04.2022 13:50 Відповісти
тогда он в танк начнет влезить. а, оно ему надо?
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02.04.2022 14:49 Відповісти
димон рагозин - папанька егойный вооружениями занимался в минобороны ссср... говорят был мужик с головой... но породил сынка димона, отправил его в кегебе... тот окончил краснознаменный институт, потом егойный папанька и связи допристраивали так, что в порыве карьеры им пофиг на какую должность было его назначать... сделали главным чуть ли не кацманаутам... а учитывая то, что он сам журналист да еще с гэбэшным уклоном и желания самообразования нет - положил он весь роскосмос в гроб...
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02.04.2022 13:51 Відповісти
И пусть идёт в тот же гроб, в который положил космическую отрасль.
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02.04.2022 14:03 Відповісти
там кацапської площі на МКС 20% найбільше Японія туди вкинула
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02.04.2022 14:07 Відповісти
Ну якщо не вдасться "ввергнути кацапів в голод і відчай" за допомогою санкцій,то чому нацист рогозін переживає і вимагає їх зняти? Санкції тільки на користь.
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02.04.2022 14:11 Відповісти
Ще пару десятків санкцій накиньте.
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02.04.2022 14:12 Відповісти
Этот долбень уже когда-то рассказывал о батуте...
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02.04.2022 14:13 Відповісти
Ну, раз прекращают - отстыковать русский модуль, пускай сам себе летает...
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02.04.2022 14:15 Відповісти
Викиньте їх нафуй заборт
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02.04.2022 14:26 Відповісти
этот убогий угрожает закрыть свой модуль, который есть причиной разгерметизации всей станции и убрать русскофашистский экипаж, который подкармливали астронавты. совсем плох "дебил, млять". дафай, тебе, только спасибо скажут.
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02.04.2022 14:47 Відповісти
Шантажисти в конвульсіях... Не знають чим ще погрожувати і страшити світ... Усі відносини з ними у всіх сферах і організаціях мають бути розірвані. З дикуна и не треба мати справи...
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02.04.2022 15:08 Відповісти
рус корабель лети знаеш куди
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02.04.2022 15:34 Відповісти
Дмитро Рогозін намекает чтобы еще подбросили санкций
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02.04.2022 15:41 Відповісти
Так а шо? Єто спецоперація по денацифікації русні? А што вам можна а ім нельзя? Насправді це закриття навічно проекту "російська імперія-рузге мир". Рузге імперія це реактор біосміття з якого весь час вилазе якась потвора :ленін, сталін ,путін та інше .
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02.04.2022 15:48 Відповісти
Это тот говнюк который зиговал на срусских маршах?Пусть пуйлу пойдет расскажет про нацистов.
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02.04.2022 16:10 Відповісти
Баба з воза налякала їжака.
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02.04.2022 16:25 Відповісти
О до бл@дей только дошло ))))Нет с@ки вы достали весь мир.Теперь вас будут давить до тех пор пока вы не просто на колени не станете но и раком в верх и будите просить за еду что угодно вплоть до основы сдачи ядерного арсенала.Санкции отменять никто не будет.
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02.04.2022 16:28 Відповісти
Російський сегмент станції побудований за американські гроші !
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02.04.2022 16:40 Відповісти
Це не санкції - це спеціальна економічна операція по денацифікації і демілітаризації
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02.04.2022 16:51 Відповісти
Подлая российская чума - пошел вон из космоса ,тебе не место вообще в этом мире ...
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02.04.2022 17:53 Відповісти
та во Вселенній
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03.04.2022 10:11 Відповісти
От цікаво. Де мітя рагозін бере таку чотку "дурь"? Ну не буває так, щоб весь час без "дурі" так штирило!
...Чи буває?..
О_о...
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02.04.2022 18:38 Відповісти
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03.04.2022 01:24 Відповісти
Потрібно скасувати рашистів разом з МКС! Слава ЗСУ! Слава Героям! Смерть рашистським окупантам!!!💛💙💛💙💪✌️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🍀🍀🍀💛💙💛💙💛💙
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03.04.2022 10:10 Відповісти
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