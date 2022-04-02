На ЧАЭС подняли украинский флаг
Сегодня на Чернобыльской атомной электростанции подняли флаг Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице ЧАЭС в Facebook.
"Сегодня в 11:00 на промплощадке Чернобыльской АЭС снова развевается флаг Украины и прозвучал Гимн Украины", - говорится в сообщении.
В церемонии поднятия флага принял участие оперативный персонал станции, который в тяжелых условиях захвата российскими войсками все это время обеспечивал и продолжает обеспечивать ядерную и радиационную безопасность объектов ГСП "Чернобыльская АЭС".
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