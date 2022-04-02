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На ЧАЭС подняли украинский флаг

чаес

Сегодня на Чернобыльской атомной электростанции подняли флаг Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице ЧАЭС в Facebook.

"Сегодня в 11:00 на промплощадке Чернобыльской АЭС снова развевается флаг Украины и прозвучал Гимн Украины", - говорится в сообщении.

В церемонии поднятия флага принял участие оперативный персонал станции, который в тяжелых условиях захвата российскими войсками все это время обеспечивал и продолжает обеспечивать ядерную и радиационную безопасность объектов ГСП "Чернобыльская АЭС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": После пребывания в зоне ЧАЭС российских солдат разместили в Гомельском научно-практическом центре радиационной медицины Беларуси, - Генштаб

Автор: 

флаг (932) ЧАЭС (566)


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Топ комментарии
+23
Ещё бы рядом парочку касапов - вообще красота была бы..
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02.04.2022 13:39
+17
чтобы ночью светились вместо лампочек...!
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02.04.2022 13:43
+11
В качестве подсветки ночью можно привязать каZZапов из Рыжего леса.
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02.04.2022 13:44
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Ещё бы рядом парочку касапов - вообще красота была бы..
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02.04.2022 13:39 Ответить
чтобы ночью светились вместо лампочек...!
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02.04.2022 13:43 Ответить
Пусть лучше белорусов освещают благодатным радиационным светом.
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02.04.2022 14:09 Ответить
в виде буквы V, или буквы Z. и чтоб висели, русне напоминание если опять посмеют туда заехать, там вообще мертвую русню надо столбах от самой границы вешать через каждые 50 метров в четном порядке
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02.04.2022 13:52 Ответить
В качестве подсветки ночью можно привязать каZZапов из Рыжего леса.
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02.04.2022 13:44 Ответить
Згинуть наші воріженьки

Як роса на сонці!

Запануєм і ми, браття,

На своїй сторонці!
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02.04.2022 13:46 Ответить
Який був сенс захоплювати?
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02.04.2022 13:50 Ответить
такий самий як копати окопи в рудому лісі...
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02.04.2022 13:51 Ответить
ну подумай логически, ОНИ самые умные военачальники в мире, придумали супер план - захватить чернобыль, ГДЕ ТОЧНО их не выбьют, и они планировали за 72 часа захватить Киев, тоесть они не должны были там задерживаться на ЧАЕС, а просто проехать маршем. Вот так как-то, а так за нас даже наша АЭС не работающая воюет, Просто Здание, убило уже 100 кацапов, Это больше ровно на 100, чем Смогла сделать 10 милионная беларусь, просто 1 здание>беларашка
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02.04.2022 13:54 Ответить
Щоб розрити рудий ліс і отримати смертельну дозу радіаціі
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02.04.2022 13:54 Ответить
Вы новости читаете? Они там мародерили в админзданиях и лабораториях
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02.04.2022 13:58 Ответить
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02.04.2022 13:51 Ответить
Армия светлячков
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02.04.2022 13:51 Ответить
можливо до командування орків дойшло шо атомна станція це не жарти
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02.04.2022 13:51 Ответить
Вдячність і гордість за персонал, в той же час не можу зрозуміти, навіщо там розмістили нацгвардійців, для позору?, замість того, щоб відправити їх на фронт.
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02.04.2022 13:58 Ответить
Российский флаг скрутите в рулон и порежьте, будет туалетная бумага.
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02.04.2022 14:00 Ответить
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02.04.2022 14:10 Ответить
Генеральный директор российской Объединенной авиастроительной корпорации "Сухой" Юрий Слюсарь осудил войну против Украины и ушел в отставку. Его компания производит боевые самолеты, задействованы в бомбежках территории Украины.
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02.04.2022 14:10 Ответить
Ага - не пройло і двох місяців!
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02.04.2022 14:30 Ответить
*не пройшло*
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02.04.2022 14:31 Ответить
 
 