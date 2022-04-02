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На ЧАЕС підняли український прапор

чаес

Сьогодні на Чорнобильській атомній електростанції підняли прапор України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній сторінці ЧАЕС в Facebook.

"Сьогодні об 11:00 на проммайданчику Чорнобильської АЕС знову замайорів прапор України та пролунав Гімн України", - ідеться у повідомленні.

У церемонії підняття прапора взяв участь оперативний персонал станції, який у важких умовах захоплення російськими військами весь цей час забезпечував і продовжує забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку об‘єктів ДСП "Чорнобильська АЕС".

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Автор: 

прапор (480) ЧАЕС (537)


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Топ коментарі
+23
Ещё бы рядом парочку касапов - вообще красота была бы..
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02.04.2022 13:39
+17
чтобы ночью светились вместо лампочек...!
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02.04.2022 13:43
+11
В качестве подсветки ночью можно привязать каZZапов из Рыжего леса.
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02.04.2022 13:44
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Ещё бы рядом парочку касапов - вообще красота была бы..
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02.04.2022 13:39 Відповісти
чтобы ночью светились вместо лампочек...!
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02.04.2022 13:43 Відповісти
Пусть лучше белорусов освещают благодатным радиационным светом.
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02.04.2022 14:09 Відповісти
в виде буквы V, или буквы Z. и чтоб висели, русне напоминание если опять посмеют туда заехать, там вообще мертвую русню надо столбах от самой границы вешать через каждые 50 метров в четном порядке
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02.04.2022 13:52 Відповісти
В качестве подсветки ночью можно привязать каZZапов из Рыжего леса.
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02.04.2022 13:44 Відповісти
Згинуть наші воріженьки

Як роса на сонці!

Запануєм і ми, браття,

На своїй сторонці!
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02.04.2022 13:46 Відповісти
Який був сенс захоплювати?
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02.04.2022 13:50 Відповісти
такий самий як копати окопи в рудому лісі...
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02.04.2022 13:51 Відповісти
ну подумай логически, ОНИ самые умные военачальники в мире, придумали супер план - захватить чернобыль, ГДЕ ТОЧНО их не выбьют, и они планировали за 72 часа захватить Киев, тоесть они не должны были там задерживаться на ЧАЕС, а просто проехать маршем. Вот так как-то, а так за нас даже наша АЭС не работающая воюет, Просто Здание, убило уже 100 кацапов, Это больше ровно на 100, чем Смогла сделать 10 милионная беларусь, просто 1 здание>беларашка
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02.04.2022 13:54 Відповісти
Щоб розрити рудий ліс і отримати смертельну дозу радіаціі
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02.04.2022 13:54 Відповісти
Вы новости читаете? Они там мародерили в админзданиях и лабораториях
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02.04.2022 13:58 Відповісти
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02.04.2022 13:51 Відповісти
Армия светлячков
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02.04.2022 13:51 Відповісти
можливо до командування орків дойшло шо атомна станція це не жарти
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02.04.2022 13:51 Відповісти
Вдячність і гордість за персонал, в той же час не можу зрозуміти, навіщо там розмістили нацгвардійців, для позору?, замість того, щоб відправити їх на фронт.
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02.04.2022 13:58 Відповісти
Российский флаг скрутите в рулон и порежьте, будет туалетная бумага.
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02.04.2022 14:00 Відповісти
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02.04.2022 14:10 Відповісти
Генеральный директор российской Объединенной авиастроительной корпорации "Сухой" Юрий Слюсарь осудил войну против Украины и ушел в отставку. Его компания производит боевые самолеты, задействованы в бомбежках территории Украины.
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02.04.2022 14:10 Відповісти
Ага - не пройло і двох місяців!
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02.04.2022 14:30 Відповісти
*не пройшло*
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02.04.2022 14:31 Відповісти
 
 