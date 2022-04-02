На ЧАЕС підняли український прапор

Сьогодні на Чорнобильській атомній електростанції підняли прапор України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній сторінці ЧАЕС в Facebook.

"Сьогодні об 11:00 на проммайданчику Чорнобильської АЕС знову замайорів прапор України та пролунав Гімн України", - ідеться у повідомленні.

У церемонії підняття прапора взяв участь оперативний персонал станції, який у важких умовах захоплення російськими військами весь цей час забезпечував і продовжує забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку об‘єктів ДСП "Чорнобильська АЕС".

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