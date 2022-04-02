На ЧАЕС підняли український прапор
Сьогодні на Чорнобильській атомній електростанції підняли прапор України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній сторінці ЧАЕС в Facebook.
"Сьогодні об 11:00 на проммайданчику Чорнобильської АЕС знову замайорів прапор України та пролунав Гімн України", - ідеться у повідомленні.
У церемонії підняття прапора взяв участь оперативний персонал станції, який у важких умовах захоплення російськими військами весь цей час забезпечував і продовжує забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку об‘єктів ДСП "Чорнобильська АЕС".
Топ коментарі
+23 энергия 2_0
показати весь коментар02.04.2022 13:39
+17 Великая Исландия
показати весь коментар02.04.2022 13:43
+11 Бенина Мама
показати весь коментар02.04.2022 13:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як роса на сонці!
Запануєм і ми, браття,
На своїй сторонці!