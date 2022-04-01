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Окупанти розграбували ЧАЕС та готель поряд перед відходом

чаес,окупанти

Перед тим, як покинути територію Чорнобильської атомної станції, окупанти мародерствували - вкрали, зокрема, чайники, кавоварки та комп’ютери.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це розповів в ефірі інформаційного марафону очільник Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко.

За його словами, наскільки відомо українській стороні, окупанти не залишили нічого свого на території ЧАЕС.

"Почали виносити цінні речі, пакувати в техніку, що ще залишилася на майданчику Чорнобильської АЕС, та частково виїжджати… Вони розікрали більш-менш цінні речі - комп'ютери, якісь там кавоварки, чайники, декілька контейнерів з майном, яке перебувало на Чорнобильській АЕС, також вони повантажили на свої автомобілі і вивезли", - заявив чиновник.

Крамаренко додав, що співробітникам атомної станції окупанти заборонили покидати робочі місця. Він додав, що співробітники дуже обережно пересувалися територією ЧАЕС та боялися виходити за її межі, оскільки боялися вибухових пристроїв, які міг залишити ворог.

"Ми зараз не можемо пересвідчитися, чи є окупанти в самому місті Чорнобилі. Там є готель. І окупанти в машину навіть завантажили сервізи, виделки, ложки, тарілки, які були в готелі", - сказав чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі на Чорнобильській АЕС немає сторонніх осіб. Окупанти пішли після розграбування приміщень та викрадення техніки, - "Енергоатом"

Автор: 

армія рф (17228) мародерство (339) ЧАЕС (537)


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Топ коментарі
+37
І чого це ми, українці, не здивовані?
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01.04.2022 08:57
+26
Везти посуду из Чернобыля... Это даже не дебилы, это еще на порядок более тупые существа
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01.04.2022 09:02
+24
Мародерство - стан душі кожного кацапа.
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01.04.2022 08:58
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І чого це ми, українці, не здивовані?
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01.04.2022 08:57 Відповісти
Тому що це їх спосіб життя прихвачувати все.руський дух
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01.04.2022 08:58 Відповісти
Самоварів не знайшли!
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01.04.2022 09:08 Відповісти
Ага, і матрьошок!
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01.04.2022 09:23 Відповісти
От я про те ж саме. У мене таке враження що цей шановний пан Крамаренко) не читає новин і не бачив десантника з купою золотих прикрас на тілі. Мародерство це банальність, здається пан забув Грузію і Чечню. А про масу прикладів в Україні так це щодня
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01.04.2022 09:36 Відповісти
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01.04.2022 08:58 Відповісти
Мародерство - стан душі кожного кацапа.
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01.04.2022 08:58 Відповісти
кофеварка с цезием -это круто!
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01.04.2022 08:59 Відповісти
Страна биомусора. Уже весь мир над вами смеется.
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01.04.2022 08:59 Відповісти
это не био, а гено мусор
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01.04.2022 09:01 Відповісти
Те же яйца только в профиль. Гено находится в био.
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01.04.2022 09:19 Відповісти
тебе виднее
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01.04.2022 09:29 Відповісти
Унітази перевірте! Думаю що їх "заможні росіянці" зняли в першу чергу.
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01.04.2022 09:01 Відповісти
З мови зняли!
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01.04.2022 10:47 Відповісти
Везти посуду из Чернобыля... Это даже не дебилы, это еще на порядок более тупые существа
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01.04.2022 09:02 Відповісти
А окапываться в буром лесу? Верх идиотизма ((
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01.04.2022 10:21 Відповісти
не на3ивайте кацабів людьми
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01.04.2022 09:02 Відповісти
Пускай пользуются на здоровье и нивкоем разе не покупают дозиметры.
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01.04.2022 09:02 Відповісти
Мабуть і розетки повидирали та повикручували лямпочки.
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01.04.2022 09:04 Відповісти
Скажіть, кацапи не розграбували хоч одне місце, де вони перебували
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01.04.2022 09:05 Відповісти
Навіщо мерцям награбоване?
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01.04.2022 09:07 Відповісти
Як навіщо?Щоб принести додому трошки цілющої радіації)))
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01.04.2022 09:10 Відповісти
Совкодрочери, путинососи и русофили - ви всьо еще считаете раzzиянцев людьми и "мишебратьями, адин_нарот" ?
Насчет славян - болгари, народи балкан и поляки тоже славянские етноси, давайте с ними замутим славянский мир, а мож державу от Балтийского до черного морей, но без раzzиянских свинособак.
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01.04.2022 09:09 Відповісти
чудово..награбоване буде в іхніх домах облучати і їх дітей виродків
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01.04.2022 09:11 Відповісти
Реальная цель любой кацапской войньі - мародерство.
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01.04.2022 09:11 Відповісти
Ні, ви помилилися. Ціль війни підкорення територій, а мародерство це мотивація вояк, щоб охочіше йшли до війська
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01.04.2022 09:39 Відповісти
На всю оставшуюся орковсую жизнь чернобыльского мутантного светляка: СВЕТ, мой, зеркальце, скажи - да всю правду расскажи...
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01.04.2022 09:14 Відповісти
Мало того что сами облучились так еще и своим личинкам привезли подарки из Чернобыля
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01.04.2022 09:14 Відповісти
Так в Чернобыле нет радиации, она в Припяти. И в Чернобыле какой никакой народ до войны жил, они с новыми гаджетами могли быть.
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01.04.2022 09:27 Відповісти
В якій країні ви жили до переїзду в Словаччину? Вочевидь, не в Україні.
Людина Чорнобилі перед війною жиди.
Ось підтвердження:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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01.04.2022 10:32 Відповісти
Чукча не читатель? Я выше написал то же самое - в Чернобыле до войны жили люди. Что ещё?
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01.04.2022 10:55 Відповісти
Чернозём чернозём забирайте!!!!!!!!!!!!!
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01.04.2022 09:16 Відповісти
А я говорил - унитазы надо минировать.
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01.04.2022 09:20 Відповісти
это только у меня такие асоциации - росциянец = засранец?
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01.04.2022 09:35 Відповісти
Добра воно їм не принесе. Мене хвилює інше - може буди провокація https://liveuamap.com/uk/2022/31-march-1900-unloading-of-a-train-with-tornadou-ural-trucks
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01.04.2022 09:35 Відповісти
хто може притомно мені пояснити, як 100 нацгвардійців-охоронців ЧАЕС опинилися в полоні? чи був там бій? чи були загиблі?
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01.04.2022 09:35 Відповісти
Шо б у вас оккупанты от радиации яйца поотпадали а на ваших родных мор напал!
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01.04.2022 09:53 Відповісти
Новый тренд в буряти - унитаз шо в темноте светится...))))
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01.04.2022 09:53 Відповісти
Треба свинопсам відіслати цистерну #этилового спирту!
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01.04.2022 09:57 Відповісти
По-любому эти орки ещё и унитазы с собой прихватили. Более мерзких существ трудно себе представить, чем раисянин.
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01.04.2022 10:03 Відповісти
Готуються до параду перемоги,на палках по Червоній площі понесуть награбоване.Безсмертні дідівські традиції
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01.04.2022 10:03 Відповісти
Мабуть унітазами вже наїлися.
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01.04.2022 10:14 Відповісти
Перевірте унітази. Я серйозно!
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01.04.2022 11:05 Відповісти
они опять унитазы прихватили, будет @опа светится
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01.04.2022 11:15 Відповісти
Проклята навіки кацапська земля... чорна діра на тілі цілого світу...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА ! Дякую НАШИМ ЗАХИСНИКАМ ! СЛАВА НАЦІЇ !
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01.04.2022 11:36 Відповісти
лучи добра вам!! светлейшего тепла внутри организма от землицы Украинской

п.с. помните приказку - хороший гусский это которого в тепловизор (уже) не видно
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01.04.2022 11:52 Відповісти
СИДЮ НА УНИТАЗЕ И МЫСЛЬ МЫСЛЯЕТ
ПОЧЕМУ ВСЕ СЛИВНОЕ ТАК ЯРКО СИЯЕТ
СИЯЮ Я САМ И ВЕСЬ МОЙ ВИГВАМ
МНОГО В ЧЕРНОБЫЛЕ ДОБРА ЕЩЕ ТАМ!
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01.04.2022 12:22 Відповісти
ПОПИЛИ РЕБЯТУШКИ ВДОВОЛЬ СОКА ИЗ ВЕСЕННИХ БЕРЕЗОК В "РЫЖЕМ" ЛЕСУ! НУ, ЧТО БЫ ОКОПЫ БЫЛО ЛЕГЧЕ КОПАТЬ!
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01.04.2022 12:30 Відповісти
земля ім ублюдкам ЧЕРНОБІЛЕМ !!!
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02.04.2022 13:47 Відповісти
В орків вже не буде стояти-буде висіти і то не правильно
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02.04.2022 13:51 Відповісти
 
 