Окупанти розграбували ЧАЕС та готель поряд перед відходом

Перед тим, як покинути територію Чорнобильської атомної станції, окупанти мародерствували - вкрали, зокрема, чайники, кавоварки та комп’ютери.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це розповів в ефірі інформаційного марафону очільник Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко.

За його словами, наскільки відомо українській стороні, окупанти не залишили нічого свого на території ЧАЕС.

"Почали виносити цінні речі, пакувати в техніку, що ще залишилася на майданчику Чорнобильської АЕС, та частково виїжджати… Вони розікрали більш-менш цінні речі - комп'ютери, якісь там кавоварки, чайники, декілька контейнерів з майном, яке перебувало на Чорнобильській АЕС, також вони повантажили на свої автомобілі і вивезли", - заявив чиновник.

Крамаренко додав, що співробітникам атомної станції окупанти заборонили покидати робочі місця. Він додав, що співробітники дуже обережно пересувалися територією ЧАЕС та боялися виходити за її межі, оскільки боялися вибухових пристроїв, які міг залишити ворог.

"Ми зараз не можемо пересвідчитися, чи є окупанти в самому місті Чорнобилі. Там є готель. І окупанти в машину навіть завантажили сервізи, виделки, ложки, тарілки, які були в готелі", - сказав чиновник.

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