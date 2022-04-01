Оккупанты разграбили ЧАЭС и отель рядом перед уходом

Перед тем, как покинуть территорию Чернобыльской атомной станции, оккупанты мародерствовали - украли, в частности, чайники, кофеварки и компьютеры.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал в эфире информационного марафона глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко.

По его словам, насколько известно украинской стороне, оккупанты не оставили ничего своего на территории ЧАЭС.

"Начали выносить ценные вещи, упаковывать в технику, еще оставшуюся на площадке Чернобыльской АЭС, и частично уезжать… Они разворовали более-менее ценные вещи - компьютеры, какие-то кофеварки, чайники, несколько контейнеров с имуществом, которое находилось на Чернобыльской АЭС , также они погрузили на свои автомобили и увезли", - заявил чиновник.

Крамаренко добавил, что сотрудникам атомной станции оккупанты запретили покидать рабочие места. Он добавил, что сотрудники очень осторожно передвигались по территории ЧАЭС и боялись выходить за ее пределы, поскольку боялись взрывных устройств, которые мог оставить враг.

"Мы сейчас не можем убедиться, есть ли оккупанты в самом городе Чернобыле. Там есть отель. И окупанты в машину загрузили даже сервизы, вилки, ложки, тарелки, которые были в отеле", - сказал чиновник.

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