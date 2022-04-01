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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты разграбили ЧАЭС и отель рядом перед уходом

чаес,окупанти

Перед тем, как покинуть территорию Чернобыльской атомной станции, оккупанты мародерствовали - украли, в частности, чайники, кофеварки и компьютеры.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал в эфире информационного марафона глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко.

По его словам, насколько известно украинской стороне, оккупанты не оставили ничего своего на территории ЧАЭС.

"Начали выносить ценные вещи, упаковывать в технику, еще оставшуюся на площадке Чернобыльской АЭС, и частично уезжать… Они разворовали более-менее ценные вещи - компьютеры, какие-то кофеварки, чайники, несколько контейнеров с имуществом, которое находилось на Чернобыльской АЭС , также они погрузили на свои автомобили и увезли", - заявил чиновник.

Крамаренко добавил, что сотрудникам атомной станции оккупанты запретили покидать рабочие места. Он добавил, что сотрудники очень осторожно передвигались по территории ЧАЭС и боялись выходить за ее пределы, поскольку боялись взрывных устройств, которые мог оставить враг.

"Мы сейчас не можем убедиться, есть ли оккупанты в самом городе Чернобыле. Там есть отель. И окупанты в машину загрузили даже сервизы, вилки, ложки, тарелки, которые были в отеле", - сказал чиновник.

Также смотрите: Момент удара и взрыва нефтебазы в российском Белгороде. ВИДЕО

армия РФ (19047) мародерство (461) ЧАЭС (566)


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Топ комментарии
+37
І чого це ми, українці, не здивовані?
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01.04.2022 08:57
+26
Везти посуду из Чернобыля... Это даже не дебилы, это еще на порядок более тупые существа
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01.04.2022 09:02
+24
Мародерство - стан душі кожного кацапа.
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01.04.2022 08:58
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І чого це ми, українці, не здивовані?
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01.04.2022 08:57 Ответить
Тому що це їх спосіб життя прихвачувати все.руський дух
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01.04.2022 08:58 Ответить
Самоварів не знайшли!
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01.04.2022 09:08 Ответить
Ага, і матрьошок!
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01.04.2022 09:23 Ответить
От я про те ж саме. У мене таке враження що цей шановний пан Крамаренко) не читає новин і не бачив десантника з купою золотих прикрас на тілі. Мародерство це банальність, здається пан забув Грузію і Чечню. А про масу прикладів в Україні так це щодня
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01.04.2022 09:36 Ответить
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01.04.2022 08:58 Ответить
Мародерство - стан душі кожного кацапа.
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01.04.2022 08:58 Ответить
кофеварка с цезием -это круто!
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01.04.2022 08:59 Ответить
Страна биомусора. Уже весь мир над вами смеется.
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01.04.2022 08:59 Ответить
это не био, а гено мусор
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01.04.2022 09:01 Ответить
Те же яйца только в профиль. Гено находится в био.
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01.04.2022 09:19 Ответить
тебе виднее
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01.04.2022 09:29 Ответить
Унітази перевірте! Думаю що їх "заможні росіянці" зняли в першу чергу.
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01.04.2022 09:01 Ответить
З мови зняли!
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01.04.2022 10:47 Ответить
Везти посуду из Чернобыля... Это даже не дебилы, это еще на порядок более тупые существа
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01.04.2022 09:02 Ответить
А окапываться в буром лесу? Верх идиотизма ((
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01.04.2022 10:21 Ответить
не на3ивайте кацабів людьми
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01.04.2022 09:02 Ответить
Пускай пользуются на здоровье и нивкоем разе не покупают дозиметры.
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01.04.2022 09:02 Ответить
Мабуть і розетки повидирали та повикручували лямпочки.
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01.04.2022 09:04 Ответить
Скажіть, кацапи не розграбували хоч одне місце, де вони перебували
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01.04.2022 09:05 Ответить
Навіщо мерцям награбоване?
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01.04.2022 09:07 Ответить
Як навіщо?Щоб принести додому трошки цілющої радіації)))
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01.04.2022 09:10 Ответить
Совкодрочери, путинососи и русофили - ви всьо еще считаете раzzиянцев людьми и "мишебратьями, адин_нарот" ?
Насчет славян - болгари, народи балкан и поляки тоже славянские етноси, давайте с ними замутим славянский мир, а мож державу от Балтийского до черного морей, но без раzzиянских свинособак.
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01.04.2022 09:09 Ответить
чудово..награбоване буде в іхніх домах облучати і їх дітей виродків
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01.04.2022 09:11 Ответить
Реальная цель любой кацапской войньі - мародерство.
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01.04.2022 09:11 Ответить
Ні, ви помилилися. Ціль війни підкорення територій, а мародерство це мотивація вояк, щоб охочіше йшли до війська
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01.04.2022 09:39 Ответить
На всю оставшуюся орковсую жизнь чернобыльского мутантного светляка: СВЕТ, мой, зеркальце, скажи - да всю правду расскажи...
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01.04.2022 09:14 Ответить
Мало того что сами облучились так еще и своим личинкам привезли подарки из Чернобыля
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01.04.2022 09:14 Ответить
Так в Чернобыле нет радиации, она в Припяти. И в Чернобыле какой никакой народ до войны жил, они с новыми гаджетами могли быть.
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01.04.2022 09:27 Ответить
В якій країні ви жили до переїзду в Словаччину? Вочевидь, не в Україні.
Людина Чорнобилі перед війною жиди.
Ось підтвердження:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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01.04.2022 10:32 Ответить
Чукча не читатель? Я выше написал то же самое - в Чернобыле до войны жили люди. Что ещё?
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01.04.2022 10:55 Ответить
Чернозём чернозём забирайте!!!!!!!!!!!!!
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01.04.2022 09:16 Ответить
А я говорил - унитазы надо минировать.
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01.04.2022 09:20 Ответить
это только у меня такие асоциации - росциянец = засранец?
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01.04.2022 09:35 Ответить
Добра воно їм не принесе. Мене хвилює інше - може буди провокація https://liveuamap.com/uk/2022/31-march-1900-unloading-of-a-train-with-tornadou-ural-trucks
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01.04.2022 09:35 Ответить
хто може притомно мені пояснити, як 100 нацгвардійців-охоронців ЧАЕС опинилися в полоні? чи був там бій? чи були загиблі?
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01.04.2022 09:35 Ответить
Шо б у вас оккупанты от радиации яйца поотпадали а на ваших родных мор напал!
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01.04.2022 09:53 Ответить
Новый тренд в буряти - унитаз шо в темноте светится...))))
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01.04.2022 09:53 Ответить
Треба свинопсам відіслати цистерну #этилового спирту!
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01.04.2022 09:57 Ответить
По-любому эти орки ещё и унитазы с собой прихватили. Более мерзких существ трудно себе представить, чем раисянин.
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01.04.2022 10:03 Ответить
Готуються до параду перемоги,на палках по Червоній площі понесуть награбоване.Безсмертні дідівські традиції
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01.04.2022 10:03 Ответить
Мабуть унітазами вже наїлися.
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01.04.2022 10:14 Ответить
Перевірте унітази. Я серйозно!
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01.04.2022 11:05 Ответить
они опять унитазы прихватили, будет @опа светится
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01.04.2022 11:15 Ответить
Проклята навіки кацапська земля... чорна діра на тілі цілого світу...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА ! Дякую НАШИМ ЗАХИСНИКАМ ! СЛАВА НАЦІЇ !
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01.04.2022 11:36 Ответить
лучи добра вам!! светлейшего тепла внутри организма от землицы Украинской

п.с. помните приказку - хороший гусский это которого в тепловизор (уже) не видно
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01.04.2022 11:52 Ответить
СИДЮ НА УНИТАЗЕ И МЫСЛЬ МЫСЛЯЕТ
ПОЧЕМУ ВСЕ СЛИВНОЕ ТАК ЯРКО СИЯЕТ
СИЯЮ Я САМ И ВЕСЬ МОЙ ВИГВАМ
МНОГО В ЧЕРНОБЫЛЕ ДОБРА ЕЩЕ ТАМ!
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01.04.2022 12:22 Ответить
ПОПИЛИ РЕБЯТУШКИ ВДОВОЛЬ СОКА ИЗ ВЕСЕННИХ БЕРЕЗОК В "РЫЖЕМ" ЛЕСУ! НУ, ЧТО БЫ ОКОПЫ БЫЛО ЛЕГЧЕ КОПАТЬ!
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01.04.2022 12:30 Ответить
земля ім ублюдкам ЧЕРНОБІЛЕМ !!!
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02.04.2022 13:47 Ответить
В орків вже не буде стояти-буде висіти і то не правильно
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02.04.2022 13:51 Ответить
 
 