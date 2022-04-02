Оккупанты продают награбленное имущество украинцев в Беларуси, - ГУР
Главное управление разведки украинского Министерства обороны обнаружило в белорусском Наровле специализированный базар российских оккупантов, где они продают имущество ограбленных украинцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГУР Минобороны в Facebook.
"В "ассортименте" мародерского базара: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметика. То есть все, что россияне получили путем мародерства и грабежа мирного населения в Украине ", – говорится в сообщении.
Кроме того, российские оккупанты пытаются сбыть украденные доллары и евро. Белорусы, однако, чаще всего отказываются покупать валюту и советуют обращаться в финучреждения. Россияне отказываются, объясняя это запретом командования.
"Сейчас оккупантами организованы централизованные поставки новых партий мародерского "товара" на свой базар. В частности, из города Бурынь (Конотопский р-н Сумской обл.) в направлении государственной границы движется колонна грузовых автомобилей с разнообразным имуществом – промышленными товарами и вещами домашнего обихода.
В городе Мозырь (Беларусь) скапливаются российские военные КАМАЗы, из которых солдаты выгружают свертки с вещами, добытыми путем мародерства. Награбленное отправляется в РФ российской службой экспресс-доставки СДЭК", – добавили в ГУР.
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Ближче, ніж Бєлгород?
Хоча, хєр з ними, з лахами…
Сподіваюсь, такого більше не буде.
І такої влади теж..
Залишки совісті навіть не муляють(
"ну здастуйте, сябри, - ми з України".
невже важко викинути відео в ютуб чи тікток?
А "коллективный лука" не менее омерзителен чем "коллективное *****".
мрази.