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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты продают награбленное имущество украинцев в Беларуси, - ГУР

рф,армія,мародери

Главное управление разведки украинского Министерства обороны обнаружило в белорусском Наровле специализированный базар российских оккупантов, где они продают имущество ограбленных украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГУР Минобороны в Facebook.

"В "ассортименте" мародерского базара: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметика. То есть все, что россияне получили путем мародерства и грабежа мирного населения в Украине ", – говорится в сообщении.

Кроме того, российские оккупанты пытаются сбыть украденные доллары и евро. Белорусы, однако, чаще всего отказываются покупать валюту и советуют обращаться в финучреждения. Россияне отказываются, объясняя это запретом командования.

"Сейчас оккупантами организованы централизованные поставки новых партий мародерского "товара" на свой базар. В частности, из города Бурынь (Конотопский р-н Сумской обл.) в направлении государственной границы движется колонна грузовых автомобилей с разнообразным имуществом – промышленными товарами и вещами домашнего обихода.

В городе Мозырь (Беларусь) скапливаются российские военные КАМАЗы, из которых солдаты выгружают свертки с вещами, добытыми путем мародерства. Награбленное отправляется в РФ российской службой экспресс-доставки СДЭК", – добавили в ГУР.

Смотрите: "Весточка от мародера": российские оккупанты по почте отправляют награбленные в Украине вещи. ВИДЕО

армия РФ (19067) Беларусь (7888) мародерство (461) разведка (4170)


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Топ комментарии
+38
Значить білоруси теж мародери.
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02.04.2022 14:13
+34
Бульбаші зараз «піднімуться» на майно багатьох загиблих українців. Кацапів я взагалі з людей не раху….. Як воно по кармі я навіть не уявляю!
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02.04.2022 14:13
+24
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02.04.2022 14:16
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Нічого дивного тут немає.
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02.04.2022 14:12 Ответить
Значить білоруси теж мародери.
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02.04.2022 14:13 Ответить
Перекупщики краденого. Организованное бандформирование.
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02.04.2022 14:27 Ответить
Вони не білоруси, навіть не бульбаші. Це - чіпси, тупі та просмажені
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02.04.2022 15:05 Ответить
Бульбаші зараз «піднімуться» на майно багатьох загиблих українців. Кацапів я взагалі з людей не раху….. Як воно по кармі я навіть не уявляю!
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02.04.2022 14:13 Ответить
100%! Я от тільки зрозуміти не можу, як почуваються ті, хто в Україні на гуманітарці заробляє? Як будемо країну відбудовувати, якщо серед нас такі є?
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02.04.2022 15:23 Ответить
Ильин не философ,он русский фашист,кумир Путина.Фраза очень правильная,но не его
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02.04.2022 15:24 Ответить
Многие заметили коронную фразу ватников - Где вы были когда Украина 8 лет домбила Бамбасс. Ответ на этот бред один - Если Украина бомбила Донбасс, тогда почему именно раша блокировала ввод миротворцев в ООН?
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02.04.2022 14:16 Ответить
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02.04.2022 14:16 Ответить
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02.04.2022 14:17 Ответить
У касапской падали дело жукова в крови.
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02.04.2022 14:17 Ответить
Скоро оккупантов продавать будем..
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02.04.2022 14:18 Ответить
Ці подвиги армії мародерів ні сАлАвьев ні скабеїха не покажуть на рас.тв. А могли б похвалитись пАбедами над житлом та майном українців. Синки та папки вАєвалі.
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02.04.2022 14:19 Ответить
Білоруси такіж потвори як і кацапи
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02.04.2022 14:20 Ответить
Цікаво, цей базар далеко?
Ближче, ніж Бєлгород?
Хоча, хєр з ними, з лахами…
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02.04.2022 14:21 Ответить
Хід думок мені подобається
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02.04.2022 14:29 Ответить
Можна простіше - речі, на які вони точно спокусяться, мінувати... Декілька вибухів у кінцевих споживачів - бульбостанців, й цей бізнес заглохне...))
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02.04.2022 14:48 Ответить
Те, що вони змогли ось так зайти і застати нас зненацька, результат повного пройобу владою своїх прямих обов'язків.
Сподіваюсь, такого більше не буде.
І такої влади теж..
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02.04.2022 18:11 Ответить
Тобто гроші білоруси не беруть (майже), а все інше? Інше купують?
Залишки совісті навіть не муляють(
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02.04.2022 14:22 Ответить
А потім ми гумані беремо цих виродків у полон і вони кажуть, вибачте ми не знали де ми знаходимось ми думали що на навчанях
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02.04.2022 14:22 Ответить
ті що лишаться будуть гуманно працювати на уранових копальнях.
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02.04.2022 14:29 Ответить
Насправді уранові родовища не такі страшні як про них розповідають , краще нехай у рудому лісі живуть , для них буде корисніше ((
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02.04.2022 14:57 Ответить
Будьте ви прокляті до останнього коліна гниди білоруські
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02.04.2022 14:22 Ответить
колись буде...
"ну здастуйте, сябри, - ми з України".
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02.04.2022 14:23 Ответить
Які вони ***** "сябри"?
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02.04.2022 14:27 Ответить
бссруни?
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02.04.2022 14:30 Ответить
це як "*****" - слово связка....
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02.04.2022 14:31 Ответить
І що, ********* купують криваве майно українців?
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02.04.2022 14:26 Ответить
Навіть сумніву нема.
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02.04.2022 14:46 Ответить
Вони ж кацапами братнiй нарiд... Мерзота, що кацапня, що бульбашi-"один народ" 😠
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02.04.2022 15:40 Ответить
Білоруси воюють і на стороні ЗСУ , тому не треба всіх під одну гребінку. Справжні білоруси я думаю не купляють . Справжні білоруси хоча б розбирають залізничні колії.
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02.04.2022 16:03 Ответить
ніхто там нічого не розібрав усі відео сходу з рейок старі.досить ці фейки мусолити
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02.04.2022 21:31 Ответить
Тисяча років цивілізаційного розвитку оминула орків. Орда їх породила, ордою вони і залишилися.
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02.04.2022 14:26 Ответить
Татаро-монгольская орда! За семь веков ничего не изменилось кроме того что теперь они не на лошадях, а на танках.
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02.04.2022 14:27 Ответить
невже бульбонам важко засняти це млядство?
невже важко викинути відео в ютуб чи тікток?
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02.04.2022 14:30 Ответить
Білоруси наживаються на біді.
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02.04.2022 14:31 Ответить
Да и войск ,,нема,,. И ракеты не взлетают убивающие украинских детей. Дал же Бог ,,родственничков,,
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02.04.2022 14:49 Ответить
Не льсти себе, никто вас не боится...
А "коллективный лука" не менее омерзителен чем "коллективное *****".
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02.04.2022 15:03 Ответить
Білоруський легіон як вам вихідки ваших земляків??
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02.04.2022 14:44 Ответить
а що воно можуть сказати,будуть так само як і ми свою,так і вони свою вату викорінювати
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02.04.2022 21:33 Ответить
Дзякуй, землячкі-беларусы, за гэтую бясконцую нязмыўную ганьбу.
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02.04.2022 14:57 Ответить
Чтобы быстрее победить и закончить войну нашим надо дополнить список обмена «самолёт - 1 млн долларов, танк - 50 тысяч и т. д., пунктом - десять сослуживцев - тысяча долларов». Через месяц вся их армия перейдёт в плен
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02.04.2022 14:58 Ответить
Бізнес на крові.
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02.04.2022 14:58 Ответить
Через ПУтивль шла эта коллона грузовиков. Насчитал за триста штук.А собаки ехали на броне под ливнем.Все так и есть.
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02.04.2022 15:10 Ответить
Судячі з перехватів та розмов полонених, реквізитів кацапських жмурів, серед них якось не видно когось з москви чи там підера. Якісь дегенеративні особи з такими ж родичами -алкашами зі всіляких *************. Жертви аборту. Садюги, мародери і гвалтівники. Не армія, а покидьки (отброси) людства. Набагато гірше татаро-монголів та гітлерівців.
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02.04.2022 15:16 Ответить
Орки они и есть орки,типичные расияны,тупиковая ветвь,ошибка природы.Подлежит уничтожению и чем раньше тем лучше
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02.04.2022 15:28 Ответить
Білоруси, будьте людьми, не втрачайте свою честь, навіщо вам ці речі, вкрадені, можливо зняті з неживих і майно з розстріляних будинків українців, навіщо вам цей гріх на все життя.
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02.04.2022 15:29 Ответить
Белорусов судить на одной скамье вместе с рашкой как военных преступников
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02.04.2022 15:59 Ответить
100% орки уехали довольными, увидели как хахлы богато живут и орки не откажуься поехать ещё за телевизорами и стиральными машинами
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02.04.2022 16:48 Ответить
Если хоть один бульбаш хоть шото купил у орков,то они такие же ВГАГИ Украины как и эти
мрази.
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02.04.2022 18:12 Ответить
З тими що купують все ясно а от решта білорусів як на це спокійно дивиться.
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02.04.2022 18:24 Ответить
Теперь то хоть понятно, почему эту мразь не надо в плен брать?
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02.04.2022 19:57 Ответить
 
 