Оккупанты продают награбленное имущество украинцев в Беларуси, - ГУР

Главное управление разведки украинского Министерства обороны обнаружило в белорусском Наровле специализированный базар российских оккупантов, где они продают имущество ограбленных украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГУР Минобороны в Facebook.

"В "ассортименте" мародерского базара: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметика. То есть все, что россияне получили путем мародерства и грабежа мирного населения в Украине ", – говорится в сообщении.

Кроме того, российские оккупанты пытаются сбыть украденные доллары и евро. Белорусы, однако, чаще всего отказываются покупать валюту и советуют обращаться в финучреждения. Россияне отказываются, объясняя это запретом командования.

"Сейчас оккупантами организованы централизованные поставки новых партий мародерского "товара" на свой базар. В частности, из города Бурынь (Конотопский р-н Сумской обл.) в направлении государственной границы движется колонна грузовых автомобилей с разнообразным имуществом – промышленными товарами и вещами домашнего обихода.

В городе Мозырь (Беларусь) скапливаются российские военные КАМАЗы, из которых солдаты выгружают свертки с вещами, добытыми путем мародерства. Награбленное отправляется в РФ российской службой экспресс-доставки СДЭК", – добавили в ГУР.

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