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Окупанти продають награбоване майно українців у Білорусі, - ГУР

рф,армія,мародери

Головне управління розвідки українського Міністерства оборони виявило в білоруській Наровлі спеціалізований базар російських окупантів, де вони продають майно пограбованих українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис ГУР Міноборони у Facebook.

"В "асортименті" мародерського базару: пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика. Тобто все, що росіяни здобули шляхом мародерства та грабунку мирного населення в Україні", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, російські окупанти намагаються збути вкрадені долари та євро. Білоруси, однак, найчастіше відмовляються купувати валюту та радять звертатися до фінустанов. Росіяни відмовляються, пояснюючи це забороною командування.

"Наразі окупантами організовано централізоване постачання нових партій мародерського "товару" на свій базар. Зокрема з міста Буринь (Конотопський р-н Сумської обл.) в напрямку державного кордону рухається колона вантажних автомобілів з різноманітним майном – промисловими товарами та речами домашнього вжитку.

В місті Мозир (Білорусь) скупчуються російські військові КАМАЗи, з яких солдати вивантажують пакунки з речами, здобутими шляхом мародерства. Награбоване відправляється до РФ російською службою експрес-доставки СДЕК", - додали в ГУР.

Дивіться також: "Вісточка від мародера": російські окупанти поштою надсилають награбовані в Україні речі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17228) Білорусь (7925) мародерство (339) розвідка (3856)


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Топ коментарі
+38
Значить білоруси теж мародери.
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02.04.2022 14:13
+34
Бульбаші зараз «піднімуться» на майно багатьох загиблих українців. Кацапів я взагалі з людей не раху….. Як воно по кармі я навіть не уявляю!
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02.04.2022 14:13
+24
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02.04.2022 14:16
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Нічого дивного тут немає.
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02.04.2022 14:12 Відповісти
Значить білоруси теж мародери.
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02.04.2022 14:13 Відповісти
Перекупщики краденого. Организованное бандформирование.
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02.04.2022 14:27 Відповісти
Вони не білоруси, навіть не бульбаші. Це - чіпси, тупі та просмажені
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02.04.2022 15:05 Відповісти
Бульбаші зараз «піднімуться» на майно багатьох загиблих українців. Кацапів я взагалі з людей не раху….. Як воно по кармі я навіть не уявляю!
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02.04.2022 14:13 Відповісти
100%! Я от тільки зрозуміти не можу, як почуваються ті, хто в Україні на гуманітарці заробляє? Як будемо країну відбудовувати, якщо серед нас такі є?
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02.04.2022 15:23 Відповісти
Ильин не философ,он русский фашист,кумир Путина.Фраза очень правильная,но не его
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02.04.2022 15:24 Відповісти
Многие заметили коронную фразу ватников - Где вы были когда Украина 8 лет домбила Бамбасс. Ответ на этот бред один - Если Украина бомбила Донбасс, тогда почему именно раша блокировала ввод миротворцев в ООН?
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02.04.2022 14:16 Відповісти
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02.04.2022 14:16 Відповісти
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02.04.2022 14:17 Відповісти
У касапской падали дело жукова в крови.
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02.04.2022 14:17 Відповісти
Скоро оккупантов продавать будем..
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02.04.2022 14:18 Відповісти
Ці подвиги армії мародерів ні сАлАвьев ні скабеїха не покажуть на рас.тв. А могли б похвалитись пАбедами над житлом та майном українців. Синки та папки вАєвалі.
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02.04.2022 14:19 Відповісти
Білоруси такіж потвори як і кацапи
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02.04.2022 14:20 Відповісти
Цікаво, цей базар далеко?
Ближче, ніж Бєлгород?
Хоча, хєр з ними, з лахами…
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02.04.2022 14:21 Відповісти
Хід думок мені подобається
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02.04.2022 14:29 Відповісти
Можна простіше - речі, на які вони точно спокусяться, мінувати... Декілька вибухів у кінцевих споживачів - бульбостанців, й цей бізнес заглохне...))
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02.04.2022 14:48 Відповісти
Те, що вони змогли ось так зайти і застати нас зненацька, результат повного пройобу владою своїх прямих обов'язків.
Сподіваюсь, такого більше не буде.
І такої влади теж..
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02.04.2022 18:11 Відповісти
Тобто гроші білоруси не беруть (майже), а все інше? Інше купують?
Залишки совісті навіть не муляють(
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02.04.2022 14:22 Відповісти
А потім ми гумані беремо цих виродків у полон і вони кажуть, вибачте ми не знали де ми знаходимось ми думали що на навчанях
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02.04.2022 14:22 Відповісти
ті що лишаться будуть гуманно працювати на уранових копальнях.
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02.04.2022 14:29 Відповісти
Насправді уранові родовища не такі страшні як про них розповідають , краще нехай у рудому лісі живуть , для них буде корисніше ((
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02.04.2022 14:57 Відповісти
Будьте ви прокляті до останнього коліна гниди білоруські
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02.04.2022 14:22 Відповісти
колись буде...
"ну здастуйте, сябри, - ми з України".
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02.04.2022 14:23 Відповісти
Які вони ***** "сябри"?
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02.04.2022 14:27 Відповісти
бссруни?
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02.04.2022 14:30 Відповісти
це як "*****" - слово связка....
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02.04.2022 14:31 Відповісти
І що, ********* купують криваве майно українців?
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02.04.2022 14:26 Відповісти
Навіть сумніву нема.
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02.04.2022 14:46 Відповісти
Вони ж кацапами братнiй нарiд... Мерзота, що кацапня, що бульбашi-"один народ" 😠
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02.04.2022 15:40 Відповісти
Білоруси воюють і на стороні ЗСУ , тому не треба всіх під одну гребінку. Справжні білоруси я думаю не купляють . Справжні білоруси хоча б розбирають залізничні колії.
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02.04.2022 16:03 Відповісти
ніхто там нічого не розібрав усі відео сходу з рейок старі.досить ці фейки мусолити
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02.04.2022 21:31 Відповісти
Тисяча років цивілізаційного розвитку оминула орків. Орда їх породила, ордою вони і залишилися.
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02.04.2022 14:26 Відповісти
Татаро-монгольская орда! За семь веков ничего не изменилось кроме того что теперь они не на лошадях, а на танках.
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02.04.2022 14:27 Відповісти
невже бульбонам важко засняти це млядство?
невже важко викинути відео в ютуб чи тікток?
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02.04.2022 14:30 Відповісти
Білоруси наживаються на біді.
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02.04.2022 14:31 Відповісти
Да и войск ,,нема,,. И ракеты не взлетают убивающие украинских детей. Дал же Бог ,,родственничков,,
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02.04.2022 14:49 Відповісти
Не льсти себе, никто вас не боится...
А "коллективный лука" не менее омерзителен чем "коллективное *****".
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02.04.2022 15:03 Відповісти
Білоруський легіон як вам вихідки ваших земляків??
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02.04.2022 14:44 Відповісти
а що воно можуть сказати,будуть так само як і ми свою,так і вони свою вату викорінювати
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02.04.2022 21:33 Відповісти
Дзякуй, землячкі-беларусы, за гэтую бясконцую нязмыўную ганьбу.
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02.04.2022 14:57 Відповісти
Чтобы быстрее победить и закончить войну нашим надо дополнить список обмена «самолёт - 1 млн долларов, танк - 50 тысяч и т. д., пунктом - десять сослуживцев - тысяча долларов». Через месяц вся их армия перейдёт в плен
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02.04.2022 14:58 Відповісти
Бізнес на крові.
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02.04.2022 14:58 Відповісти
Через ПУтивль шла эта коллона грузовиков. Насчитал за триста штук.А собаки ехали на броне под ливнем.Все так и есть.
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02.04.2022 15:10 Відповісти
Судячі з перехватів та розмов полонених, реквізитів кацапських жмурів, серед них якось не видно когось з москви чи там підера. Якісь дегенеративні особи з такими ж родичами -алкашами зі всіляких *************. Жертви аборту. Садюги, мародери і гвалтівники. Не армія, а покидьки (отброси) людства. Набагато гірше татаро-монголів та гітлерівців.
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02.04.2022 15:16 Відповісти
Орки они и есть орки,типичные расияны,тупиковая ветвь,ошибка природы.Подлежит уничтожению и чем раньше тем лучше
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02.04.2022 15:28 Відповісти
Білоруси, будьте людьми, не втрачайте свою честь, навіщо вам ці речі, вкрадені, можливо зняті з неживих і майно з розстріляних будинків українців, навіщо вам цей гріх на все життя.
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02.04.2022 15:29 Відповісти
Белорусов судить на одной скамье вместе с рашкой как военных преступников
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02.04.2022 15:59 Відповісти
100% орки уехали довольными, увидели как хахлы богато живут и орки не откажуься поехать ещё за телевизорами и стиральными машинами
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02.04.2022 16:48 Відповісти
Если хоть один бульбаш хоть шото купил у орков,то они такие же ВГАГИ Украины как и эти
мрази.
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02.04.2022 18:12 Відповісти
З тими що купують все ясно а от решта білорусів як на це спокійно дивиться.
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02.04.2022 18:24 Відповісти
Теперь то хоть понятно, почему эту мразь не надо в плен брать?
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02.04.2022 19:57 Відповісти
 
 