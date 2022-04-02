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Новости Агрессия России против Украины Война
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16-летняя Катя, выбравшаяся из Мариуполя: "Больно видеть, как твоя мама умирает на твоих глазах. А брат приходит к ней и говорит: "Мамочка, не спи, замерзнешь"

маріуполь

16-летняя Катя, которой удалось выбраться из Мариуполя вместе с маленьким братиком, перед тем пережив смерть матери, поделилась воспоминаниями о страшных днях блокады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рассказ Кати привела Вера Хвуст, собирающая рассказы о пережитом во время войны, которую Россия развязала против Украины.

Смотрите также: Зеленский в парламенте Бельгии: Мариуполь – самое страшное место в Европе. Там катастрофа, о которой все знают. Но никто не имеет достаточной решительности, чтобы помочь остановить ее. ВИДЕО

Приводим материал:

"Знаете, то чувство, когда больно? Я когда-то влюбилась в мальчика, а он в меня нет, и я думала, что это больно. А оказалось, что больно видеть, как твоя мама умирает у тебя на глазах. А братик всё к ней подходит и говорит: "Мамочка, не спи, ты замёрзнешь". И мы никогда не попадём на её могилу. Она так и осталась в сыром и тёмном подвале.

Мы ходили в туалет, спали, ели остатки еды в одном подвале.

А как-то дядя Коля словил голубя, это был наверное пятый или шестой день, и мы его зажарили, и ели. А потом нас всех рвало.

Мама держалась до последнего, за 3 дня до нашей эвакуации она умерла.

Я сказала брату, что она крепко спит, и её не стоит будить. Но кажется он всё понял. Понял ещё когда умерла наша соседка, а мы не могли её вынести, и она начала пахнуть. А потом стало тихо и дядя Коля её вынес, и сам подорвался на растяжке. Мама очень плакала. После смерти папы, дядя Коля был самым близким человеком.

… трупы так воняют. Они там были везде. Я брату закрыла глаза маминым шарфиком, что бы он этого не видел. Пока мы бежали, меня несколько раз чуть не стошнило.

Я не верю больше в вашего Бога. Если бы Он был, мы бы так не страдали. Моя мама никогда, слышите, никогда не делала ничего плохого. Она даже не оставляла дядю Колю на ночь в другой комнате, пока они не поженились. Она ходила в храм и исповедовалась часто, и я. Дядя Коля даже курить бросил, что бы мама не нервничала, что это грех. А ваш Бог взял и убрал её. Мне там батюшка что-то говорил, что мама будет нести служение Богу, только лучше бы она несла служение тут, воспитывая нас.

Я ненавижу Россию. Мой родной дядя там. Знаете, что он мне сказал сегодня по телефону? "Катя? Какая ещё Катя? Девочка, я вас не знаю. Какая война, какая Катя?" А потом написал с левого номера: "Катенька, не пиши мне. Для меня и моей семьи это опасно. А маму уже не вернуть".

Я ненавижу их! Это же была его родная сестра?! Как так можно?

… знаете, я думаю, что я вернусь в Мариуполь. И буду жить на том же месте. И буду каждый раз, в один и тот же день, спускаться в подвал нового дома и ложить цветы.

А ещё страшно, когда дети плачут, а нельзя. Нельзя, что бы слышали. Эти уроды находили людей в подвалах и убивали. Те, кто выжил, говорили, что русские военные могли изнасиловать и детей и стариков и даже трупы.

Если Бог есть, почему Он это допускает?

Я жить больше не хочу. Нас сейчас разделят наверное. И я, возможно, не увижу своего брата. Зачем? Зачем этот Путин нас спасал? Мы же хорошо жили, даже машину купили. Дядь Коля обещал меня научить водить. Они даже её сожгли. И квартиры нет. Я умереть хочу, и не могу.

… Обнимите своих детей! А то вас не станет, и они не вспомнят ваш запах. Если я выдержу и потом будут у меня дети, я буду их обнимать круглосуточно"…

Автор: 

блокада (1676) Мариуполь (5706) смерть (9213)


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Топ комментарии
+44
Байден вірив, та попереджав, треба було слухати а не огризатися.
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02.04.2022 15:41
+43
Дядюшка Шу


@*****

·
https://twitter.com/*****/status/1510168878659387392 4 ч



Вот что не укладывается в голове - как так выходит, что виноват в войне с Украиной один только Путин, а мародёрят, насилуют и убивают там «простые русские мальчики»?
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02.04.2022 15:35
+35
Ніхто нє вєріл???? У нас війна з 14 року. І москалі показали своє звіряче нутро ще у 14му.
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02.04.2022 15:42
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Пушки и танки рашистов громят.
Русские "асы"на землю летят.
Подлого путлера черная власть.
Крутится вертится, хочет упасть.

Из старинной песни
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02.04.2022 15:27 Ответить
Что, поуменьшилось полезных дурачков, лахту кинули положение исправлять?
Уже минимум второй раз постишь этот комментарий. И он сразу два лайка получает.
Тройками работаете?
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02.04.2022 15:34 Ответить
Плохо дело со спутниками и беспилотниками, раз ты спамишь в надежде раскачать корректировщиков.
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02.04.2022 15:42 Ответить
Корегують, корегують по фоткам руйнувань ще й як. Вже давно всім відомо про спеціальну прогу, яка за фотками навпрочуд точно встановлює коордінати, та навіть без супер-точних коордінат, ракетчики можуть судити, чи вразили вони дійсно військову частину, нафто-базу, склад - чи схибили. Далеко не всюди у них є живі корегувальники, а тим більше дрони. Коли ракета вилітає з корабля у Чорному морі чи з білорашки в умовну Полтаву - то з величезною долею вірогідності нічого, окрім фоток руйнувань корисних дебілів, у рашистів для корегування не буде. А супутники не настільки читке зображення дають, та й не "висять" над точкою ураження, а тільки раз в якийсь проміжок часу проходять над нею.

Так що усі ці завивання ольгінців про те що, бач, санкції перестали вводити - лісом, і за російським корбалем....
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02.04.2022 16:47 Ответить
намекаешь что ольгинцев мобилизовали ? то был бы номер , конечно ))))
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02.04.2022 18:44 Ответить
Ви абсолютно праві. Ворог куди мав ударити, туди вже ударив. Куди має добити, там доб'є. І без нашої "допомоги".
Фактично, зараз українці сидять без достовірної інформації щодо ситуації в Україні, щодо реальності загроз. Світ перестав бачити повноту всієї шкоди, яка зараз нам завдається...
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02.04.2022 15:35 Ответить
хто хоче бачити той бачить, хто не хоче бачити не змусиш.
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02.04.2022 15:38 Ответить
в Українців не має проблем з інфою. залазь , дивись і думай .
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02.04.2022 18:48 Ответить
..больно..
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02.04.2022 15:32 Ответить
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02.04.2022 15:40 Ответить
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02.04.2022 15:34 Ответить
Никто не верил... Это за пределами человеческого разума
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02.04.2022 15:37 Ответить
Байден вірив, та попереджав, треба було слухати а не огризатися.
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02.04.2022 15:41 Ответить
думаю, це був блеф, а насправді до війни готувалися, інакше б не трималися вже другий місяць. але були і страшні помилки - одна з них МАРІУПОЛЬ. ну мабуть все-таки не вірили, що аж до такого можуть дійти ті .... як їх назвать, яке слово не використай, все звучить як комплімент, настільки вони мерзенні і підлі. щоб отак знущатися над людьми і це у 21 у столітті???
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02.04.2022 16:00 Ответить
Ні, не готувались, на Канарах сиділи.
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02.04.2022 17:24 Ответить
За неделю до войны разминировали перешейк с крыма, все мосты, которые выводили на оперативный простор были заминированы но не были взорваны. В 2021 году в бюджете мо Украины не было ни одной установки крылатой ракеты Нептун, не говоря уже о дивизионах, остановлены программы по ракетам Ольха М и Гром М. Не было в бюджете ни одной установки Стугна и Корсар - и закуплено не было ни одной. Зато слуги народа единогласно голосовали за хотелки политического руководства по дорогам и все деньги шли туда. О какой подготовке ты говоришь если практически весь юг и юго-восток верховный главнокомандующий слил без боёв - фашисты парадным маршем дошли до Николаева и Мариуполя.
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02.04.2022 17:29 Ответить
Підпишусь.
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02.04.2022 19:39 Ответить
То ЗСУ та люди українські творять дива. А той, хто обіцяв шашлички у травні, навіть розмінував проходи з Криму. Певно готувався?
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02.04.2022 18:24 Ответить
Байден вірив, знав і попереджав, а блазні в цей час займалися великим крадівництвом і ставили собі за мету посадити Байдена і Порошенка.
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02.04.2022 17:25 Ответить
Ніхто нє вєріл???? У нас війна з 14 року. І москалі показали своє звіряче нутро ще у 14му.
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02.04.2022 15:42 Ответить
Не вірили ті у кого були якісь ілюзії стосавно росіян, але достатьно поцікавитись скільки мирних мешкаців було вбито під час першої чиченської війни. Доречі робили це теж "прості росіяни" і головне - путіна тоді при владі не було.
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02.04.2022 15:52 Ответить
розвідки США та Великобританії вірили і попереджали Зелю 100 разів і я вірив, бо бачив як рашисти підтягують сили нон-стоп. Але країна асфальтрм займалася під мудрим керівництвом
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02.04.2022 16:07 Ответить
На що здібні москалі, здогадувалися майже всі, в кого щелепа не москворота.
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02.04.2022 17:02 Ответить
Націоналісти знали, а ви "нє вєрілі".
Війна з 2014 року, а ви "нє вєрілі".
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03.04.2022 01:36 Ответить
цікаво, це зелене падло 19.02.2022. вже було "преЗЕдентом"? невже воно у лютому цього року не знало, що "росіяне" вже пішли війною на Україну ще навесні 2014??? чи для нього війни не було???
чи може йому й досі "какаяразніца"? а патріотичні відосікі кожні 15 хвилин по-тєлєку то для іміджа "гасударствєнніка", для рейтингів?? порожня, брехлива, зрадлива лялька ...
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02.04.2022 16:16 Ответить
А ТИ ЗРАДНИЦЬКА ПОТВОРО ЗАКРИЙ ПЕЛЬКУ А ТО ЗНАЙДЕМО ТЕБЕ НА ДИВАНІ І ПОБАЧИМО ЯКИЙ ТИ ГЕРОЙ НА ПЕРЕДОВІЙ!
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02.04.2022 17:39 Ответить
ти, виродок, мене "нульом" не лякай!!! дупу свою краще в твоїй теплій канапі знайди, ботва зелена. і затям - капслоком пишуть лише недоумки.
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02.04.2022 18:01 Ответить
судячи з того, як невпевнено він говорив у відосіку, що прийде травень, і ми всі, як завжди, виїдемо на шашлики, він знав більше, ніж ми всі, разом узяті
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02.04.2022 18:20 Ответить
Що що, а світити небритим таблом в телевізорі це зелене непорозуміння вміє.
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03.04.2022 01:38 Ответить
одно он говорил , другое делал . армия была готова ! я порохобот . но истина дороже .
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02.04.2022 18:55 Ответить


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02.04.2022 19:04 Ответить
Вова, с 2019 года, после смены политического руководства Украины, уволилось 70 тыс. военных. Ещё 10 тыс. военных признали непригодными. Некоторые боевые бригады были укомплектованы на 40-60%. Причина - все депутаты слуг нарда голосовали за строительство дорог - куда и направляли наши налоги. А арахамка неоднократно выступал за сокращение ЗСУ.
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02.04.2022 20:00 Ответить
що ти мені хочеш сказати ? бл. я знаю більше тебе . ....і не вовкай ,бл. ти ще в горшок ходив , коли я на цензорі з підара ми воював .по факту , є як -Є . потім розбиратися будемо. зараз ціль - перемога
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02.04.2022 23:24 Ответить
Так не пришивай сюда щеленского - к тому, как народ Украины относится к фашистам и как и чем он защищает Родину. И грубить не надо - я вижу с какой страны ты ваяешь - орденоносец, *****.
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03.04.2022 01:44 Ответить
Армія готувалась, безперечно. Але тими силами і засобами, які в неї лишились з 2019.
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03.04.2022 08:06 Ответить
Господи, віддай русні те, що заслужили

от за того малого, що просив мати не спати, бо замерзне
за те дівча, що мало рости у любові а тепер буде пам"ятати весь цей жах

Господи, не більше і не менше
Тільки те, що заслужили
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02.04.2022 15:34 Ответить
И как можно такое простить...? НИКОГДА!!! Будьте прокляты путинские нелюди!
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02.04.2022 15:35 Ответить
нам і не прийдеться прощати. Бо для того щоб простити, русские мають покаятися і просити пробачення. Посправжньому. А вони на це не здатні.
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02.04.2022 15:37 Ответить
Дядюшка Шу


@*****

·
https://twitter.com/*****/status/1510168878659387392 4 ч



Вот что не укладывается в голове - как так выходит, что виноват в войне с Украиной один только Путин, а мародёрят, насилуют и убивают там «простые русские мальчики»?
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02.04.2022 15:35 Ответить
Это невозможно читать, сердце разрывается!
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02.04.2022 15:35 Ответить
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02.04.2022 15:35 Ответить
росіяни - вбивці, а тепер бідна дитина ще й в Бога вірити не буде. Але Бог це всі люди, які вибирають сторону добра, тому дегенерати і вбивають в першу чергу їх. Нещастя.
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02.04.2022 15:35 Ответить
"Следующие фашиты будут называть себя антифашистами". Це як тавро тепер закріпилося за орками-каZZапами. Та будьте ви всі, разом з вашими лідерами, прокляті на віки-віків!
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02.04.2022 15:40 Ответить
Аслан


@antiputler_news

·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1510225723931381762 43 мин



Сумасшедшее обсуждение в российском парламенте! Говорят, что соседнее государство не может быть независимым от россии. Вот это настоящие преступники и мрази.

https://twitter.com/i/status/1510225723931381762
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02.04.2022 15:45 Ответить
К русне осталась только ненависть В Буче тоже полный ...... , труппы мирных людей валяются на улице с пулевыми ранениями Ни о каких мирных переговорах не может быть и речи , только капитуляция русни и Гаагский трибунал
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02.04.2022 15:52 Ответить
зі зв'язаними за спиною руками при чому
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02.04.2022 16:52 Ответить
"Якщо Бог існує, то чому Він це дозволяє?"

Весь світ служить не Богу, а дияволу і виконує його похоті, а війна це закономірний результат безбожності і лжерелігій.
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02.04.2022 15:58 Ответить
тема сисек не раскрыта...(с)
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02.04.2022 16:07 Ответить
Вот, вот! Почти то же самое хотел сказать!
Если бы не Идолопоклонство Путину, Деньгам, Власти - и.т.д. - если бы все стремились к Святому Житию и совершенству Божию - то войны бы не было!
А погибшие на верном Пути - будут жить в памяти людей и в Духовном Мире у Бога.
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02.04.2022 16:08 Ответить
кацапам ***** - будет он еще тебе звонить когда в лагере фильтрационном сидеть будет тогда и ты ему скажешь умничка - козлу драному
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02.04.2022 16:04 Ответить
будь який грамотний служитель вам скаже - шо на неби то и на земли, а я не служитель, скажу вам що на змели то и на неби... и там вийна и там нема билого и чорного ...
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02.04.2022 16:06 Ответить
Такого жахіття , ще не бачив цивілізований світ і все це творить один
кремлівський ублюдок і кровавий карлик !

здохни , падло !!
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02.04.2022 16:28 Ответить
не один, це творять усі кацапи. Усі вони винні. І їх треба знищувати. А потім залишки денацифікувати.
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02.04.2022 16:35 Ответить
Кацапская Орда никогда не была христианской страной: это манкурты и варвары хуже орды Батыя.
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02.04.2022 18:52 Ответить
Один???
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02.04.2022 16:46 Ответить
Если Бог есть, почему Он это допускает? - Бога нет. Человечество, не вали собственные поступки на свою марионеточность. Разбирайся с собой само!
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02.04.2022 16:52 Ответить
роSSіяни - міжнародні терористи!!! Тільки смерть їм!!!
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02.04.2022 17:10 Ответить
Русня биомусор! Только отстрел,перевоспитывать бесполезно!
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02.04.2022 18:08 Ответить
Це геноцид українського Народу фашистами - орками!
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02.04.2022 19:29 Ответить
СЕРЦЕ СТИСЛОСЬ, АЖ ДО БОЛЮ... А ЩЕ СИЛЬНЫШЕ КУЛАКИ ТА ЗУБИ... ТЕПЕР МИ ВСІ (МАЙЖЕ ВСІ) БУДЕМО ДО ДУШЕВНИХ ГЛИБИН РОЗУМІТИ, ЩО ТАКЕ МОСКОВІЯ І ЧОМУ ТАК НЕІСТОВО, ВІКАМИ, БОРОЛИСЬ НАЩІ ПРА...ПРА....ПРАБАБУСІ, ПРАДІДУСІ......
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02.04.2022 20:51 Ответить
Шкода, люди. Даже під такою історією, ви знаходите можливість для срачу.
Хоть би хтось, поспівчував чи побажав кріпитись дітям.
Такими темпами легко очерствіти і стати статистами. Як ті орки.
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02.04.2022 20:54 Ответить
будь проклят род арахама... будь прокляты выродки свинообхазы... прокляты
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02.04.2022 21:55 Ответить
Я не зрозумів її фрази: "Нас, мабуть, зараз розділять. І я мабуть не побачу свого брата". Написано, що вони вибрались з Маріуполя, але куди?
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03.04.2022 00:43 Ответить
ГДЕ АДРЕСА ДЕТЕЙ ПРОПУТИНСКИХ !!!??? ИХ НЕОБХОДИМО ЛИКВИДИРОВАТЬ !!!
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03.04.2022 01:37 Ответить
Формальним претекстом кацапської мерзоти до вторгнення було звинувачення до утиску москаломовних мешканців України. Так, може, вже нарешті ця частина громадян злізе з мови окупанта ???
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03.04.2022 13:39 Ответить
 
 