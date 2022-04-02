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Новини Агресія Росії проти України Війна
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16-річна Катя, яка вийшла з Маріуполя: "Боляче бачити, як твоя мама помирає на твоїх очах. А братик приходить до неї і каже: "Мамочка, не спи, замерзнеш"

маріуполь

16-річна Катя, якій пощастило вибратися з Маріуполя разом з маленьким братиком, перед тим переживши смерть матері, поділилася спогадами про страшні дні блокади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розповідь Катерини навела Віра Хвуст, яка збирає розповіді про пережите під час війни, яку Росія розв'язала проти України.

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Наводимо текст:

"Знаєте те відчуття, коли боляче? Одного разу я закохалася в хлопчика, а він у мене ні, і я думала, що це боляче. А виявилося, що боляче бачити, як твоя мама помирає на твоїх очах. А братик приходить до неї і каже: "Мамочка, не спи, замерзнеш". І ми ніколи не потрапимо до її могили. Вона залишилася у сирому та темному підвалі.

Ми ходили до ванної кімнати, спали, їли залишки їжі в одному підвалі.

А якось дядько Коля зловив голуба, то був певно день п'ятий чи шостий, і ми його смажили і їли. А потім нас всіх рвало.

Мама трималася до кінця, за 3 дні до евакуації померла.

Я сказала братові, що вона міцно спить і щоб не будили її. Але я думаю, що він все зрозумів. Зрозумі ще коли померла наша сусідка, і ми не могли її вивезти, і вона почала пахнути. А потім стало тихо і дядько Коля виніс її, і сам підірвався на розтяжці. Мама дуже плакала. Після смерті тата дядько Коля був найближчою людиною.

... трупи так погано пахнуть. Вони були там скрізь. Я закрила очі брата шарфом моєї матері, щоб він не бачив їх. Поки ми бігали, мене кілька разів ледь не знудило.

Я більше не вірю у вашого Бога. Якби Він був, ми б не страждали так сильно. Моя мама ніколи не робила нічого поганого, чуєте. Вона навіть не залишила дядька Колю на ніч в іншій кімнаті, поки вони не одружилися. Вона ходила до храму і часто сповідалася, і я теж. Дядько Коля навіть кинув палити, щоб мама не нервувала, що то гріх. А ваш Бог взяв і забрав її. Батюшка там мені щось казав, що мама буде служити Богу, але краще б вона служила тут, виховуючи нас.

Ненавиджу росію. Там мій рідний дядько. Вгадайте, що він сказав мені сьогодні по телефону? "Катя? Яка ще Катя? Дівчинко, я не знаю вас. Яка війна, яка Катя?". А потім написав з лівого номера "Катенько, не пиши мені. Це небезпечно для мене та моєї родини. А маму вже не повернути".

Ненавиджу їх! Це була його рідна сестра?! Як таке можливо?

... знаєте, думаю я повернуся в Маріуполь. І я буду жити на тому ж місці. І кожного разу, в той самий день я буду спускатися в підвал нового будинку і класти квіти.

А ще страшно, коли діти плачуть, а не можна. Не можна, щоб це почули. Ці виродки знаходили людей у підвалах і вбивали їх. Ті, хто вижив, казали, що російські військові можуть гвалтувати дітей і старих, і навіть трупи.

Якщо Бог існує, то чому Він це дозволяє?

Я більше не хочу жити. Нас, мабуть, зараз розділять. І я мабуть не побачу свого брата. Навіщо? Чому цей путін нас рятував? Добре жили, навіть машину купили. Дядько Коля обіцяв навчити мене їздити. Вони навіть її спалили. А квартири немає. Я хочу померти, але не можу.

... Обійміть своїх дітей! Інакше вас не стане, і вони не запам'ятають ваш запах. Якщо я витримаю, а потім у мене будуть діти - я буду їх обіймати цілодобово"...

блокада (737) Маріуполь (3224) смерть (6741)


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Топ коментарі
+44
Байден вірив, та попереджав, треба було слухати а не огризатися.
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02.04.2022 15:41
+43
Дядюшка Шу


@*****

·
https://twitter.com/*****/status/1510168878659387392 4 ч



Вот что не укладывается в голове - как так выходит, что виноват в войне с Украиной один только Путин, а мародёрят, насилуют и убивают там «простые русские мальчики»?
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02.04.2022 15:35
+35
Ніхто нє вєріл???? У нас війна з 14 року. І москалі показали своє звіряче нутро ще у 14му.
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02.04.2022 15:42
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Пушки и танки рашистов громят.
Русские "асы"на землю летят.
Подлого путлера черная власть.
Крутится вертится, хочет упасть.

Из старинной песни
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02.04.2022 15:27 Відповісти
Что, поуменьшилось полезных дурачков, лахту кинули положение исправлять?
Уже минимум второй раз постишь этот комментарий. И он сразу два лайка получает.
Тройками работаете?
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02.04.2022 15:34 Відповісти
Плохо дело со спутниками и беспилотниками, раз ты спамишь в надежде раскачать корректировщиков.
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02.04.2022 15:42 Відповісти
Корегують, корегують по фоткам руйнувань ще й як. Вже давно всім відомо про спеціальну прогу, яка за фотками навпрочуд точно встановлює коордінати, та навіть без супер-точних коордінат, ракетчики можуть судити, чи вразили вони дійсно військову частину, нафто-базу, склад - чи схибили. Далеко не всюди у них є живі корегувальники, а тим більше дрони. Коли ракета вилітає з корабля у Чорному морі чи з білорашки в умовну Полтаву - то з величезною долею вірогідності нічого, окрім фоток руйнувань корисних дебілів, у рашистів для корегування не буде. А супутники не настільки читке зображення дають, та й не "висять" над точкою ураження, а тільки раз в якийсь проміжок часу проходять над нею.

Так що усі ці завивання ольгінців про те що, бач, санкції перестали вводити - лісом, і за російським корбалем....
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02.04.2022 16:47 Відповісти
намекаешь что ольгинцев мобилизовали ? то был бы номер , конечно ))))
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02.04.2022 18:44 Відповісти
Ви абсолютно праві. Ворог куди мав ударити, туди вже ударив. Куди має добити, там доб'є. І без нашої "допомоги".
Фактично, зараз українці сидять без достовірної інформації щодо ситуації в Україні, щодо реальності загроз. Світ перестав бачити повноту всієї шкоди, яка зараз нам завдається...
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02.04.2022 15:35 Відповісти
хто хоче бачити той бачить, хто не хоче бачити не змусиш.
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02.04.2022 15:38 Відповісти
в Українців не має проблем з інфою. залазь , дивись і думай .
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02.04.2022 18:48 Відповісти
..больно..
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02.04.2022 15:32 Відповісти
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02.04.2022 15:40 Відповісти
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02.04.2022 15:34 Відповісти
Никто не верил... Это за пределами человеческого разума
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02.04.2022 15:37 Відповісти
Байден вірив, та попереджав, треба було слухати а не огризатися.
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02.04.2022 15:41 Відповісти
думаю, це був блеф, а насправді до війни готувалися, інакше б не трималися вже другий місяць. але були і страшні помилки - одна з них МАРІУПОЛЬ. ну мабуть все-таки не вірили, що аж до такого можуть дійти ті .... як їх назвать, яке слово не використай, все звучить як комплімент, настільки вони мерзенні і підлі. щоб отак знущатися над людьми і це у 21 у столітті???
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02.04.2022 16:00 Відповісти
Ні, не готувались, на Канарах сиділи.
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02.04.2022 17:24 Відповісти
За неделю до войны разминировали перешейк с крыма, все мосты, которые выводили на оперативный простор были заминированы но не были взорваны. В 2021 году в бюджете мо Украины не было ни одной установки крылатой ракеты Нептун, не говоря уже о дивизионах, остановлены программы по ракетам Ольха М и Гром М. Не было в бюджете ни одной установки Стугна и Корсар - и закуплено не было ни одной. Зато слуги народа единогласно голосовали за хотелки политического руководства по дорогам и все деньги шли туда. О какой подготовке ты говоришь если практически весь юг и юго-восток верховный главнокомандующий слил без боёв - фашисты парадным маршем дошли до Николаева и Мариуполя.
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02.04.2022 17:29 Відповісти
Підпишусь.
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02.04.2022 19:39 Відповісти
То ЗСУ та люди українські творять дива. А той, хто обіцяв шашлички у травні, навіть розмінував проходи з Криму. Певно готувався?
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02.04.2022 18:24 Відповісти
Байден вірив, знав і попереджав, а блазні в цей час займалися великим крадівництвом і ставили собі за мету посадити Байдена і Порошенка.
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02.04.2022 17:25 Відповісти
Ніхто нє вєріл???? У нас війна з 14 року. І москалі показали своє звіряче нутро ще у 14му.
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02.04.2022 15:42 Відповісти
Не вірили ті у кого були якісь ілюзії стосавно росіян, але достатьно поцікавитись скільки мирних мешкаців було вбито під час першої чиченської війни. Доречі робили це теж "прості росіяни" і головне - путіна тоді при владі не було.
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02.04.2022 15:52 Відповісти
розвідки США та Великобританії вірили і попереджали Зелю 100 разів і я вірив, бо бачив як рашисти підтягують сили нон-стоп. Але країна асфальтрм займалася під мудрим керівництвом
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02.04.2022 16:07 Відповісти
На що здібні москалі, здогадувалися майже всі, в кого щелепа не москворота.
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02.04.2022 17:02 Відповісти
Націоналісти знали, а ви "нє вєрілі".
Війна з 2014 року, а ви "нє вєрілі".
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03.04.2022 01:36 Відповісти
цікаво, це зелене падло 19.02.2022. вже було "преЗЕдентом"? невже воно у лютому цього року не знало, що "росіяне" вже пішли війною на Україну ще навесні 2014??? чи для нього війни не було???
чи може йому й досі "какаяразніца"? а патріотичні відосікі кожні 15 хвилин по-тєлєку то для іміджа "гасударствєнніка", для рейтингів?? порожня, брехлива, зрадлива лялька ...
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02.04.2022 16:16 Відповісти
А ТИ ЗРАДНИЦЬКА ПОТВОРО ЗАКРИЙ ПЕЛЬКУ А ТО ЗНАЙДЕМО ТЕБЕ НА ДИВАНІ І ПОБАЧИМО ЯКИЙ ТИ ГЕРОЙ НА ПЕРЕДОВІЙ!
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02.04.2022 17:39 Відповісти
ти, виродок, мене "нульом" не лякай!!! дупу свою краще в твоїй теплій канапі знайди, ботва зелена. і затям - капслоком пишуть лише недоумки.
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02.04.2022 18:01 Відповісти
судячи з того, як невпевнено він говорив у відосіку, що прийде травень, і ми всі, як завжди, виїдемо на шашлики, він знав більше, ніж ми всі, разом узяті
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02.04.2022 18:20 Відповісти
Що що, а світити небритим таблом в телевізорі це зелене непорозуміння вміє.
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03.04.2022 01:38 Відповісти
одно он говорил , другое делал . армия была готова ! я порохобот . но истина дороже .
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02.04.2022 18:55 Відповісти


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02.04.2022 19:04 Відповісти
Вова, с 2019 года, после смены политического руководства Украины, уволилось 70 тыс. военных. Ещё 10 тыс. военных признали непригодными. Некоторые боевые бригады были укомплектованы на 40-60%. Причина - все депутаты слуг нарда голосовали за строительство дорог - куда и направляли наши налоги. А арахамка неоднократно выступал за сокращение ЗСУ.
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02.04.2022 20:00 Відповісти
що ти мені хочеш сказати ? бл. я знаю більше тебе . ....і не вовкай ,бл. ти ще в горшок ходив , коли я на цензорі з підара ми воював .по факту , є як -Є . потім розбиратися будемо. зараз ціль - перемога
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02.04.2022 23:24 Відповісти
Так не пришивай сюда щеленского - к тому, как народ Украины относится к фашистам и как и чем он защищает Родину. И грубить не надо - я вижу с какой страны ты ваяешь - орденоносец, *****.
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03.04.2022 01:44 Відповісти
Армія готувалась, безперечно. Але тими силами і засобами, які в неї лишились з 2019.
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03.04.2022 08:06 Відповісти
Господи, віддай русні те, що заслужили

от за того малого, що просив мати не спати, бо замерзне
за те дівча, що мало рости у любові а тепер буде пам"ятати весь цей жах

Господи, не більше і не менше
Тільки те, що заслужили
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02.04.2022 15:34 Відповісти
И как можно такое простить...? НИКОГДА!!! Будьте прокляты путинские нелюди!
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02.04.2022 15:35 Відповісти
нам і не прийдеться прощати. Бо для того щоб простити, русские мають покаятися і просити пробачення. Посправжньому. А вони на це не здатні.
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02.04.2022 15:37 Відповісти
Дядюшка Шу


@*****

·
https://twitter.com/*****/status/1510168878659387392 4 ч



Вот что не укладывается в голове - как так выходит, что виноват в войне с Украиной один только Путин, а мародёрят, насилуют и убивают там «простые русские мальчики»?
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02.04.2022 15:35 Відповісти
Это невозможно читать, сердце разрывается!
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02.04.2022 15:35 Відповісти
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02.04.2022 15:35 Відповісти
росіяни - вбивці, а тепер бідна дитина ще й в Бога вірити не буде. Але Бог це всі люди, які вибирають сторону добра, тому дегенерати і вбивають в першу чергу їх. Нещастя.
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02.04.2022 15:35 Відповісти
"Следующие фашиты будут называть себя антифашистами". Це як тавро тепер закріпилося за орками-каZZапами. Та будьте ви всі, разом з вашими лідерами, прокляті на віки-віків!
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02.04.2022 15:40 Відповісти
Аслан


@antiputler_news

·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1510225723931381762 43 мин



Сумасшедшее обсуждение в российском парламенте! Говорят, что соседнее государство не может быть независимым от россии. Вот это настоящие преступники и мрази.

https://twitter.com/i/status/1510225723931381762
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02.04.2022 15:45 Відповісти
К русне осталась только ненависть В Буче тоже полный ...... , труппы мирных людей валяются на улице с пулевыми ранениями Ни о каких мирных переговорах не может быть и речи , только капитуляция русни и Гаагский трибунал
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02.04.2022 15:52 Відповісти
зі зв'язаними за спиною руками при чому
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02.04.2022 16:52 Відповісти
"Якщо Бог існує, то чому Він це дозволяє?"

Весь світ служить не Богу, а дияволу і виконує його похоті, а війна це закономірний результат безбожності і лжерелігій.
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02.04.2022 15:58 Відповісти
тема сисек не раскрыта...(с)
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02.04.2022 16:07 Відповісти
Вот, вот! Почти то же самое хотел сказать!
Если бы не Идолопоклонство Путину, Деньгам, Власти - и.т.д. - если бы все стремились к Святому Житию и совершенству Божию - то войны бы не было!
А погибшие на верном Пути - будут жить в памяти людей и в Духовном Мире у Бога.
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02.04.2022 16:08 Відповісти
кацапам ***** - будет он еще тебе звонить когда в лагере фильтрационном сидеть будет тогда и ты ему скажешь умничка - козлу драному
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02.04.2022 16:04 Відповісти
будь який грамотний служитель вам скаже - шо на неби то и на земли, а я не служитель, скажу вам що на змели то и на неби... и там вийна и там нема билого и чорного ...
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02.04.2022 16:06 Відповісти
Такого жахіття , ще не бачив цивілізований світ і все це творить один
кремлівський ублюдок і кровавий карлик !

здохни , падло !!
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02.04.2022 16:28 Відповісти
не один, це творять усі кацапи. Усі вони винні. І їх треба знищувати. А потім залишки денацифікувати.
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02.04.2022 16:35 Відповісти
Кацапская Орда никогда не была христианской страной: это манкурты и варвары хуже орды Батыя.
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02.04.2022 18:52 Відповісти
Один???
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02.04.2022 16:46 Відповісти
Если Бог есть, почему Он это допускает? - Бога нет. Человечество, не вали собственные поступки на свою марионеточность. Разбирайся с собой само!
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02.04.2022 16:52 Відповісти
роSSіяни - міжнародні терористи!!! Тільки смерть їм!!!
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02.04.2022 17:10 Відповісти
Русня биомусор! Только отстрел,перевоспитывать бесполезно!
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02.04.2022 18:08 Відповісти
Це геноцид українського Народу фашистами - орками!
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02.04.2022 19:29 Відповісти
СЕРЦЕ СТИСЛОСЬ, АЖ ДО БОЛЮ... А ЩЕ СИЛЬНЫШЕ КУЛАКИ ТА ЗУБИ... ТЕПЕР МИ ВСІ (МАЙЖЕ ВСІ) БУДЕМО ДО ДУШЕВНИХ ГЛИБИН РОЗУМІТИ, ЩО ТАКЕ МОСКОВІЯ І ЧОМУ ТАК НЕІСТОВО, ВІКАМИ, БОРОЛИСЬ НАЩІ ПРА...ПРА....ПРАБАБУСІ, ПРАДІДУСІ......
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02.04.2022 20:51 Відповісти
Шкода, люди. Даже під такою історією, ви знаходите можливість для срачу.
Хоть би хтось, поспівчував чи побажав кріпитись дітям.
Такими темпами легко очерствіти і стати статистами. Як ті орки.
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02.04.2022 20:54 Відповісти
будь проклят род арахама... будь прокляты выродки свинообхазы... прокляты
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02.04.2022 21:55 Відповісти
Я не зрозумів її фрази: "Нас, мабуть, зараз розділять. І я мабуть не побачу свого брата". Написано, що вони вибрались з Маріуполя, але куди?
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03.04.2022 00:43 Відповісти
ГДЕ АДРЕСА ДЕТЕЙ ПРОПУТИНСКИХ !!!??? ИХ НЕОБХОДИМО ЛИКВИДИРОВАТЬ !!!
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03.04.2022 01:37 Відповісти
Формальним претекстом кацапської мерзоти до вторгнення було звинувачення до утиску москаломовних мешканців України. Так, може, вже нарешті ця частина громадян злізе з мови окупанта ???
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03.04.2022 13:39 Відповісти
 
 