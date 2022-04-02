РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4433 посетителя онлайн
Новости Война
11 173 16

Инструкция Минцифры как распознать технику оккупантов: преимущественно болотного цвета с соответствующей маркировкой. ИНФОГРАФИКА

рф,армія,окупанти

Министерство цифровой трансформации подготовило инструкцию, как распознать вражескую технику и сообщить о ее месторасположении ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

"Вражеская техника - преимущественно болотного цвета, иногда - с красной звездой или георгиевской лентой, и маркировкой серого или белого цвета. Запоминайте эти отметки на изображении. Они помогут вам распознать врага", - говорится в сообщении.

Инструкция Минцифры как распознать технику оккупантов: преимущественно болотного цвета с соответствующей маркировкой 01

В Минцифре отметили: если вы находитесь на безопасном расстоянии от оккупантов, немедленно сообщайте об их местонахождении ВСУ через чат-бот ЄВорог. Оперативная информация поможет нашим военным отследить перемещение оккупантов и обезвредить их.

Смотрите также: Оторванные головы российских танкистов около шести взорванных российских танков под Киевом. ВИДЕО 21+

армия РФ (19067) Минцифры (315)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
по запаху , смердить за кiлометр
показать весь комментарий
02.04.2022 16:29
+6
Зачем они лезут бронёй на Джавелины? они что, газет не читают?
показать весь комментарий
02.04.2022 16:33
+5
і їздять по копаному.
показать весь комментарий
02.04.2022 16:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
по запаху , смердить за кiлометр
показать весь комментарий
02.04.2022 16:29 Ответить
і їздять по копаному.
показать весь комментарий
02.04.2022 16:33 Ответить
Зачем они лезут бронёй на Джавелины? они что, газет не читают?
показать весь комментарий
02.04.2022 16:33 Ответить
А они грамотные?
показать весь комментарий
02.04.2022 16:34 Ответить
Карты с таблицами кодов есть, значит грамотные
показать весь комментарий
02.04.2022 17:36 Ответить
карта нападу України на Білорусь є і в лукашенки. То що він від того грамотний?)
показать весь комментарий
02.04.2022 18:56 Ответить
Да, он знает грамоту, поэтому грамотный.
показать весь комментарий
02.04.2022 20:44 Ответить
їх підорви кажуь, що треба Ураїну к ногтю, бо інакше, столько наших парней зря полегло, от і лізуть, і ще більше поляже їх. Їм би повернутися та дати по ї..лу тим, хто спонукає їх на війну, але це можливо було би, якби мали вони трохи розуму.
показать весь комментарий
02.04.2022 16:36 Ответить
на клаві z=я.це путін так себе позначив?наполєончік.
показать весь комментарий
02.04.2022 16:35 Ответить
v=м-морська піхота.
показать весь комментарий
02.04.2022 16:37 Ответить
О - силы из Белоруси, это бомжи Лукашенка или оккупационная русня которая в Бульбингеме сидит на своих базах?
показать весь комментарий
02.04.2022 16:40 Ответить
из военкомата принесли броник каску и разгрузку. пока на службу не призывают. за патроны. сказали что их целый склад. если надо приходите.
показать весь комментарий
02.04.2022 16:41 Ответить
Киев?
показать весь комментарий
02.04.2022 18:14 Ответить
Не можна виключати версію що вище військове начальство РФ утилізує своїх контрактників і на різниці часу реальної загибелі солдата і поданого в звітах заробляє .
показать весь комментарий
02.04.2022 17:01 Ответить
хм... Кразы тёмного-зелёного цвета без опознавательных знаков с флагом Украины на ведущем Козаке - это нарасеяне? не думаю.
показать весь комментарий
02.04.2022 17:15 Ответить
 
 