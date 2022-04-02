Инструкция Минцифры как распознать технику оккупантов: преимущественно болотного цвета с соответствующей маркировкой. ИНФОГРАФИКА

Министерство цифровой трансформации подготовило инструкцию, как распознать вражескую технику и сообщить о ее месторасположении ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

"Вражеская техника - преимущественно болотного цвета, иногда - с красной звездой или георгиевской лентой, и маркировкой серого или белого цвета. Запоминайте эти отметки на изображении. Они помогут вам распознать врага", - говорится в сообщении.

В Минцифре отметили: если вы находитесь на безопасном расстоянии от оккупантов, немедленно сообщайте об их местонахождении ВСУ через чат-бот ЄВорог. Оперативная информация поможет нашим военным отследить перемещение оккупантов и обезвредить их.

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