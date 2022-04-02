На месяц военных действий Украина тратит около $10 млрд, - Минфин

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с экономическими блоками Офиса Главы государства и Кабинета Министров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как отмечается, участники обсудили состояние украинской экономики на втором месяце сопротивления государства военному вторжению России, а также рассмотрели прогнозы ее развития в ближайшей перспективе.

"По подсчетам Министерства финансов, на месяц военных действий Украинское государство тратит примерно 10 млрд долл. США. На совещании обсудили источники финансирования расходов, в том числе собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины. В этом же контексте затронули перспективы перехода на упрощенную систему налогообложения, который запланирован на апрель", - говорится в сообщении.

Участники встречи также обсудили проведение посевной кампании, в том числе обеспечение аграриев горючим. Были рассмотрены пути диверсификации импорта горючего и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок российской армией.