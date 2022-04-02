На месяц военных действий Украина тратит около $10 млрд, - Минфин
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с экономическими блоками Офиса Главы государства и Кабинета Министров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Как отмечается, участники обсудили состояние украинской экономики на втором месяце сопротивления государства военному вторжению России, а также рассмотрели прогнозы ее развития в ближайшей перспективе.
"По подсчетам Министерства финансов, на месяц военных действий Украинское государство тратит примерно 10 млрд долл. США. На совещании обсудили источники финансирования расходов, в том числе собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины. В этом же контексте затронули перспективы перехода на упрощенную систему налогообложения, который запланирован на апрель", - говорится в сообщении.
Участники встречи также обсудили проведение посевной кампании, в том числе обеспечение аграриев горючим. Были рассмотрены пути диверсификации импорта горючего и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок российской армией.
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Ошибаетесь.Напал бы по любому,только не так по гопнически и не подготовленным как получилось сейчас,а подготовились бы,подтянули склады,тыловые части,сделали бы второй и третий эшелон,при нападении не пожалели бы ракет для первого удара(вместо 70 кинули 500 в 2 волнах).
По расстреливали бы электростанции и подстанции,мосты,плотины.
Ну дальше рассказывать не буду-если интересно можете гиркина послушать,там он ещё год назад такое предлагал
після Дебальцево ми втратили 50% танків, але був Порох та була воля народу !
Порох был президентом ,а не 95 квартал это 3 (хотя не пойму у пороха отсутствия укрепрайона на перешейке Крыма,хоть убейте ,но не пойму)
Есть ещё и 4 ,но я уж промолчу по нынешним временам-большие просто есть сомнения по побегам яныка
Вот и между этими озерками надо было в 3 эшелона и сделать оборону.
Хотя бы прорыть три ряда рвов метров по 15,и валы за ними понасыпать,все поминировать старыми авиабомбами на глубину метра 3,с подрывом по проводах,между рвами понакапывать противотанковых надолбов из железобетона или стали.Дорогу пустить зигзагом с камерами подрыва в насыпи.Плюс дзоты,траншеи как в ордло.Это так по скромному,да и особо не дорого,каждую область озадачили бы куском работы или деньгами и быстренько все сделали.А потом под прикрытием подобной обороны можна и усиливать Укрепрайон
замість "Армія, Мова, Віра" вибрали "Какая разніца, дороги пилить будем"
після Перемоги років на 10-20 у нас має бути лише одна думка "Армія !"
з цим православним Хамасом воювали 300 років, доведеться ще 300 воюва