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Новини Війна
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На місяць воєнних дій Україна витрачає близько $10 млрд, - Мінфін

війна

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з економічними блоками Офісу Глави держави та Кабінету Міністрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, учасники обговорили стан української економіки на другому місяці опору нашої держави військовому вторгненню Росії, а також розглянули прогнози її розвитку у найближчій перспективі.

"За підрахунками Міністерства фінансів, на місяць воєнних дій Українська держава витрачає приблизно 10 млрд дол. США. На нараді обговорили джерела фінансування витрат, зокрема власні податкові надходження та допомогу міжнародних партнерів України. У цьому ж контексті торкнулися перспективи переходу на спрощену систему оподаткування, який заплановано на квітень", - йдеться у повідомленні.

Учасники зустрічі також обговорили проведення посівної кампанії, зокрема забезпечення аграріїв пальним. Були розглянуті шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Кабмін (14065) Мінфін (3627) витрати (274)


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Топ коментарі
+13
Не хотели выделять 1млрд в год, на армию, теперь придется выделять в 10 раз больше в месяц. О последствиях которые придется разгребать десятилетиями уже даже говорить не хочется. Зато секономиля бл***.
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02.04.2022 17:04
+12
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02.04.2022 16:51
+10
саме так !

замість "Армія, Мова, Віра" вибрали "Какая разніца, дороги пилить будем"

після Перемоги років на 10-20 у нас має бути лише одна думка "Армія !"
з цим православним Хамасом воювали 300 років, доведеться ще 300 воюва
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02.04.2022 17:11
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02.04.2022 16:51 Відповісти
Придётся раССею распродать..
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02.04.2022 16:53 Відповісти
Не хотели выделять 1млрд в год, на армию, теперь придется выделять в 10 раз больше в месяц. О последствиях которые придется разгребать десятилетиями уже даже говорить не хочется. Зато секономиля бл***.
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02.04.2022 17:04 Відповісти
Думаете если бы выделяли больше не напал бы?
Ошибаетесь.Напал бы по любому,только не так по гопнически и не подготовленным как получилось сейчас,а подготовились бы,подтянули склады,тыловые части,сделали бы второй и третий эшелон,при нападении не пожалели бы ракет для первого удара(вместо 70 кинули 500 в 2 волнах).
По расстреливали бы электростанции и подстанции,мосты,плотины.
Ну дальше рассказывать не буду-если интересно можете гиркина послушать,там он ещё год назад такое предлагал
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02.04.2022 17:11 Відповісти
чому після Дебальцево у 2015 році 4 роки не нападав ?
після Дебальцево ми втратили 50% танків, але був Порох та була воля народу !
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02.04.2022 17:13 Відповісти
Армию кацапы не перевооружили до 2019 года,это раз,был Трамп президентом ,а не бидон это два.
Порох был президентом ,а не 95 квартал это 3 (хотя не пойму у пороха отсутствия укрепрайона на перешейке Крыма,хоть убейте ,но не пойму)
Есть ещё и 4 ,но я уж промолчу по нынешним временам-большие просто есть сомнения по побегам яныка
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02.04.2022 17:38 Відповісти
при Пороху було принаймі мінування Перекопу, хоча, як показують події треба було робити фортифікацію з постійним розміщенням військ - зверніть увагу як тримається лінія фронту по лінії ОРДЛА, там мінімальне просування
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02.04.2022 18:05 Відповісти
Перекоп-нужно было сделать по типу линии Мажино,тем более там как раз на нашей территории есть пару озёр,они правда там не очень ,но техника не пройдет.
Вот и между этими озерками надо было в 3 эшелона и сделать оборону.
Хотя бы прорыть три ряда рвов метров по 15,и валы за ними понасыпать,все поминировать старыми авиабомбами на глубину метра 3,с подрывом по проводах,между рвами понакапывать противотанковых надолбов из железобетона или стали.Дорогу пустить зигзагом с камерами подрыва в насыпи.Плюс дзоты,траншеи как в ордло.Это так по скромному,да и особо не дорого,каждую область озадачили бы куском работы или деньгами и быстренько все сделали.А потом под прикрытием подобной обороны можна и усиливать Укрепрайон
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03.04.2022 00:21 Відповісти
Не думаю а точно знаю. Ты думаешь зря рашистская пропаганда 8 лет войны и еще 20 лет до войны занималась тем что и нас унижала и себя успокаивала что в Украине нет ни армии ни оружия ни желания воевать, рузких солдат будут встречать с цветами и Украину храбрые руzкие солдаты принесут на блюдечке за 3 дня и без потерь
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02.04.2022 17:29 Відповісти
Коли країною керують клоун довпойопи, коли гєбіст смотрящій за презедентом, коли кремлівська сексота творить в Україні все що забажається московьским господарям, коли армія деградує на очах, коли в армії немає жодного ракетного комплексу 200+км... Такая країна зприймається як failed state - знахідка для ворога. Так що війна 2022 - так чи інакше це вибір малоросів у квітні 2019.
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02.04.2022 17:30 Відповісти
саме так !

замість "Армія, Мова, Віра" вибрали "Какая разніца, дороги пилить будем"

після Перемоги років на 10-20 у нас має бути лише одна думка "Армія !"
з цим православним Хамасом воювали 300 років, доведеться ще 300 воюва
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02.04.2022 17:11 Відповісти
Надо наших алигархов тряхнуть.
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02.04.2022 17:12 Відповісти
а можно было б раньше тратить намного меньше не на велике будивництво, а вкладывать в армию и оборону как было до 19го года, глядишь и ****** не решился б напасть ширикомасштабно... тем более что все предупреждали о его планах..
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02.04.2022 17:21 Відповісти
шабунін пише, що вчора зебіли і зажопники проголосували за закон, який фактично знищує міжнародний контроль над державними банками (закон про членів наглядових рад). Це значить, що бєні каломойському зе-влада дарує контроль над ПриватБанком. Кому війна, а зе-тварюкам мародерство!
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02.04.2022 17:54 Відповісти
 
 