На місяць воєнних дій Україна витрачає близько $10 млрд, - Мінфін
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з економічними блоками Офісу Глави держави та Кабінету Міністрів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Як зазначається, учасники обговорили стан української економіки на другому місяці опору нашої держави військовому вторгненню Росії, а також розглянули прогнози її розвитку у найближчій перспективі.
"За підрахунками Міністерства фінансів, на місяць воєнних дій Українська держава витрачає приблизно 10 млрд дол. США. На нараді обговорили джерела фінансування витрат, зокрема власні податкові надходження та допомогу міжнародних партнерів України. У цьому ж контексті торкнулися перспективи переходу на спрощену систему оподаткування, який заплановано на квітень", - йдеться у повідомленні.
Учасники зустрічі також обговорили проведення посівної кампанії, зокрема забезпечення аграріїв пальним. Були розглянуті шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією.
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Ошибаетесь.Напал бы по любому,только не так по гопнически и не подготовленным как получилось сейчас,а подготовились бы,подтянули склады,тыловые части,сделали бы второй и третий эшелон,при нападении не пожалели бы ракет для первого удара(вместо 70 кинули 500 в 2 волнах).
По расстреливали бы электростанции и подстанции,мосты,плотины.
Ну дальше рассказывать не буду-если интересно можете гиркина послушать,там он ещё год назад такое предлагал
після Дебальцево ми втратили 50% танків, але був Порох та була воля народу !
Порох был президентом ,а не 95 квартал это 3 (хотя не пойму у пороха отсутствия укрепрайона на перешейке Крыма,хоть убейте ,но не пойму)
Есть ещё и 4 ,но я уж промолчу по нынешним временам-большие просто есть сомнения по побегам яныка
Вот и между этими озерками надо было в 3 эшелона и сделать оборону.
Хотя бы прорыть три ряда рвов метров по 15,и валы за ними понасыпать,все поминировать старыми авиабомбами на глубину метра 3,с подрывом по проводах,между рвами понакапывать противотанковых надолбов из железобетона или стали.Дорогу пустить зигзагом с камерами подрыва в насыпи.Плюс дзоты,траншеи как в ордло.Это так по скромному,да и особо не дорого,каждую область озадачили бы куском работы или деньгами и быстренько все сделали.А потом под прикрытием подобной обороны можна и усиливать Укрепрайон
замість "Армія, Мова, Віра" вибрали "Какая разніца, дороги пилить будем"
після Перемоги років на 10-20 у нас має бути лише одна думка "Армія !"
з цим православним Хамасом воювали 300 років, доведеться ще 300 воюва