"Боевые" 100 тысяч: Кабмин предусмотрел возмещение за ранение и плен

Украинским защитникам и защитницам, получившим ранения в бою или попавшим в плен, будут выплачивать по 100 000 гривен.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на постановление Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

1 апреля на заседании правительства было принято решение о внесении изменений в постановление Кабинета Министров от 28 февраля 2022 года №168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".

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В частности, принятые изменения позволят включать в приказы о выплате дополнительного вознаграждения, увеличенного до 100 000 гривен, лиц:

- которые в связи с ранением, связанным с защитой Родины, находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, включая время перемещения из одного в другое больничные учреждения, или же находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению военно- врачебной комиссии;

- захвачены в плен или стали заложниками, а также интернированные в нейтральные государства или безвестно отсутствуют;

- лицам, погибшим или умершим в результате полученных травм или ранений - за весь месяц, в котором человек погибл.

Кроме этого, документ позволит урегулировать порядок денежного распределения единовременного пособия в случае гибели лица и определения полного круга лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь.