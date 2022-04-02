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Новини Війна
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"Бойові" 100 тисяч: Кабмін передбачив відшкодування за поранення й полон

гроші

Українським захисникам і захисницям, які зазнали поранення в бою чи потрапили в полон, будуть виплачувати по 100 000 гривень.

Про це повідомляє Міністерство оборони України з посиланням на постанову Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

1 квітня на засіданні уряду було ухвалене рішення про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 28 лютого 2022 року №168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їхнім сім’ям під час дії воєнного стану".

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Зокрема, прийняті зміни дозволять включати до наказів про виплату додаткової винагороди, збільшеної до 100 000 гривень, осіб які:

- у зв’язку з пораненням, пов’язаним із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я, включаючи час переміщення з одного в інший лікарняні заклади, або ж перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії;

- особам, захопленим у полон або ж стали заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні;

- особам, що загинули, або померли внаслідок отриманих травм чи поранень – за весь місяць, у якому особа загинула.

Окрім цього, документ дозволить врегулювати порядок грошового розподілу одноразової допомоги у разі загибелі особи та визначення повного кола осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу.

Автор: 

виплати (1034) Кабмін (14065) Міноборони (7313) військовослужбовці (4709)


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И по касапу в вечное пользование...
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02.04.2022 17:26 Відповісти
Виглядає так, як держава дбає за людей!
Сидиш вдома і від вибухів здригаєшся і чи є сирена чи її не має, а все одно моторошно...
А ці люди були в полоні і не знали чи виживуть...
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02.04.2022 17:48 Відповісти
А русских рабов выделять будут на домохозяйство и сколько положено?
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02.04.2022 17:33 Відповісти
Читаючи про наші суди і корумповану державну службу боюся,що це полоненим прийдеться давати сто тисяч щоб вони отримали хоча би десяту частину цих справді заслужених грошей.
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02.04.2022 18:34 Відповісти
 
 