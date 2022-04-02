В Харькове роддом переехал "под землю": мамы и дети спят в коридорах. ФОТОрепортаж
Под землю переехал роддом. Части этого слабого исторического здания повреждены. В Харькове остались более 200 беременных. Бомбардировка россиянами мирного населения Украины продолжается.
Впечатляющие фото авторства Marcus Yam, опубликовал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ
"В Харькове остались более 200 беременных. Мамы и новорожденные спят в коридорах".
Старая краска отслаивается от стен. Слой пыли покрывает предметы, подвешенные на трубах. Медсестры тихо работают в коридорах, используя свет мобильных телефонов, чтобы читать. В соседней палате недоношенные дети находятся в реанимации", - говорится в сообщении Михаила Федорова.
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Русские суки, горите в аду!!!