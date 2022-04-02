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В Харькове роддом переехал "под землю": мамы и дети спят в коридорах. ФОТОрепортаж

Под землю переехал роддом. Части этого слабого исторического здания повреждены. В Харькове остались более 200 беременных. Бомбардировка россиянами мирного населения Украины продолжается.

Впечатляющие фото авторства Marcus Yam, опубликовал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ

В Харькове роддом переехал под землю: мамы и дети спят в коридорах 01
В Харькове роддом переехал под землю: мамы и дети спят в коридорах 02
В Харькове роддом переехал под землю: мамы и дети спят в коридорах 03
В Харькове роддом переехал под землю: мамы и дети спят в коридорах 04
В Харькове роддом переехал под землю: мамы и дети спят в коридорах 05
В Харькове роддом переехал под землю: мамы и дети спят в коридорах 06
В Харькове роддом переехал под землю: мамы и дети спят в коридорах 07
В Харькове роддом переехал под землю: мамы и дети спят в коридорах 08
В Харькове роддом переехал под землю: мамы и дети спят в коридорах 09
В Харькове роддом переехал под землю: мамы и дети спят в коридорах 10

"В Харькове остались более 200 беременных. Мамы и новорожденные спят в коридорах".
⁣Старая краска отслаивается от стен. Слой пыли покрывает предметы, подвешенные на трубах. Медсестры тихо работают в коридорах, используя свет мобильных телефонов, чтобы читать⁣. В соседней палате недоношенные дети находятся в реанимации", - говорится в сообщении Михаила Федорова.

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армия РФ (19079) роддом (75) Харьков (7450) бомбардировка (451)


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здохни, узкій мір, з твоєю духовністю й.бнутих мікроорганізмів
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02.04.2022 18:27 Ответить
Ужас. Бедные люди…….
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02.04.2022 18:31 Ответить
Нет слов... Здоровья мамочкам и деткам.
Русские суки, горите в аду!!!
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02.04.2022 18:54 Ответить
народжується майбутнє нашої нації!, жадаю, щоб жодне немовля, не почули мови окупанта! ростіть здорові, ви наше майбутнє!
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02.04.2022 19:06 Ответить
 
 