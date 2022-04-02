Разорванные и обгоревшие трупы российского СОБРа из Кемерово в Гостомеле. ВИДЕО+ФОТО 21+

В Гостомеле в Киевской области обнаружены обгоревшие трупы бойцов российского СОБРа из города Кемерово.

Как сообщает Цензор.НЕТ, экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк находился на месте уничтожения кемеровских собровцев и запечатлел тела уничтоженных оккупантов.

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