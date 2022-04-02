Разорванные и обгоревшие трупы российского СОБРа из Кемерово в Гостомеле. ВИДЕО+ФОТО 21+
В Гостомеле в Киевской области обнаружены обгоревшие трупы бойцов российского СОБРа из города Кемерово.
Как сообщает Цензор.НЕТ, экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк находился на месте уничтожения кемеровских собровцев и запечатлел тела уничтоженных оккупантов.
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или они все одинаково выглядят когда сгорают
там вроде росгвардия была что ли
у кого то пистолет был в руках
(может тогда это был ирпень)
Смерть всем рашистским тварям. И вечное проклятие.
Тільки так має виглядати рашиський окупант. А мамки-алкашки на росії навіть медальку за свою свиню не отримають.
Вагітним можна. Народять справжніх українців з генетичною ненавистю до живої русні і огидою до мертвої.
Взагалі всім можна, бо мертва скотина вже ніяк не зашкодить нічиїй психіці.