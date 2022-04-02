Китай будет добиваться мира в Украине собственным способом, - премьер Ли Кецян

Китай заверил Европейский Союз, что будет стремиться к миру в Украине, но заявил, что это будет "на его собственных условиях".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Китая Ли Кецян сказал лидерам ЕС, что Пекин будет добиваться мира "своим способом".

Лидер КНР Си Цзиньпин сказал, что надеется, что ЕС будет рассматривать Китай "независимо" от позиции страны в отношении Украины.

Во время саммита ЕС призвали Китай не разрешать Москве обойти санкции Запада, введенные из-за вторжения России в Украину.

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