РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11476 посетителей онлайн
Новости Война
31 859 61

Китай будет добиваться мира в Украине собственным способом, - премьер Ли Кецян

путін,сі,цзіньпін

Китай заверил Европейский Союз, что будет стремиться к миру в Украине, но заявил, что это будет "на его собственных условиях".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Китая Ли Кецян сказал лидерам ЕС, что Пекин будет добиваться мира "своим способом".

Лидер КНР Си Цзиньпин сказал, что надеется, что ЕС будет рассматривать Китай "независимо" от позиции страны в отношении Украины.

Во время саммита ЕС призвали Китай не разрешать Москве обойти санкции Запада, введенные из-за вторжения России в Украину.

Также смотрите: Спецназовцы Нацполиции начали зачистку города Буча. ВИДЕО

Китай (2912) Евросоюз (17067)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+46
Китаю вірити нн можна. Майже такі самі нелюді як рашиzди.
показать весь комментарий
02.04.2022 20:14
+46
Пора перестать использовать слово мир. Противно уже. Мы боремся не за мир а за свободу и независимость. А если, в понимании Китая мир это Украина в составе России, то идет нах#й вся красная партия и ее помощь.
показать весь комментарий
02.04.2022 20:18
+35
Підер..............аси китайці ! Китай ворог України і всього цивілізованого Світу !
показать весь комментарий
02.04.2022 20:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ага, будут с0сать до потери пульса...
показать весь комментарий
02.04.2022 20:11 Ответить
Виникає питання
А у Китайців совість є?
中國人有良心嗎？
показать весь комментарий
02.04.2022 20:29 Ответить
Нет совести, они держать сотни тысяч в концлагерях..
показать весь комментарий
03.04.2022 02:42 Ответить
китайцы такие же твари как и кацапы - только притворяются миротворцами они подставили наши войска заблокировав купленные раньше у них дроны
показать весь комментарий
02.04.2022 21:24 Ответить
Шо, новий вірус придумають?
показать весь комментарий
02.04.2022 20:11 Ответить
Пекін буде домагатися миру "своїм способом"
===================
вітається нанесення ядерного удару по )(уйлостану і бункеру де ботоксний щур сидить.
показать весь комментарий
02.04.2022 21:34 Ответить
Підер..............аси китайці ! Китай ворог України і всього цивілізованого Світу !
показать весь комментарий
02.04.2022 20:13 Ответить
Китаю вірити нн можна. Майже такі самі нелюді як рашиzди.
показать весь комментарий
02.04.2022 20:14 Ответить
Они в нас не стреляют.
показать весь комментарий
02.04.2022 21:20 Ответить
стреляют подставили с дронами и сдали твоим кацапам место расположения
показать весь комментарий
02.04.2022 21:35 Ответить
Так у ЇХ не стріляють.... прапор бачив його?
показать весь комментарий
02.04.2022 22:13 Ответить
У вас 🇮🇱 так, не стріляють.
А в Україну за допомогою їх дронів стріляють вже.
показать весь комментарий
02.04.2022 22:15 Ответить
Сахалиннаш?
показать весь комментарий
02.04.2022 20:14 Ответить
Це до японців.
Китайцям більш цікаві Хайшеньвай (Владівосток) і тд.
показать весь комментарий
02.04.2022 20:32 Ответить
Думайте китаезы , что кушать будете в этом году, украинского зерна не будет. Так что товарищ Ли Кецян думай , чем миллиард своего населения кормить будешь.
показать весь комментарий
02.04.2022 20:15 Ответить
да кидарасы знали о войне - закупились на два года...!
показать весь комментарий
02.04.2022 20:20 Ответить
1,402 миллиарда (2020 г.), а сейчас, наверное, уже все полтора.
показать весь комментарий
02.04.2022 20:29 Ответить
Если 1 млн китайцев зацелуют путина до смерти... Ну, это тоже способ...
показать весь комментарий
02.04.2022 20:15 Ответить
То москаль пропонує нам свій москальський мір. Тепер вузькоокі також хочуть нам пропонувати свій мир. Україна що, медом помазана ? Га.
показать весь комментарий
02.04.2022 20:16 Ответить
Кацапы, в своём большинстве, тоже узкоплёночные.
показать весь комментарий
02.04.2022 20:23 Ответить
Валите Сибирь денафицировать этим и поможете Украине.
показать весь комментарий
02.04.2022 20:16 Ответить
Сибирь и так уже по факту их. Они там хозяйничают как у себя дома, примерно как рашка в Белоруссии
показать весь комментарий
02.04.2022 20:25 Ответить
Настало время выселять от туда русскоговорящих
показать весь комментарий
02.04.2022 20:38 Ответить
ничего они нам не помогут хватит уже за китайцев переживать - они мудаки они нам враги
показать весь комментарий
02.04.2022 21:37 Ответить
Пора перестать использовать слово мир. Противно уже. Мы боремся не за мир а за свободу и независимость. А если, в понимании Китая мир это Украина в составе России, то идет нах#й вся красная партия и ее помощь.
показать весь комментарий
02.04.2022 20:18 Ответить
в понимании Китая мир - это Украина в составе России, а Россия - в составе Китая.
показать весь комментарий
02.04.2022 20:26 Ответить
йдуть лісом.
показать весь комментарий
02.04.2022 22:26 Ответить
Який такий влвсний спосіб якщо є міжнародне право??? ******* жлвтодзьобі.....
показать весь комментарий
02.04.2022 20:18 Ответить
добивайся, как будет проходить демилитаризованная зона между Украиной и Китаем
показать весь комментарий
02.04.2022 20:19 Ответить
Допомагаючи кацапам? Потвори
показать весь комментарий
02.04.2022 20:25 Ответить
Тайвань они хотят, и Гонг Конг полностью, и Южно-китайское море, вот такое у них международное право сильного
показать весь комментарий
02.04.2022 20:25 Ответить
Китай - еще одна переоцененная "вторая армия мира". Всегда или проигрывали войны или получали таких пзд-лей (как от Вьетнама, например в 1979-ом), что и победой назвать результат было трудно. Не факт, что они с Тайванем справятся. Совковые образцы вооружения, большая армия, имперские понты - еще не гарант победы.
показать весь комментарий
02.04.2022 20:36 Ответить
возможно, но явно вырисовывается картина, они договорились с ******, если с Украиной изи прокатит, и Запад всрётся, то Тайваню трызда, а тут мы им помешали. тем что не легли
показать весь комментарий
02.04.2022 20:41 Ответить
Саме так, так шо ми ще й Тайвань захищаемо.
показать весь комментарий
02.04.2022 22:47 Ответить
К тому же, учились китайские красные командиры в расистских академиях..
показать весь комментарий
02.04.2022 20:57 Ответить
Интересно, что «рашистских на «расистских» айфон сам исправил!
показать весь комментарий
02.04.2022 21:09 Ответить
Ось пропозиція для китайців. Ідея, нереалізована колись фінами, але для путунхуа таймінґ зараз перфектний!!!

Ураліін, тааксе сен
Юоксе ван'ят куулу вінга ляйске тоссуєн.

https://www.youtube.com/watch?v=n9I88CXlmh4
показать весь комментарий
02.04.2022 20:26 Ответить
Подільники ху*ла.Урядові хакери Китаю здійснювали атаки на інфраструктуру України. В ********* світі це не менш шкодить ніж танки.Негідники.
показать весь комментарий
02.04.2022 20:26 Ответить
,,Кітайський мір,, йде з ,,узькім міром,, за кацапським кораблем. Більш в житті не придбаю кітайського телефону.
показать весь комментарий
02.04.2022 20:27 Ответить
У Кітаю 70 млн віткритих гомосеків
У мордора чоловіків меньше(а після нападу на Україну ще меньше)
Тож кітайські геї вже займають чергу
полюбити мацкаля
показать весь комментарий
02.04.2022 20:28 Ответить
показать весь комментарий
02.04.2022 23:38 Ответить
«своїм способом» допогати - це напевно купувати в мордора нафту найдешевше як тільки можна
показать весь комментарий
02.04.2022 20:29 Ответить
зрозуміло, будуть продавлювати умови ***** по територіям і позаблоковому статусу. Панове, ми впершу чергу маємо розраховувати на самих себе. .1. Позиція нормальних країн була позначена ще перед війною - територія уся наша без усяких але, і питання позаблоковості також справа суто українського вирішення. 2. фізичне знищення усіх винниху цій війні
показать весь комментарий
02.04.2022 20:29 Ответить
це типу того способу з атаками хакерськими напередодні вторгненя ?
показать весь комментарий
02.04.2022 20:30 Ответить
Кажуть кацапи хотіли купляти КПП для своїх тачок, китаці сказали - ідите нахер, россісьоє автопроизводсто, покупайте целій автомобиля
показать весь комментарий
02.04.2022 20:32 Ответить
Який ще "свій спосіб"? Йшли би ви жовтоморді Далекий Схід віджимати разом з сибіром. Україна і без вас розбереться.
показать весь комментарий
02.04.2022 20:32 Ответить
Потрібно заборонити поставляти продкти харчуваняв Китай, нехай їдять свого Мао та Цзинпина разом із опаришами, жабами, та щурами
показать весь комментарий
02.04.2022 20:37 Ответить
Русский мир уже был, теперь китайский?
показать весь комментарий
02.04.2022 20:40 Ответить
=
показать весь комментарий
02.04.2022 20:56 Ответить
Тут все просто.это означает одно . тут две стороны кто как видит Украину из вне.те кто с парашай и те кто с Европой.китай сказал ясно.он видит "мир" в Украине на условиях кацапов и как его видят в параше!Это было все оговорено ху*лом на олимпиаде в китае .
показать весь комментарий
02.04.2022 20:42 Ответить
- Лідер КНР Сі Цзіньпін сказав, що сподівається, що ЄС буде розглядати Китай "незалежно" від позиції країни щодо України.

- Ага щас! Скажите эту хрень Путлеру, дескать, мы введём протв РФ санкции, но вы воспринимайте нас независимо от нашей позиции по этому вопросу. Во дебилы!
показать весь комментарий
02.04.2022 20:55 Ответить
Китай це майже та ж сама росія, зріст і колір трохи різний.
показать весь комментарий
02.04.2022 20:57 Ответить
Дивлячись якого миру. Він може встановитись і після перемоги роіські, що нам якби не дуже цікаво.
Отже що Китай робитиме для перемоги України ?
показать весь комментарий
02.04.2022 21:00 Ответить
Єдине, що Китай може запропонувати світу, це виробничі площі і дешеву робочу силу.
Для яЗаходу це також величезний ринок, потрібний для росту західних компаній.
Ми китайцям цікаві виключно як пішак на дошці, яким, в разі потреби, вони пожертвують, не розмірковуючи.
показать весь комментарий
02.04.2022 21:04 Ответить
В смысле причмокивать во время просмотра новостей как максимум.
Они и с рашей сделают тоже самое, и не сильно скрывают, те еще паскуды!
показать весь комментарий
02.04.2022 21:34 Ответить
Ну да, подождёт, когда проплывает труп врага.
показать весь комментарий
02.04.2022 21:40 Ответить
А що, китайці вирішили влізти? Добро пожаловать в АД, уроды. Похер кто и как влез сюда. Конец один.
показать весь комментарий
02.04.2022 22:30 Ответить
Ні, в такий спосіб вони не полізуть,
показать весь комментарий
02.04.2022 22:51 Ответить
Без згоди Китаю, пуйло би не полізло. А якщо правда про хакерські атаки, то санкції повині прилетіти і жовторотікам.
показать весь комментарий
03.04.2022 00:43 Ответить
Свой путь, которого никто не знает
показать весь комментарий
03.04.2022 02:43 Ответить
Косоглазым верить,себя не уважать.
показать весь комментарий
03.04.2022 12:56 Ответить
 
 