Китай будет добиваться мира в Украине собственным способом, - премьер Ли Кецян
Китай заверил Европейский Союз, что будет стремиться к миру в Украине, но заявил, что это будет "на его собственных условиях".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Премьер-министр Китая Ли Кецян сказал лидерам ЕС, что Пекин будет добиваться мира "своим способом".
Лидер КНР Си Цзиньпин сказал, что надеется, что ЕС будет рассматривать Китай "независимо" от позиции страны в отношении Украины.
Во время саммита ЕС призвали Китай не разрешать Москве обойти санкции Запада, введенные из-за вторжения России в Украину.
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+46 Aleksiey Ykropovich
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+46 Алексей Музыка #504619
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+35 Бандерівець
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А у Китайців совість є?
中國人有良心嗎？
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вітається нанесення ядерного удару по )(уйлостану і бункеру де ботоксний щур сидить.
А в Україну за допомогою їх дронів стріляють вже.
Китайцям більш цікаві Хайшеньвай (Владівосток) і тд.
Ураліін, тааксе сен
Юоксе ван'ят куулу вінга ляйске тоссуєн.
https://www.youtube.com/watch?v=n9I88CXlmh4
У мордора чоловіків меньше(а після нападу на Україну ще меньше)
Тож кітайські геї вже займають чергу
полюбити мацкаля
- Ага щас! Скажите эту хрень Путлеру, дескать, мы введём протв РФ санкции, но вы воспринимайте нас независимо от нашей позиции по этому вопросу. Во дебилы!
Отже що Китай робитиме для перемоги України ?
Для яЗаходу це також величезний ринок, потрібний для росту західних компаній.
Ми китайцям цікаві виключно як пішак на дошці, яким, в разі потреби, вони пожертвують, не розмірковуючи.
Они и с рашей сделают тоже самое, и не сильно скрывают, те еще паскуды!