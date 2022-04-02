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Китай добиватиметься миру в Україні у власний спосіб, - прем'єр Лі Кецян

путін,сі,цзіньпін

Китай запевнив Європейський Союз, що буде прагнути миру в Україні, але заявив, що це буде "на його власних умовах".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян сказав лідерам ЄС, що Пекін буде домагатися миру "своїм способом".

Лідер КНР Сі Цзіньпін сказав, що сподівається, що ЄС буде розглядати Китай "незалежно" від позиції країни щодо України.

Під час саміту ЄС закликали Китай не дозволяти Москві обійти санкції Заходу, запроваджені через вторгнення Росії в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС закликав Китай не допомагати РФ обходити санкції: Якщо не підтримуєте, то принаймні не втручайтесь

Автор: 

Китай (4509) Євросоюз (13322)


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Топ коментарі
+46
Китаю вірити нн можна. Майже такі самі нелюді як рашиzди.
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02.04.2022 20:14
+46
Пора перестать использовать слово мир. Противно уже. Мы боремся не за мир а за свободу и независимость. А если, в понимании Китая мир это Украина в составе России, то идет нах#й вся красная партия и ее помощь.
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02.04.2022 20:18
+35
Підер..............аси китайці ! Китай ворог України і всього цивілізованого Світу !
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02.04.2022 20:13
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ага, будут с0сать до потери пульса...
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02.04.2022 20:11 Відповісти
Виникає питання
А у Китайців совість є?
中國人有良心嗎？
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02.04.2022 20:29 Відповісти
Нет совести, они держать сотни тысяч в концлагерях..
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03.04.2022 02:42 Відповісти
китайцы такие же твари как и кацапы - только притворяются миротворцами они подставили наши войска заблокировав купленные раньше у них дроны
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02.04.2022 21:24 Відповісти
Шо, новий вірус придумають?
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02.04.2022 20:11 Відповісти
Пекін буде домагатися миру "своїм способом"
===================
вітається нанесення ядерного удару по )(уйлостану і бункеру де ботоксний щур сидить.
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02.04.2022 21:34 Відповісти
Підер..............аси китайці ! Китай ворог України і всього цивілізованого Світу !
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02.04.2022 20:13 Відповісти
Китаю вірити нн можна. Майже такі самі нелюді як рашиzди.
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02.04.2022 20:14 Відповісти
Они в нас не стреляют.
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02.04.2022 21:20 Відповісти
стреляют подставили с дронами и сдали твоим кацапам место расположения
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02.04.2022 21:35 Відповісти
Так у ЇХ не стріляють.... прапор бачив його?
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02.04.2022 22:13 Відповісти
У вас 🇮🇱 так, не стріляють.
А в Україну за допомогою їх дронів стріляють вже.
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02.04.2022 22:15 Відповісти
Сахалиннаш?
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02.04.2022 20:14 Відповісти
Це до японців.
Китайцям більш цікаві Хайшеньвай (Владівосток) і тд.
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02.04.2022 20:32 Відповісти
Думайте китаезы , что кушать будете в этом году, украинского зерна не будет. Так что товарищ Ли Кецян думай , чем миллиард своего населения кормить будешь.
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02.04.2022 20:15 Відповісти
да кидарасы знали о войне - закупились на два года...!
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02.04.2022 20:20 Відповісти
1,402 миллиарда (2020 г.), а сейчас, наверное, уже все полтора.
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02.04.2022 20:29 Відповісти
Если 1 млн китайцев зацелуют путина до смерти... Ну, это тоже способ...
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02.04.2022 20:15 Відповісти
То москаль пропонує нам свій москальський мір. Тепер вузькоокі також хочуть нам пропонувати свій мир. Україна що, медом помазана ? Га.
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02.04.2022 20:16 Відповісти
Кацапы, в своём большинстве, тоже узкоплёночные.
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02.04.2022 20:23 Відповісти
Валите Сибирь денафицировать этим и поможете Украине.
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02.04.2022 20:16 Відповісти
Сибирь и так уже по факту их. Они там хозяйничают как у себя дома, примерно как рашка в Белоруссии
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02.04.2022 20:25 Відповісти
Настало время выселять от туда русскоговорящих
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02.04.2022 20:38 Відповісти
ничего они нам не помогут хватит уже за китайцев переживать - они мудаки они нам враги
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02.04.2022 21:37 Відповісти
Пора перестать использовать слово мир. Противно уже. Мы боремся не за мир а за свободу и независимость. А если, в понимании Китая мир это Украина в составе России, то идет нах#й вся красная партия и ее помощь.
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02.04.2022 20:18 Відповісти
в понимании Китая мир - это Украина в составе России, а Россия - в составе Китая.
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02.04.2022 20:26 Відповісти
йдуть лісом.
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02.04.2022 22:26 Відповісти
Який такий влвсний спосіб якщо є міжнародне право??? ******* жлвтодзьобі.....
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02.04.2022 20:18 Відповісти
добивайся, как будет проходить демилитаризованная зона между Украиной и Китаем
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02.04.2022 20:19 Відповісти
Допомагаючи кацапам? Потвори
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02.04.2022 20:25 Відповісти
Тайвань они хотят, и Гонг Конг полностью, и Южно-китайское море, вот такое у них международное право сильного
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02.04.2022 20:25 Відповісти
Китай - еще одна переоцененная "вторая армия мира". Всегда или проигрывали войны или получали таких пзд-лей (как от Вьетнама, например в 1979-ом), что и победой назвать результат было трудно. Не факт, что они с Тайванем справятся. Совковые образцы вооружения, большая армия, имперские понты - еще не гарант победы.
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02.04.2022 20:36 Відповісти
возможно, но явно вырисовывается картина, они договорились с ******, если с Украиной изи прокатит, и Запад всрётся, то Тайваню трызда, а тут мы им помешали. тем что не легли
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02.04.2022 20:41 Відповісти
Саме так, так шо ми ще й Тайвань захищаемо.
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02.04.2022 22:47 Відповісти
К тому же, учились китайские красные командиры в расистских академиях..
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02.04.2022 20:57 Відповісти
Интересно, что «рашистских на «расистских» айфон сам исправил!
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02.04.2022 21:09 Відповісти
Ось пропозиція для китайців. Ідея, нереалізована колись фінами, але для путунхуа таймінґ зараз перфектний!!!

Ураліін, тааксе сен
Юоксе ван'ят куулу вінга ляйске тоссуєн.

https://www.youtube.com/watch?v=n9I88CXlmh4
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02.04.2022 20:26 Відповісти
Подільники ху*ла.Урядові хакери Китаю здійснювали атаки на інфраструктуру України. В ********* світі це не менш шкодить ніж танки.Негідники.
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02.04.2022 20:26 Відповісти
,,Кітайський мір,, йде з ,,узькім міром,, за кацапським кораблем. Більш в житті не придбаю кітайського телефону.
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02.04.2022 20:27 Відповісти
У Кітаю 70 млн віткритих гомосеків
У мордора чоловіків меньше(а після нападу на Україну ще меньше)
Тож кітайські геї вже займають чергу
полюбити мацкаля
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02.04.2022 20:28 Відповісти
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02.04.2022 23:38 Відповісти
«своїм способом» допогати - це напевно купувати в мордора нафту найдешевше як тільки можна
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02.04.2022 20:29 Відповісти
зрозуміло, будуть продавлювати умови ***** по територіям і позаблоковому статусу. Панове, ми впершу чергу маємо розраховувати на самих себе. .1. Позиція нормальних країн була позначена ще перед війною - територія уся наша без усяких але, і питання позаблоковості також справа суто українського вирішення. 2. фізичне знищення усіх винниху цій війні
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02.04.2022 20:29 Відповісти
це типу того способу з атаками хакерськими напередодні вторгненя ?
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02.04.2022 20:30 Відповісти
Кажуть кацапи хотіли купляти КПП для своїх тачок, китаці сказали - ідите нахер, россісьоє автопроизводсто, покупайте целій автомобиля
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02.04.2022 20:32 Відповісти
Який ще "свій спосіб"? Йшли би ви жовтоморді Далекий Схід віджимати разом з сибіром. Україна і без вас розбереться.
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02.04.2022 20:32 Відповісти
Потрібно заборонити поставляти продкти харчуваняв Китай, нехай їдять свого Мао та Цзинпина разом із опаришами, жабами, та щурами
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02.04.2022 20:37 Відповісти
Русский мир уже был, теперь китайский?
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02.04.2022 20:40 Відповісти
=
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02.04.2022 20:56 Відповісти
Тут все просто.это означает одно . тут две стороны кто как видит Украину из вне.те кто с парашай и те кто с Европой.китай сказал ясно.он видит "мир" в Украине на условиях кацапов и как его видят в параше!Это было все оговорено ху*лом на олимпиаде в китае .
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02.04.2022 20:42 Відповісти
- Лідер КНР Сі Цзіньпін сказав, що сподівається, що ЄС буде розглядати Китай "незалежно" від позиції країни щодо України.

- Ага щас! Скажите эту хрень Путлеру, дескать, мы введём протв РФ санкции, но вы воспринимайте нас независимо от нашей позиции по этому вопросу. Во дебилы!
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02.04.2022 20:55 Відповісти
Китай це майже та ж сама росія, зріст і колір трохи різний.
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02.04.2022 20:57 Відповісти
Дивлячись якого миру. Він може встановитись і після перемоги роіські, що нам якби не дуже цікаво.
Отже що Китай робитиме для перемоги України ?
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02.04.2022 21:00 Відповісти
Єдине, що Китай може запропонувати світу, це виробничі площі і дешеву робочу силу.
Для яЗаходу це також величезний ринок, потрібний для росту західних компаній.
Ми китайцям цікаві виключно як пішак на дошці, яким, в разі потреби, вони пожертвують, не розмірковуючи.
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02.04.2022 21:04 Відповісти
В смысле причмокивать во время просмотра новостей как максимум.
Они и с рашей сделают тоже самое, и не сильно скрывают, те еще паскуды!
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02.04.2022 21:34 Відповісти
Ну да, подождёт, когда проплывает труп врага.
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02.04.2022 21:40 Відповісти
А що, китайці вирішили влізти? Добро пожаловать в АД, уроды. Похер кто и как влез сюда. Конец один.
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02.04.2022 22:30 Відповісти
Ні, в такий спосіб вони не полізуть,
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02.04.2022 22:51 Відповісти
Без згоди Китаю, пуйло би не полізло. А якщо правда про хакерські атаки, то санкції повині прилетіти і жовторотікам.
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03.04.2022 00:43 Відповісти
Свой путь, которого никто не знает
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03.04.2022 02:43 Відповісти
Косоглазым верить,себя не уважать.
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03.04.2022 12:56 Відповісти
 
 