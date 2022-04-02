Китай добиватиметься миру в Україні у власний спосіб, - прем'єр Лі Кецян

Китай запевнив Європейський Союз, що буде прагнути миру в Україні, але заявив, що це буде "на його власних умовах".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян сказав лідерам ЄС, що Пекін буде домагатися миру "своїм способом".

Лідер КНР Сі Цзіньпін сказав, що сподівається, що ЄС буде розглядати Китай "незалежно" від позиції країни щодо України.

Під час саміту ЄС закликали Китай не дозволяти Москві обійти санкції Заходу, запроваджені через вторгнення Росії в Україну.

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