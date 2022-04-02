Китай добиватиметься миру в Україні у власний спосіб, - прем'єр Лі Кецян
Китай запевнив Європейський Союз, що буде прагнути миру в Україні, але заявив, що це буде "на його власних умовах".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян сказав лідерам ЄС, що Пекін буде домагатися миру "своїм способом".
Лідер КНР Сі Цзіньпін сказав, що сподівається, що ЄС буде розглядати Китай "незалежно" від позиції країни щодо України.
Під час саміту ЄС закликали Китай не дозволяти Москві обійти санкції Заходу, запроваджені через вторгнення Росії в Україну.
Топ коментарі
+46 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар02.04.2022 20:14
+46 Алексей Музыка #504619
показати весь коментар02.04.2022 20:18
+35 Бандерівець
показати весь коментар02.04.2022 20:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А у Китайців совість є?
中國人有良心嗎？
===================
вітається нанесення ядерного удару по )(уйлостану і бункеру де ботоксний щур сидить.
А в Україну за допомогою їх дронів стріляють вже.
Китайцям більш цікаві Хайшеньвай (Владівосток) і тд.
Ураліін, тааксе сен
Юоксе ван'ят куулу вінга ляйске тоссуєн.
https://www.youtube.com/watch?v=n9I88CXlmh4
У мордора чоловіків меньше(а після нападу на Україну ще меньше)
Тож кітайські геї вже займають чергу
полюбити мацкаля
- Ага щас! Скажите эту хрень Путлеру, дескать, мы введём протв РФ санкции, но вы воспринимайте нас независимо от нашей позиции по этому вопросу. Во дебилы!
Отже що Китай робитиме для перемоги України ?
Для яЗаходу це також величезний ринок, потрібний для росту західних компаній.
Ми китайцям цікаві виключно як пішак на дошці, яким, в разі потреби, вони пожертвують, не розмірковуючи.
Они и с рашей сделают тоже самое, и не сильно скрывают, те еще паскуды!