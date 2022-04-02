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ГСЧС изъяли более 600 единиц взрывоопасных предметов в Ирпене. ФОТО

2 апреля спасателями Киевщины была обследована территория в зоне ведения боевых действий в городе Ирпень Бучанского района.

Об этом сообщают в телеграм-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

ГСЧС изъяли более 600 единиц взрывоопасных предметов в Ирпене 01
ГСЧС изъяли более 600 единиц взрывоопасных предметов в Ирпене 02
ГСЧС изъяли более 600 единиц взрывоопасных предметов в Ирпене 03
ГСЧС изъяли более 600 единиц взрывоопасных предметов в Ирпене 04
ГСЧС изъяли более 600 единиц взрывоопасных предметов в Ирпене 05

"2 апреля спасателями Киевщины была обследована территория в зоне ведения боевых действий в городе Ирпень Бучанского района. В ходе проверки было изъято 643 единиц взрывоопасных предметов. Работы по расчистке территории области продолжаются", - говорится в сообщении.

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взрывчатка (839) Ирпень (370) ГСЧС (4950)


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02.04.2022 22:10 Ответить
Не плохо бы скинуть этот улов на Воронеж.
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02.04.2022 22:11 Ответить
Вивезти все на кордон з кацапами і при спробі орків його перетнути підірвати все.
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02.04.2022 22:12 Ответить
 
 