ГСЧС изъяли более 600 единиц взрывоопасных предметов в Ирпене. ФОТО

2 апреля спасателями Киевщины была обследована территория в зоне ведения боевых действий в городе Ирпень Бучанского района.

Об этом сообщают в телеграм-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.











"2 апреля спасателями Киевщины была обследована территория в зоне ведения боевых действий в городе Ирпень Бучанского района. В ходе проверки было изъято 643 единиц взрывоопасных предметов. Работы по расчистке территории области продолжаются", - говорится в сообщении.

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