ГСЧС изъяли более 600 единиц взрывоопасных предметов в Ирпене. ФОТО
2 апреля спасателями Киевщины была обследована территория в зоне ведения боевых действий в городе Ирпень Бучанского района.
Об этом сообщают в телеграм-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
"2 апреля спасателями Киевщины была обследована территория в зоне ведения боевых действий в городе Ирпень Бучанского района. В ходе проверки было изъято 643 единиц взрывоопасных предметов. Работы по расчистке территории области продолжаются", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
A rt #506652
показать весь комментарий02.04.2022 22:10 Ответить Мне нравится 4
Саша Пончик
показать весь комментарий02.04.2022 22:11 Ответить Мне нравится 0
Tema9
показать весь комментарий02.04.2022 22:12 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль