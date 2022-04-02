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ДСНС вилучили понад 600 одиниць вибухонебезпечних предметів у Ірпені. ФОТО

2 квітня рятувальниками Київщини було обстежено територію у зоні ведення бойових дій в місті Ірпінь Бучанського району.

Про це повідомляють у телеграм-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ

ДСНС вилучили понад 600 одиниць вибухонебезпечних предметів у Ірпені 01
ДСНС вилучили понад 600 одиниць вибухонебезпечних предметів у Ірпені 02
ДСНС вилучили понад 600 одиниць вибухонебезпечних предметів у Ірпені 03
ДСНС вилучили понад 600 одиниць вибухонебезпечних предметів у Ірпені 04
ДСНС вилучили понад 600 одиниць вибухонебезпечних предметів у Ірпені 05

"2 квітня рятувальниками Київщини було обстежено територію у зоні ведення бойових дій в місті Ірпінь Бучанського району. В ході перевірки було вилучено 643 одиниць вибухонебезпечних предметів. Роботи по розчищенню території області тривають", - йдеться у повідомленні.

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вибухівка (468) Ірпінь (358) ДСНС (5089)


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02.04.2022 22:10 Відповісти
Не плохо бы скинуть этот улов на Воронеж.
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02.04.2022 22:11 Відповісти
Вивезти все на кордон з кацапами і при спробі орків його перетнути підірвати все.
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02.04.2022 22:12 Відповісти
 
 