ДСНС вилучили понад 600 одиниць вибухонебезпечних предметів у Ірпені. ФОТО
2 квітня рятувальниками Київщини було обстежено територію у зоні ведення бойових дій в місті Ірпінь Бучанського району.
Про це повідомляють у телеграм-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ
"2 квітня рятувальниками Київщини було обстежено територію у зоні ведення бойових дій в місті Ірпінь Бучанського району. В ході перевірки було вилучено 643 одиниць вибухонебезпечних предметів. Роботи по розчищенню території області тривають", - йдеться у повідомленні.
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A rt #506652
показати весь коментар02.04.2022 22:10 Відповісти Мені подобається 4
Саша Пончик
показати весь коментар02.04.2022 22:11 Відповісти Мені подобається 0
Tema9
показати весь коментар02.04.2022 22:12 Відповісти Мені подобається 1
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