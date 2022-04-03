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Известный литовский режиссер-докуметалист Мантас Кведаравичюс погиб в Мариуполе (обновлено)

В осажденном Мариуполе погиб известный литовский режиссер Мантас Кведаравичюс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал российский режиссер Виталий Манский.

"Наш друг, участник Артдокфеста, литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе, с камерой в руках", - отметил он.

В 2016 году Кведаравичюс снял фильм "Мариуполис" о войне на Донбассе. Этот фильм называют "человеческой историей на фоне исторических потрясений".

Мировая премьера фильма состоялась 14 февраля 2016 года на Берлинском международном кинофестивале. Фильм повествует о жизни в Мариуполе в условиях кризиса.

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ОБНОВЛЕНО.

Позже журналистка Альбина Львутина сообщила о гибели кинорежиссера. "Бездушные российские военные взяли Мантаса в плен и убили. А потом просто бросили", - написала она в фейсбуке.

Львутина отметила, что супруге Мантаса Кведаравичюса удалось обнаружить его тело в Мариуполе и вывезти в Литву, чтобы похоронить.

Известный литовский режиссер-докуметалист Мантас Кведаравичюс погиб в Мариуполе 01

Автор: 

кино (1535) Мариуполь (5708) смерть (9216)


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Топ комментарии
+29
Русский мир, это чёрная дыра - забирает лучших.
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03.04.2022 02:54
+18
Світла пам'ять! 🙏🕯
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03.04.2022 03:30
+11
R.I.P.
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03.04.2022 03:28
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Русский мир, это чёрная дыра - забирает лучших.
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03.04.2022 02:54 Ответить
R.I.P.
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03.04.2022 03:28 Ответить
Світла пам'ять! 🙏🕯
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03.04.2022 03:30 Ответить
А еще Мантас был археолог и антрополог, дружил с лучшим философом Литвы - Леонидом Донским.
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03.04.2022 05:45 Ответить
Очень жаль, что погиб.
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03.04.2022 06:11 Ответить
Царство небесне !
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03.04.2022 06:35 Ответить
Земля пухом герою!
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03.04.2022 07:57 Ответить
Росіяни мають за це відровісти кровю
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03.04.2022 08:27 Ответить
RIP
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03.04.2022 11:25 Ответить
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03.04.2022 11:57 Ответить
 
 