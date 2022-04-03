Известный литовский режиссер-докуметалист Мантас Кведаравичюс погиб в Мариуполе (обновлено)
В осажденном Мариуполе погиб известный литовский режиссер Мантас Кведаравичюс.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал российский режиссер Виталий Манский.
"Наш друг, участник Артдокфеста, литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе, с камерой в руках", - отметил он.
В 2016 году Кведаравичюс снял фильм "Мариуполис" о войне на Донбассе. Этот фильм называют "человеческой историей на фоне исторических потрясений".
Мировая премьера фильма состоялась 14 февраля 2016 года на Берлинском международном кинофестивале. Фильм повествует о жизни в Мариуполе в условиях кризиса.
ОБНОВЛЕНО.
Позже журналистка Альбина Львутина сообщила о гибели кинорежиссера. "Бездушные российские военные взяли Мантаса в плен и убили. А потом просто бросили", - написала она в фейсбуке.
Львутина отметила, что супруге Мантаса Кведаравичюса удалось обнаружить его тело в Мариуполе и вывезти в Литву, чтобы похоронить.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль