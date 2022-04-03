Известный литовский режиссер-докуметалист Мантас Кведаравичюс погиб в Мариуполе (обновлено)

В осажденном Мариуполе погиб известный литовский режиссер Мантас Кведаравичюс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал российский режиссер Виталий Манский.

"Наш друг, участник Артдокфеста, литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе, с камерой в руках", - отметил он.

В 2016 году Кведаравичюс снял фильм "Мариуполис" о войне на Донбассе. Этот фильм называют "человеческой историей на фоне исторических потрясений".

Мировая премьера фильма состоялась 14 февраля 2016 года на Берлинском международном кинофестивале. Фильм повествует о жизни в Мариуполе в условиях кризиса.

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ОБНОВЛЕНО.

Позже журналистка Альбина Львутина сообщила о гибели кинорежиссера. "Бездушные российские военные взяли Мантаса в плен и убили. А потом просто бросили", - написала она в фейсбуке.

Львутина отметила, что супруге Мантаса Кведаравичюса удалось обнаружить его тело в Мариуполе и вывезти в Литву, чтобы похоронить.