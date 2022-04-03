Відомий литовський режисер-докуметаліст Мантас Кведаравічюс загинув у Маріуполі (оновлено)

У обложеному Маріуполі загинув відомий литовський режисер Мантас Кведаравічюс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав російський режисер Віталій Манський.

"Наш друг, учасник Артдокфест, литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, сьогодні був убитий у Маріуполі, з камерою в руках", - зазначив він.

У 2016 році Кведаравічюс зняв фільм "Маріуполіс" про війну на Донбасі. Цей фільм називають "людською історією на тлі історичних потрясінь".

Світова прем'єра стрічки відбулась 14 лютого 2016 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі. Фільм розповідає про життя в Маріуполі в умовах кризи.

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ОНОВЛЕНО.

Пізніше журналістка Альбіна Львутіна повідомила деталі загибелі кінорежисера. "Бездушні російські військові взяли Мантаса в полон та вбили. А потім просто покинули", - написала вона у фейсбуці.

Львутіна зазначила, що дружині Мантаса Кведаравічюса вдалося знайти його тіло в Маріуполі та вивезти до Литви, щоб поховати.