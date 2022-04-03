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Відомий литовський режисер-докуметаліст Мантас Кведаравічюс загинув у Маріуполі (оновлено)

У обложеному Маріуполі загинув відомий литовський режисер Мантас Кведаравічюс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав російський режисер Віталій Манський.

"Наш друг, учасник Артдокфест, литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, сьогодні був убитий у Маріуполі, з камерою в руках", - зазначив він. 

 У 2016 році Кведаравічюс зняв фільм "Маріуполіс" про війну на Донбасі. Цей фільм називають "людською історією на тлі історичних потрясінь".

Світова прем'єра стрічки відбулась 14 лютого 2016 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі. Фільм розповідає про життя в Маріуполі в умовах кризи.

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ОНОВЛЕНО.

Пізніше журналістка Альбіна Львутіна повідомила деталі загибелі кінорежисера. "Бездушні російські військові взяли Мантаса в полон та вбили. А потім просто покинули", - написала вона у фейсбуці.

Львутіна зазначила, що дружині Мантаса Кведаравічюса вдалося знайти його тіло в Маріуполі та вивезти до Литви, щоб поховати.

Відомий литовський режисер-докуметаліст Мантас Кведаравічюс загинув у Маріуполі 01

Автор: 

кіно (961) Маріуполь (3227) смерть (6746)


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Топ коментарі
+29
Русский мир, это чёрная дыра - забирает лучших.
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03.04.2022 02:54
+18
Світла пам'ять! 🙏🕯
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03.04.2022 03:30
+11
R.I.P.
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03.04.2022 03:28
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Русский мир, это чёрная дыра - забирает лучших.
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03.04.2022 02:54 Відповісти
R.I.P.
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03.04.2022 03:28 Відповісти
Світла пам'ять! 🙏🕯
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03.04.2022 03:30 Відповісти
А еще Мантас был археолог и антрополог, дружил с лучшим философом Литвы - Леонидом Донским.
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03.04.2022 05:45 Відповісти
Очень жаль, что погиб.
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03.04.2022 06:11 Відповісти
Царство небесне !
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03.04.2022 06:35 Відповісти
Земля пухом герою!
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03.04.2022 07:57 Відповісти
Росіяни мають за це відровісти кровю
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03.04.2022 08:27 Відповісти
RIP
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03.04.2022 11:25 Відповісти
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03.04.2022 11:57 Відповісти
 
 