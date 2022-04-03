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"Путин называет нас нацистами, чтобы оправдать массовые убийства", - Жорин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

жорін

Президент РФ Путин называет полк "Азов" нацистами, чтобы оправдать массовые убийства.

Такое мнение высказал в ходе общения с изданием ANSA сокомандир подразделения "Азов" в Киеве Максим Жорин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Кремль объявил так называемую операцию по "денацификации" для оправдания вторжения в Украину. Однако определение "нацизм" – лишь инструмент путинской пропаганды. Нет ничего общего между нами и нацистским или фашистским движением. Полк "Азов" – это "ребенок" Революции Достоинства 2014 года. С начала войны, наши подразделения были представлены во всех главных городах страны: таких как Харьков, Николаев и Одесса", - говорит Жорин.

Говоря о Мариуполе, где именно полк "Азов" был решающей силой в изгнании россиян в 2014 году, собеседник выражает осторожный оптимизм. "Немногие люди живут в городе сейчас, но он находится под контролем Украины. Когда мы победили в 2014 году, это был позор для Путина, и сейчас это может повториться снова", - объясняет он.

По его словам, Путин уже повержен. "Он хотел использовать свою пропаганду против нас с целью захватить Украину за два дня. Путин хотел нас разъединить, а в результате – объединил. Сейчас каждый украинец – это "Азов", - резюмировал командир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бросать своих подчиненных на поле боя характерно для российских командиров, - командир "Азова" опроверг фейки об эвакуации командования полка. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
влучно сказав. ***** об'єднало Україну, то й зараз більшисть "путєн спаси" вже прикопані, меншість втекла
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03.04.2022 07:10
+20
Доброго ранку українці.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
..Слава нації
Смерть москалям
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03.04.2022 07:11
+15
а не проще ли не обращать внимания на вой отпи*женного шакала, поджавшего хвост... это чмо из ********* подворотни достойно только смерти и забвения...
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03.04.2022 07:10
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влучно сказав. ***** об'єднало Україну, то й зараз більшисть "путєн спаси" вже прикопані, меншість втекла
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03.04.2022 07:10 Ответить
Їх ще досталь, але поки є загроза їхньому життю вони мовчать. Лишень вона пройде і ми почуємо їхній галас, тому рішення питання з не громадянами на часі
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03.04.2022 07:45 Ответить
так у чому річь? викривайте, а краще прикопуйте з параша флагом у руці, всеж краще за суди...
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03.04.2022 08:21 Ответить
а не проще ли не обращать внимания на вой отпи*женного шакала, поджавшего хвост... это чмо из ********* подворотни достойно только смерти и забвения...
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03.04.2022 07:10 Ответить
Доброго ранку українці.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
..Слава нації
Смерть москалям
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03.04.2022 07:11 Ответить
У В А Г А! Розшук!

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03.04.2022 08:48 Ответить
Чому фото не повне? Який бовдур цей коллаж робив?
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03.04.2022 10:37 Ответить
Нацисти-це саме обісраний сцарь який ховається в обісраному ним же бункері та вся його лапотна бидло-маса якя населяє бидло-територію...
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03.04.2022 07:12 Ответить
Кацап - это не национальность а диагноз.
Расея - не страна а сорт говна.

Хороший кацап - это дохлый кацап.

Есть еще тысячи поговорок такого плана. О чем это говорит? Только о том, что их на поле боя не надо брать в плен, а уничтожать поголовно.
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03.04.2022 07:29 Ответить
Декацапізація зараз називається отета операція.
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03.04.2022 07:14 Ответить
Який сенс виправдовуватися перед вбивцею, якого чекає мотузка?
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03.04.2022 07:14 Ответить
Це пуйло хоча б вікіпєдію відкрило і почитало що таке нацизм а що таке націоналізм. А ще хай почитає 14 прізнаков фашизма. Якщо мозок є то буде дуже здивований!
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03.04.2022 07:15 Ответить
У ***** настольная книга Майн Камф Гитлера.
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03.04.2022 09:03 Ответить
тиб краще промовчав
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03.04.2022 08:23 Ответить
Какой интерес тебе называть людей разных национальностей унизительными прозвищами? Чтобы оставить у них неприятный осадок от общения с "щирим укра1нцем"?
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03.04.2022 17:00 Ответить
...какая разница. Есть причина и есть повод, как и в любой войне.И не стоит путать причину и следствие...
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03.04.2022 07:22 Ответить
вообще не стоит путать следствие
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03.04.2022 07:46 Ответить
Який може бути в Україні нацизм, якщо нацизм - це націонал-СОЦІАЛІЗМ? Не просто так рашисти кажуть коротку форму, бо знають, що там СОЦІАЛІЗМ, без СОЦІАЛІЗМУ націонал - нічого не значить, це в кожній країні є. А от суміш націоналізму з соціалізмом - вибухова суміш.

Под видом борьбьі против национал-социализма, Путин устроил самьій настоящий геноцид Украинского народа !
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03.04.2022 07:25 Ответить
Одумайтесь, московская империя и украинская нация не могут сосуществовать вместе. Цель утипутина (как и всех кацапских имперцев) - ГЕНОЦИД украинской нации. Они будут воевать пока не уничтожат нас !!
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03.04.2022 07:27 Ответить
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину тому вбий москаля першим.
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03.04.2022 07:40 Ответить
Найбільше лихо є в тому. Що після холодної війни та поразки у ній СРСР. Не було судового процессу над імперським комунізмом. Не були засуджені злочини російсько-радянської влади(депортації,голодомори,політичні переслідування ,вбивства мільйонів власних громадян, колективізації). А головне горе ,що залишилося КДБ та партійна номенклатура при владі. З цих метастаз по виростали полтико економічні потвори режимів. Найстрашніший звичайно у росії.
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03.04.2022 07:42 Ответить
Погоджуюсьзвами на 100%. Приклад для підтвердження ваших слів це країни Балтії які зробили частину зі сказаного вами. Тим самим вирвали гнилі метастази імперського "русскава міра".
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03.04.2022 08:56 Ответить
Тримайтеся, браття, бо зараз ми всі АЗОВ
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03.04.2022 07:42 Ответить
в Бучі Ірпені та ще купі населених пунктів такод Азов цивільних розстрілював багатьох із зв"язаними руками?
в бомбить всю Україну Азов?

Не одмиються рашисти як звикли переведенням стрілок
Не вийде сказати, що якісь там нацисти винні, а раша визволителі з янгольськими крилами

Горіти рашистам в пеклі, а хто живий хай світиться, як ті, що перекопали рудий ліс.

рашисти показали себе тими, хто вони є
армія гвалтівників, мародерів та покидьків, здатних воювати лише щ цивільними, прикриваючисьвикраденими українськими дітьми на танках
,
Мразота
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03.04.2022 07:44 Ответить
\
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03.04.2022 07:46 Ответить
Замаханий репортер
@ReporterTired
·
8 год
Їздив під Києвом, бачив спалену російську техніку, бачив людей, які вертаються додому. Потім поїхав на Житомирську трасу і *****... це цвинтар. Спалені авто, спалені люди... Цивільні. Такого взагалі не варто бачити нікому. Але фото вам покажу. Завтра. Трохи відійду і да.
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03.04.2022 07:50 Ответить
absence of sense🇺🇦
@yuujinmoon
·
7 год
Друг з роботи зараз в ЗСУ. Пише такі речі, що волосся дибки стає. Він людина морально стійка, але каже, сьогодні як зайшли в село, плакав разом з місцевими. Люди на коліна падають, як наших бачать, цілують прапори рідні... Каже, аж ніяково, неможливо звикнути до такої реакції.
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03.04.2022 07:50 Ответить
верно .
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03.04.2022 08:32 Ответить
***** уже перещеголял гитлера. И сдохнет так же как гитлер, в крысином бункере
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03.04.2022 08:34 Ответить
Не нужно крыс трогать. Это доброе и дружелюбное животное.
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03.04.2022 08:47 Ответить
Та ні хєра ***** просто так не здохне, і москалі його самі навряд чи замочать. Московитьському менталітету (включаючи всі етноси рус.імперії) потрібен ***** (жирік, зюганов, п.х. хто), якийсь царь, абсолют, на котрого орки (як олігархи так і ніщіє салдацкіє матєрі з пєнсами) могли б списувати усі перемоги та поразки (політичні, воєнні, економічні)
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03.04.2022 08:47 Ответить
Вчить історію
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03.04.2022 09:01 Ответить
Надрачiвать на полiрованого iстукана. Це едине що вмiють кацапи. Я уявляю як вони гуртом сцяли окропом вiд звiрств Iвана Грозного.
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03.04.2022 10:35 Ответить
Зверніть увагу!

У Гітлера була державна ідеологія, створити світ з арійців, представників вищого класу. Об'явили євреїв об'єктом знищення.

У Мілошевіча була державною ідеологією так звана Велика Сербія (вона ж Srpsky svet, або Сербський світ). Проголосили бошняков об'єктом знищення. Але нацистським режим Мілошевича не встигли признати, бо він вмер у тюрмі трибуналу ООН (можливо, його вбило ФСБ, бо він вимагав операцію на серці у Москві, а як відмовили - помер від серцевого нападу, типового ефекту від фсбшно-кдбшних отрут тих часів, новачків щє не було).

У Путіна теж є ідеологія, так званий "Російський світ". У лютому 2022 він зробив по суті нацистський "камінг-аут", позначивши у своєї промові всіх українців по національному признаку, як "іскусствєнно созданную Лєніним націю", тобто унтерменшами. Після чого розпочав без оголошення війни бойові дії на территорії іншої держави, з метою росповсюдження цієї ідеології шляхом геноциду (холокосту).

Таким чином, насправді в РФ з 2000 по 2008/2014 випестовувався корпоративний фашизм (без нацистської ідеології на державному рівні), а з 2013-2014 зародився нацизм. У лютому 2022 корпоративний фашизм с домішками нацизму в Російської Федерації перейшов у термінальну стадію чистої нацистської хунти.

Є дужа жорстка різниця між гітлеровським та путинським нацизмом. У Гітлера неадекватними звірами були тільки війська СС, саме Вермахт поводився із мирним населенням себе більш-менш нейтрально. У Путіна всі війська трохи ********* за СС.
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03.04.2022 08:43 Ответить
На сьогодні Азов є найбільш діючи підрозділом ЗСУ. У них не має страху, вагань,тільки Україна, тільки люди,тільки Перемога. В рашисти це і є нацисти, терористи і всі другі слова,що відповідає нелюдям. Тримайся Азов
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03.04.2022 08:51 Ответить
путлер главный фашист XXI.
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03.04.2022 10:20 Ответить
Воистину!Дай Бог ребятам выстоять и победить..Пусть Ангелы хранители их сопровождают на всех их путях..ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА
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03.04.2022 11:13 Ответить
их на куски надо рвать за все их зверства,за насилие над женщинами и детьми,за пытки!они даже не фашисты,фашисты тех зверств не чинили как эти твари чинят!они сатанинские отродья!!!!!!!!
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03.04.2022 12:05 Ответить
"Нацисты" и "фашисты" - это пропагандонский ЯРЛЫК и страшилки для РАБОВ МОСКАЛЬСКОЙ ЫМПЕРИИ, еще со времен совка.
Кстати, с научной точки зрения, фашисты фашистам рознь: те, что в кремле сидели при совке (ПОЛИТБЮРО - сборище страрых маразматиков) просто "белые и пушистые" деды по сравнению с нынешними кремлевскими орками во главе с бункерной Крысой.
А вот ФАШИСТЫ Древней Элады и Древней Римской Республики были просто классическими СВОБОДНЫМИ ГРАЖДАНАМИ - апофиозом политичесого устройства человечества за всю его (известную на сегодня) историю, не сравнить с нынешним ЛОХТОРАТОМ (фактическими ПОДДАНЫМИ, а кое-где и РАБАМИ) современности так называемой "представителькой демократии"!
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03.04.2022 13:35 Ответить
 
 