"Путін називає нас нацистами, щоб виправдати масові вбивства", - Жорін
Президент РФ Путін називає полк "Азов" нацистами, щоб виправдати масові вбивства.
Таку думку висловив під час спілкування з виданням ANSA співкомандир підрозділу "Азов" в Києві Максим Жорін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Кремль оголосив так названу операцію з "денацифікації" для виправдання вторгнення в Україну. Проте визначення "нацизм" – лише інструмент путінської пропаганди. Немає нічого спільного між нами та нацистським або фашистським рухом. Полк "Азов" – це "дитина" революції Гідності 2014 року. З початку війни, наші підрозділи були представлені в усіх головних містах країни: таких як Харків, Миколаїв та Одеса", - каже Жорін.
Говорячи про Маріуполь, де саме полк "Азов" був вирішальною силою у вигнанні росіян у 2014 році, співрозмовник виражає обережний оптимізм. "Небагато людей живуть у місті зараз, але воно знаходиться під контролем України. Коли ми перемогли у 2014 році, це була ганьба для Путіна, і зараз це може повторитися знов", - пояснює він.
За його словами, Путін вже переможений. "Він хотів використати свою пропаганду проти нас, з метою захопити Україну за два дні. Путін хотів нас роз’єднати, а в результаті – об’єднав. Зараз кожен українець – це Азов", - резюмував командир.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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..Слава нації
Смерть москалям
Расея - не страна а сорт говна.
Хороший кацап - это дохлый кацап.
Есть еще тысячи поговорок такого плана. О чем это говорит? Только о том, что их на поле боя не надо брать в плен, а уничтожать поголовно.
Под видом борьбьі против национал-социализма, Путин устроил самьій настоящий геноцид Украинского народа !
в бомбить всю Україну Азов?
Не одмиються рашисти як звикли переведенням стрілок
Не вийде сказати, що якісь там нацисти винні, а раша визволителі з янгольськими крилами
Горіти рашистам в пеклі, а хто живий хай світиться, як ті, що перекопали рудий ліс.
рашисти показали себе тими, хто вони є
армія гвалтівників, мародерів та покидьків, здатних воювати лише щ цивільними, прикриваючисьвикраденими українськими дітьми на танках
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Мразота
@ReporterTired
·
8 год
Їздив під Києвом, бачив спалену російську техніку, бачив людей, які вертаються додому. Потім поїхав на Житомирську трасу і *****... це цвинтар. Спалені авто, спалені люди... Цивільні. Такого взагалі не варто бачити нікому. Але фото вам покажу. Завтра. Трохи відійду і да.
@yuujinmoon
·
7 год
Друг з роботи зараз в ЗСУ. Пише такі речі, що волосся дибки стає. Він людина морально стійка, але каже, сьогодні як зайшли в село, плакав разом з місцевими. Люди на коліна падають, як наших бачать, цілують прапори рідні... Каже, аж ніяково, неможливо звикнути до такої реакції.
У Гітлера була державна ідеологія, створити світ з арійців, представників вищого класу. Об'явили євреїв об'єктом знищення.
У Мілошевіча була державною ідеологією так звана Велика Сербія (вона ж Srpsky svet, або Сербський світ). Проголосили бошняков об'єктом знищення. Але нацистським режим Мілошевича не встигли признати, бо він вмер у тюрмі трибуналу ООН (можливо, його вбило ФСБ, бо він вимагав операцію на серці у Москві, а як відмовили - помер від серцевого нападу, типового ефекту від фсбшно-кдбшних отрут тих часів, новачків щє не було).
У Путіна теж є ідеологія, так званий "Російський світ". У лютому 2022 він зробив по суті нацистський "камінг-аут", позначивши у своєї промові всіх українців по національному признаку, як "іскусствєнно созданную Лєніним націю", тобто унтерменшами. Після чого розпочав без оголошення війни бойові дії на территорії іншої держави, з метою росповсюдження цієї ідеології шляхом геноциду (холокосту).
Таким чином, насправді в РФ з 2000 по 2008/2014 випестовувався корпоративний фашизм (без нацистської ідеології на державному рівні), а з 2013-2014 зародився нацизм. У лютому 2022 корпоративний фашизм с домішками нацизму в Російської Федерації перейшов у термінальну стадію чистої нацистської хунти.
Є дужа жорстка різниця між гітлеровським та путинським нацизмом. У Гітлера неадекватними звірами були тільки війська СС, саме Вермахт поводився із мирним населенням себе більш-менш нейтрально. У Путіна всі війська трохи ********* за СС.
Кстати, с научной точки зрения, фашисты фашистам рознь: те, что в кремле сидели при совке (ПОЛИТБЮРО - сборище страрых маразматиков) просто "белые и пушистые" деды по сравнению с нынешними кремлевскими орками во главе с бункерной Крысой.
А вот ФАШИСТЫ Древней Элады и Древней Римской Республики были просто классическими СВОБОДНЫМИ ГРАЖДАНАМИ - апофиозом политичесого устройства человечества за всю его (известную на сегодня) историю, не сравнить с нынешним ЛОХТОРАТОМ (фактическими ПОДДАНЫМИ, а кое-где и РАБАМИ) современности так называемой "представителькой демократии"!