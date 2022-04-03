"Путін називає нас нацистами, щоб виправдати масові вбивства", - Жорін

Президент РФ Путін називає полк "Азов" нацистами, щоб виправдати масові вбивства.

Таку думку висловив під час спілкування з виданням ANSA співкомандир підрозділу "Азов" в Києві Максим Жорін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кремль оголосив так названу операцію з "денацифікації" для виправдання вторгнення в Україну. Проте визначення "нацизм" – лише інструмент путінської пропаганди. Немає нічого спільного між нами та нацистським або фашистським рухом. Полк "Азов" – це "дитина" революції Гідності 2014 року. З початку війни, наші підрозділи були представлені в усіх головних містах країни: таких як Харків, Миколаїв та Одеса", - каже Жорін.

Говорячи про Маріуполь, де саме полк "Азов" був вирішальною силою у вигнанні росіян у 2014 році, співрозмовник виражає обережний оптимізм. "Небагато людей живуть у місті зараз, але воно знаходиться під контролем України. Коли ми перемогли у 2014 році, це була ганьба для Путіна, і зараз це може повторитися знов", - пояснює він.

За його словами, Путін вже переможений. "Він хотів використати свою пропаганду проти нас, з метою захопити Україну за два дні. Путін хотів нас роз’єднати, а в результаті – об’єднав. Зараз кожен українець – це Азов", - резюмував командир.

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