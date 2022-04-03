Россия по-прежнему сохраняет возможность предпринять попытку высадки десанта, - Минобороны Британии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Информация о минах в Черном море представляет серьезный риск для морской деятельности. Их наличие наверняка связано с военно-морской деятельностью России в этом районе и демонстрирует, как вторжение РФ в Украину затрагивает нейтральные и гражданские интересы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.
При этом в британской разведке заявили, что российские военно-морские силы сохраняют дальнюю блокаду украинского побережья в черном и азовском морях, препятствуя пополнению украинских запасов по морю.
"Россия по-прежнему сохраняет возможность предпринять попытку высадки десанта, но такая операция, вероятно, будет все более рискованной из-за времени, которое украинские силы потратили на подготовку", - говорится в сообщении.
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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=yX0_ozJPg7M
НАПЕВНО.
Британська розвідка все більше становиться схожою на тік-токерів
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
@pepel_klaasa
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8 ч
Путин должен не умереть. Путин должен сдохнуть. От голода. В сыром подвале. С ногой, придавленной бетонной плитой.
Слава ЗСУ!
Слава одеським навідникам-артелеристам всіх видів і типів!
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ps: аксиома военных.
А вот хотеть взять себе Запорожскую область, полностью всю Херсонскую, Харьковскую, Сумскую, Донецкую, Луганскую они могут захотеть.
Суки.