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Россия по-прежнему сохраняет возможность предпринять попытку высадки десанта, - Минобороны Британии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

море,рф

Информация о минах в Черном море представляет серьезный риск для морской деятельности. Их наличие наверняка связано с военно-морской деятельностью России в этом районе и демонстрирует, как вторжение РФ в Украину затрагивает нейтральные и гражданские интересы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

При этом в британской разведке заявили, что российские военно-морские силы сохраняют дальнюю блокаду украинского побережья в черном и азовском морях, препятствуя пополнению украинских запасов по морю.

"Россия по-прежнему сохраняет возможность предпринять попытку высадки десанта, но такая операция, вероятно, будет все более рискованной из-за времени, которое украинские силы потратили на подготовку", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали Одессу с воздуха
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Топ комментарии
+20
Дайте нам такі штуки, що потопити ворожі кораблі.
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03.04.2022 09:35
+12
Просто я склонен верить западным спецслужбам и минообороны. Мы их уже не слушали до 24 февраля. Предупрежден - вооружен
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03.04.2022 09:47
+7
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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03.04.2022 10:00
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Дайте нам такі штуки, що потопити ворожі кораблі.
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03.04.2022 09:35 Ответить
Премьер Британии Борис Джонсон заявил о желании закупить противокорабельное оружие и предоставить его Украине, чтобы не допустить наступления на Одессу - The Times.
https://t.me/charter97_org/68886
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03.04.2022 10:34 Ответить
опять старую пластинку завели... уже на пальцах поясняли или еще как десант это только когда враг будет по земле возле Одессы стоять на окраинах..... и то не факт что поможет...
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03.04.2022 09:43 Ответить
Кто пояснял?
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03.04.2022 09:45 Ответить
Просто я склонен верить западным спецслужбам и минообороны. Мы их уже не слушали до 24 февраля. Предупрежден - вооружен
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03.04.2022 09:47 Ответить
Да-да Киев сдали за 24-72 часа по их данным нихера они разведка не знают это как в казино кидать шарик на число
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03.04.2022 10:07 Ответить
краще вже най як корм для бичків на дні стоять, разом з корабликами.
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03.04.2022 10:11 Ответить
Бички дрейфуючі міни уже підтягують )
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03.04.2022 10:25 Ответить
Мнимое "величие" России рассыпается по всем направлениям...
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=yX0_ozJPg7M
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03.04.2022 09:44 Ответить
Звільнення Придністров'я ЗСУ, закриє питання десанту на завжди.
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03.04.2022 09:49 Ответить
"Їхня(міни) наявність напевно пов'язана з військово-морською діяльністю Росії"
НАПЕВНО.
Британська розвідка все більше становиться схожою на тік-токерів
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03.04.2022 09:49 Ответить
Десант на бабках натренерованый...
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03.04.2022 09:50 Ответить
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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03.04.2022 10:00 Ответить
Пепел Клааса


@pepel_klaasa

·
8 ч



Путин должен не умереть. Путин должен сдохнуть. От голода. В сыром подвале. С ногой, придавленной бетонной плитой.
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03.04.2022 10:05 Ответить
Чекаємо на створення дайверського музею лоханок чф на дні українського Чорного моря!
Слава ЗСУ!
Слава одеським навідникам-артелеристам всіх видів і типів!
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03.04.2022 10:08 Ответить
У рыбы сейчас нерест. Не надо её сейчас беспокоить и кормить парашными десантниками.
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03.04.2022 10:11 Ответить
Розбита техніка рашистів в аеропорту Херсон після атаки ЗСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=Ybxq-hNBLqU
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03.04.2022 10:18 Ответить
Други британцы! Поделитесь "Гарпунами"! Мы ж не виноватые, шо наши "нептуны" Верховный Нелох поменял на дороги для кацапов!
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03.04.2022 10:19 Ответить
Висадки десанту в Одесі не буде без просування російських військ в бік Миколаїва. Буде те саме що й з десантом в Гостомелі(знищать). Основна ціль рос.флоту біля Одеси- відволікання частин ЗСУ від Донбасу, завдання ракетних ударів по інфраструктурі Одеси та України, імітацію десанту. Шанси на успіх він мав лише в перший день війни. Тому розмови зараз про це в сьогоденній оперативній обстановці абсурдні.
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03.04.2022 10:21 Ответить
Хоч ворог перегруповується та переміщує свої війська, ми маємо продовжити його знищення.

Передавайте дані про окупантів на офіційні канали:

🔹Наш офіційний чат-бот ➡️ @stop_russian_war_bot

🔹Та партнерський додаток «Bachu.info» ➡️ bit.ly/3KQNPjW, котрий передає інформацію, навіть якщо у вас тимчасово немає інтернету.

Інформацію варто надсилати чітку та структуровану, за можливості з геолокаціями.

Кожне ваше повідомлення пришвидшує нашу перемогу!

Захищаємо Україну разом! Слава Україні!
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03.04.2022 10:31 Ответить
Асфальтом будемо їх топит
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03.04.2022 10:35 Ответить
Лучше перебдеть чем недобдеть.
ps: аксиома военных.
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03.04.2022 11:12 Ответить
Они будут имитировать угрозу для Одессы и для Киева, чтобы оттуда не отводили войска на помощь в других зонах. Сил для взятия Киева или Одессы у них уже нет, как и для взятия Николаева.

А вот хотеть взять себе Запорожскую область, полностью всю Херсонскую, Харьковскую, Сумскую, Донецкую, Луганскую они могут захотеть.

Суки.
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03.04.2022 11:43 Ответить
Росийские генералы поняли сегодняшние плачевном состояние своей армии. Максимум на что она способна - победить в локальном бое (Донбас). Там будут тяжелейшие бои (села и города будут стираться с лица земли). Снарядов и ракет они точно жалеть не будут. После этого сражения начнутся реальные переговоры Украины с Россией в независимости от того кто выиграет это сражение. До этого никаких переговоров не будет!!! Россия их будет бесконечно затягивать под различными предлогами (якобы обстрелы мирных жителей России и инфраструктуры-Белгород).
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03.04.2022 13:53 Ответить
У бункерного хоть один десант жив остался после высадки? Чем думают десантники РФ? Если нечем, то по Дарвину естественный отбор.
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03.04.2022 12:11 Ответить
 
 